Retour du sommet de la Blockchain Week de Paris du 12 au 14 avril 2022

Paris, France, le 16 décembre 2021,

15 décembre 2021 – Paris Blockchain Week Summit (PBWS), une conférence internationale de premier plan dédiée aux professionnels de la blockchain et des actifs cryptographiques, a annoncé que son édition 2022 se déroulera sous la forme d’un événement hybride du 12 au 14 avril 2022.

Outre Tim Draper et Emin Gün Sirer, la liste remarquable des principaux orateurs de l’événement comprend également James Wo, PDG et fondateur de Digital Finance Group ; Sébastien Borget, COO et co-fondateur de Sandbox et président de la Blockchain Game Alliance ; et Matt West, développeur de Yearn et candidat démocrate pour le 6e district américain de l’Oregon.

Emmanuel Fenet, PDG du Paris Blockchain Week Summit a déclaré : « Je suis ravi d’annoncer que le PBWS reviendra en tant qu’événement physique à Paris en 2022. En tant que lieu de rencontre commun pour les leaders de l’industrie, nous aiderons à naviguer sur le marché, les acteurs et le applications, qu’elles soient proches de la maturité, telles que DeFi, ou de nouveaux modèles émergents, tels que les organisations autonomes décentralisées.

Réunissant des personnalités mondiales de premier plan dans les domaines de la technologie, de la politique, des affaires et de la finance, PBWS 2022 se déroulera à Station F, le plus grand campus et incubateur de start-up au monde. Parallèlement à l’événement en personne, les participants pourront assister et réseauter virtuellement.

Jordan Edelstein, directeur marketing de la Stellar Development Foundation, a déclaré : « Nous avons hâte de nous engager avec le large éventail de participants à PBWS et de discuter de l’univers des opportunités sur le réseau Stellar. »

Plus de 250 conférenciers internationaux issus de secteurs variés, notamment la politique, la technologie, les affaires et la finance, présenteront au PBWS 2022. L’événement s’articulera autour de quatre axes principaux : Enterprise Blockchain axé sur l’innovation d’entreprise, la chaîne d’approvisionnement et la traçabilité ; Tech Builders se sont concentrés sur les organisations autonomes décentralisées (DAO), la gouvernance, la confidentialité et les cas d’utilisation technique ; Open Finance s’est concentré sur la finance décentralisée (DeFi), la liquidité des actifs numériques, les prêts cryptographiques et les échanges ; et

Les politiques publiques se sont concentrées sur les développements réglementaires, les initiatives de transparence et la lutte contre le blanchiment d’argent (AML).

Alex Mashinsky, PDG de Celsius, a déclaré : « Celsius est honoré de faire partie de PBWS. Des rassemblements tels que celui-ci présentent une opportunité vitale pour les experts de présenter les applications illimitées de la blockchain, et comment cette technologie peut tracer la voie future de la technologie Web3.

Emmanuel Fenet a conclu : « PBWS vise à être à l’avant-garde du prochain changement de paradigme technologique qui intégrera deux milliards de personnes dans la nouvelle économie mondiale. En tant qu’événement phare, nous espérons permettre aux participants de garder une longueur d’avance et de prospérer dans un écosystème en évolution rapide. Notre événement contribuera à favoriser des relations significatives qui peuvent changer les affaires et la société telle que nous la connaissons. »

###

Emmanuel Fenet, PDG du Paris Blockchain Week Summit, est disponible pour des interviews.

À propos du Paris Blockchain Week Summit

Le troisième Paris Blockchain Week Summit (PBWS) se tiendra du 12 au 14 avril 2022 sous la forme d’un événement hybride à la Station F à Paris et en ligne via une plateforme numérique dédiée. Lancée en avril 2019, PBWS a été la première conférence internationale organisée en France dédiée aux professionnels de l’espace blockchain et crypto-actifs. L’événement est organisé par les principales entreprises et organisations technologiques émergentes : ONX-Blockchain et Woorton. Soutenu par certaines des plus grandes figures de la technologie et de la politique, PBWS accélérera la croissance de la blockchain et des actifs numériques en France et au-delà.

Contacts