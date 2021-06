Retour du prince Harry au Royaume-Uni : quand arrivera-t-il ? Où séjournera-t-il pendant son séjour en Grande-Bretagne ? | Royale | Nouvelles

in

Le prince Harry, 36 ans, a été aperçu dans un aéroport californien avant de se rendre au Royaume-Uni. Des photos du duc obtenues par Mail Online le montrent arrivant à l’aéroport international de Los Angeles dans un SUV et se dirigeant vers un terminal. Meghan Markle, 36 ans, n’a pas rejoint son mari pour le voyage et restera à la maison pour s’occuper de leur fils Archie Harrison, deux ans, et de sa fille nouveau-née Lilibet.

Harry doit revenir en Grande-Bretagne pour dévoiler une statue de sa défunte mère la princesse Diana aux côtés de son frère le prince William le 1er juillet.

Les restrictions COVID-19 signifient que le duc devra s’isoler avant l’événement.

Où Harry restera-t-il pendant son séjour au Royaume-Uni ?

On s’attend à ce que Harry reste et Frogmore Cottage, sa maison de Windsor et Meghan Markle, pendant son séjour en Grande-Bretagne.

Il y a séjourné avec la princesse Eugénie, Jack Brooksbank et leur fils August avant les funérailles du prince Philip en avril.