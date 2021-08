Retour du fils prodigue : Iguodala revient chez les Warriors

Il y a toutes sortes de joueurs en NBA. Certains d’entre eux se ressemblent. D’autres ont quelque chose qui les rend uniques, mais qui les élève aussi au sommet des légendes, un petit groupe qui a toujours été dans la lutte pour la conquête de l’Olympe. Et pourtant, personne ne ressemble à Andre Iguodala. Un hombre que ha sabido adaptarse y readaptarse, mejorar y reafirmarse, pasar de ser un jugador franquicia con ínfulas de grandeza propias de la juventud más que del ego, a un hombre de rol pero por encima del resto de los hombres de rol que ha habido au fil du temps. Un défenseur inébranlable, un joueur qui met les statistiques de côté pour valoriser l’intangible, qui a amélioré tout ce qu’il a joué et qui s’est engagé dans la gloire depuis son arrivée chez les Warriors, qu’il a touché avec une baguette magique d’une manière aussi inattendue que méritée à l’époque… mais rien de surprenant aujourd’hui.

Iguodala a commencé sa carrière avec les Sixers, où il a coïncidé avec Allen Iverson au début et est devenu la référence du projet par la suite. Mais les choses ne se sont pas passées comme prévu et le sommet était en 2012, avec le septième match des demi-finales de la Conférence Est dans lequel la dernière portée des Celtics de Garnett et compagnie l’a emporté. C’est là que l’équipe de Philadelphie est arrivée, qui n’a pas franchi ce tour depuis qu’elle a disputé la finale en 2001. Pas même avec Embiid, Simmons et compagnie, un échec encore plus retentissant qui a été amplifié cette année, alors qu’ils étaient totalement favoris contre les Hawks mais ont perdu des avantages de plus de vingt points et un septième match à domicile pour renforcer la malédiction qui les accompagne depuis trop longtemps pour une si grande franchise historique.

De retour à Iguodala, qui a joué son seul All Star en 2012, il a quitté les Sixers pour rejoindre les Nuggets de George Karl, mais l’équipe est tombée au premier tour face aux Warriors… qu’il a rejoint l’année suivante. C’est là que s’est forgée ce qui est aujourd’hui sa grande légende : trois anneaux et cinq finales consécutives qu’il a transformé en six après son arrivée au Heat, en 2020. Là, à La Bahía et avant de déménager au Chase Center, Iguodala a coïncidé dans quatre finales d’affilée avec LeBron James, avec qui il a partagé l’entraînement à Londres 2012, avec une médaille d’or aux Jeux olympiques qui était la même à la Coupe du monde deux ans plus tôt. Sa défense face à El Rey, très seul en 2015, lui a valu le MVP, en plus de sa contribution dans une attaque dans laquelle il a toujours été un danger constant, peu importe combien certains s’obstinent à dire le contraire. En 2016, la vengeance s’est concrétisée avec une finale pour l’histoire, un retour inédit et un jeu d’arrêt incroyable de LeBron à Iggy, qui était déjà l’un des vétérans les plus respectés de la compétition à l’époque.

Son départ des Warriors

Il y a deux étés (au fil du temps), les Warriors ont perdu la finale contre les Raptors. Les blessures et l’excellent travail de l’équipe de Nick Nurse ils ont évité un trois tourbe qui ne se produit pas des Lakers de Shaq et de Kobe (on dit bientôt) et l’aboutissement d’un projet mis en veille avec le départ de Kevin Durant et le renouvellement du blessé Klay Thompson. L’année du déménagement à San Francisco (au revoir à Oracle), les Warriors (également sans Curry en raison d’une autre blessure) sont l’une des pires équipes de la NBA, en attendant une résurrection qui n’a pas encore eu lieu. Lorsque la sortie d’agent libre de Durant était une donnée, ils ont essayé d’obtenir au moins quelque chose en retour. C’est pourquoi ils ont finalement signé un contrat avec les Nets pour rester avec D’Angelo Russell (Aujourd’hui chez les Timberwolves en échange d’Andrew Wiggins), qui avait signé pour assurer son avenir en dehors de Brooklyn (il n’a pas pu continuer après l’arrivée de Kyrie Irving) un contrat maximum de 117 millions pour quatre ans.

