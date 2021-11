Retour du JEDI : la suite multicloud du Pentagone place Microsoft et Amazon aux premiers rangs

Andy Jassy, ​​le nouveau PDG d’Amazon, a critiqué la décision précédente du Pentagone d’attribuer le contrat JEDI de 10 milliards de dollars à Microsoft dans son rôle précédent de PDG d’Amazon Web Services. (Photo . / Dan DeLong)

Le département américain de la Défense sollicite des offres de plusieurs entreprises pour mettre à niveau ses capacités technologiques en tirant parti de l’intelligence artificielle, de l’apprentissage automatique, de l’analyse de données et d’autres caractéristiques des plates-formes cloud modernes.

Le nouveau programme Joint Warfighting Cloud Capability (JWCC) du Pentagone remplace son précédent programme Joint Enterprise Defense Infrastructure (JEDI) de 10 milliards de dollars, attribué à Microsoft, au grand dam d’Amazon.

Cela a conduit à des différends, des litiges, des allégations de corruption présidentielle et, finalement, l’annulation de l’ensemble.

Andy Jassy, ​​le nouveau PDG d’Amazon, a été franc sur la question en tant que leader de l’activité cloud d’Amazon à l’époque.

S’écartant du précédent contrat à fournisseur unique, le Pentagone étend cette fois son nuage. Amazon, Google, Microsoft et Oracle ont été sollicités pour soumettre des offres pour les travaux, qui iront à plusieurs entreprises. De plus, le gouvernement n’attribue pas de valeur globale aux contrats.

« La préservation de la défense nationale nécessite une action immédiate », a déclaré le DoD dans un énoncé des besoins. « Par conséquent, le secrétaire à la Défense a lancé une série d’initiatives d’entreprise conçues pour apporter une plus grande urgence, une plus grande concentration et une unité d’effort au sein du ministère pour faire de la Chine notre défi numéro un en matière de rythme. Ces initiatives donneront à nos combattants l’avantage opérationnel de l’emporter dans la paix et de gagner dans les conflits.

Voici un extrait de l’avis.

Le ministère de la Défense (DoD) a l’obligation d’acheter des offres de services cloud commerciaux et des services d’assistance. Voir la description ci-jointe des « capacités requises » pour plus de détails. Le résultat attendu sera d’attribuer plusieurs contrats à livraison indéfinie, quantité indéfinie (IDIQ) en vertu de la partie 16 du FAR. Cependant, le Ministère recherche également des informations auprès de sources supplémentaires potentielles pour mieux éclairer sa stratégie d’acquisition. Le gouvernement prévoit d’attribuer deux contrats IDIQ – un à Amazon Web Services, Inc. (AWS) et un à Microsoft Corporation (Microsoft) – mais a l’intention d’attribuer à tous les fournisseurs de services cloud (CSP) qui démontrent leur capacité à répondre aux exigences du DoD. Chaque contrat IDIQ, en vertu duquel des commandes de tâches seront passées, est destiné à être pour une période d’exécution d’une période de base de 36 mois avec deux périodes d’option de 12 mois. Le Ministère évalue toujours le plafond du contrat pour cet approvisionnement, mais prévoit qu’un plafond de plusieurs milliards de dollars sera requis. Le plafond des commandes contractuelles sera inclus dans toutes les sollicitations dirigées émises aux fournisseurs.

Nous avons contacté Amazon et Microsoft pour obtenir des commentaires sur le nouveau processus d’appel d’offres.

Tel que rapporté par CNBC, Google Cloud prévoit de soumissionner pour une partie du travail malgré la réticence des employés à propos de son travail sur les contrats gouvernementaux et militaires.

Lisez l’énoncé complet des capacités requises ci-dessous.