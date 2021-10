Retour dramatique de Lalu Yadav à la maison: Tej Pratap s’assoit sur le dharna, lave les pieds de son père au milieu de l’escalade des querelles familiales

Tej Pratap s’est assis sur dharna alléguant que ses détracteurs l’empêchaient de passer du temps avec son père qu’il avait reçu à l’aéroport.

Le retour du supremo du RJD Lalu Prasad Yadav au Bihar après trois ans a été marqué par son fils aîné, Tej Pratap Yadav, lui lavant les pieds. Ce dernier a été vu à l’extérieur de sa résidence en train de laver les pieds de son père puis de les essuyer avec un morceau de tissu autour du cou.

Cependant, un aperçu de la querelle familiale était évident car Lalu n’est même pas sorti de sa voiture et est parti peu de temps après. Les rapports suggèrent que le supremo du RJD n’avait même pas l’intention de visiter la résidence de Tej Pratap et ce n’est qu’après que ce dernier a organisé un sit-in que Lalu est passé.

S’adressant aux journalistes par la suite, Yadav a déclaré: « Regardez comment j’avais décoré ma maison pour accueillir mon père qui était loin de moi depuis longtemps à cause des cas dans lesquels il a été piégé par ses détracteurs féodaux. »

Auparavant, Yadav avait fait une crise devant la résidence de sa mère Rabri Devi lorsqu’il a été empêché d’entrer dans son bungalow au 10, Circular Road, où Prasad s’installe à son retour en ville après trois ans.