Pressés de ne pas se retrouver enfin sans rien, dans la Baie, ils ont cédé à la pression de Durant et ont envoyé un premier tour supplémentaire à Brooklyn (avec suffisamment de protection pour qu’il puisse finir en deuxième). et a libéré le salaire d’Iguodala (la dernière année des 3×48 millions qu’il a signés en 2017). Sans Durant et sans Klay blessé, la situation concurrentielle à court terme était très compromise et un vétéran comme Igudoala a cessé de faire sens à un rythme de 17 millions pour une saison qui pointait déjà vers la transition. Le plafond dur (un plafond salarial qui ne peut en aucun cas être dépassé avec un contrat acquis via la signature et le commerce) était alors situé à 138,9 millions, un montant que les Warriors ont esquivé avec empressement en envoyant Iguodala à Memphis. Les Grizzlies, qui avaient la marge salariale pour accepter des contrats toxiques, ont pris un rebond de deux millions de dollars et un premier tour avec une protection top 4 en 2024, top 1 en 2025 et aucune protection en 2026. Et aussi, bien sûr, à un joueur qui ne voulait pas être là.

L’approche était claire : bien que les Warriors aient assuré dès l’opération qu’ils retireraient le maillot d’Iguodala, ils se sont sentis obligés de libérer l’un des leaders de leurs années de splendeur par la petite porte. Le joueur, pour sa part, attendait qu’un accord de rachat soit publié par les Grizzlies et signe avec un prétendant au ring.. Bientôt, les deux géants de LA, Clippers et quelques Lakers avec lesquels il avait une connexion évidente sont sortis: Rob Pelinka, le chef de leurs bureaux, a dirigé la carrière d’Iguodala dans ses années en tant qu’agent de joueurs. Et les Grizzlies, quant à eux, ont assuré qu’il n’y aurait pas de rachat et qu’ils voulaient faire un autre transfert avec lequel obtenir autre chose en retour. De plein droit, ils ne considéraient pas assez le premier tour des Warriors et en voulaient plus. Et ils en ont eu en envoyant à Iguodala du Heat, celui de Pat Riley, qui dans son esprit privilégié s’est toujours déplacé mieux que quiconque sur le court, les bancs et les bureaux.

Un retour retentissant

Iguodala a été interrogé pour son attitude dans certains Grizzlies dans lesquels il a refusé de jouer, mais depuis lors, son comportement a toujours été entre le sans-faute et le parfait. Avec le Heat, il était le chef spirituel jusqu’à ce que Riley en dise assez avec cette option d’équipe pour qu’il garde sa manche.. Et le joueur, 37 ans et loin de ses meilleurs jours, est un vétéran respecté, une présence incontournable, une divinité et presque une légende. Loin, en toute sécurité, de ceux qui composent Larry Bird, Magic Johnson, Michael Jordan et compagnie. Egalement de joueurs actuels comme LeBron, Durant ou Curry, trois figures attachées à sa personne. Mais sa mémoire ne sera jamais éphémère et résonnera toujours très fortement, notamment à Golden State, où avec une grande sécurité, vous verrez votre chemise pendre et vous recevrez un hommage dont vous vous souviendrez avec une bonne mémoire, celui qu’il a aussi de manière innée, comme il l’a déjà montré en étant toujours conscient de la vie au-delà du basket-ball. Et c’est qu’Iguodala est un lecteur du Wall Street Journal, un étudiant en bourse et un gars déterminé à ne pas finir par être « un autre homme noir ruiné » (selon ses propres termes). Pendant le lock-out de 2011, il a travaillé comme stagiaire chez Merrill Lynch, le géant qui parcourt les marchés pour le compte de Bank of America.

Maintenant, Iguodala était sans équipe et les Warriors l’ont repoussé dans ce qui sera le début de la fin. La dernière grande aventure. Le dernier chapitre de la carrière d’un homme historique et, de plus, avec beaucoup d’histoire. Trois fois champion, il fait partie de l’une des meilleures équipes de tous les temps et aussi l’un des quintettes les plus décisifs et les plus talentueux de tous les temps. Celui qu’il a formé avec Draymond Green, Klay Thompson, Kevin Durant et, bien sûr, Stephen Curry. La défense contre LeBron, le MVP des Finales 2015, les championnats, les paniers décisifs (oui, il en a aussi fait) ou le fait d’être le prolongement même de cette divinité appelée Steve Kerr sur le court. Tout cela et plus encore, c’est Iguodala, un homme qui a grandi à Philadelphie, mais il est le fils de droit de sa vraie maison, celle dans laquelle il a forgé sa légende. Génie et chiffre. Le fils prodigue revient. Il est encore temps pour une dernière grande aventure. Arrêtez, venez quand il vient, le meilleur adieu. Et bien mérité.