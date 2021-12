Retour en F1 pour Giovinazzi possible en 2023 lorsque « 11 sièges » s’ouvriront · .

Au sommaire: Mattia Binotto, directeur de l’équipe Ferrari, a déclaré que son pilote de réserve Antonio Giovinazzi pourrait revenir en Formule 1 après la saison prochaine, car plus de la moitié du peloton sera en fin de contrat à la fin de l’année.

Opportunité pour Giovinazzi en 2023 – BinottoGiovinazzi a perdu sa place chez Alfa Romeo cette année après trois saisons avec l’équipe, mais Binotto pense que le pilote a une chance de réclamer un siège en 2023 – potentiellement même avec Ferrari.

« Avec Antonio, je pense sans aucun doute qu’il peut y avoir plus d’opportunités pour lui en 2023 de trouver un siège », a déclaré Binotto.

« Il y a, je pense, 11 sièges qui seront libres en 2023. Je ne dis pas que tous seront simplement libres à la fin de la saison mais si je regarde le contrat des pilotes aujourd’hui, 11 contrats se terminent. d’ici fin 2022. Y compris Carlos.

« C’est la situation, ce qui signifie qu’en tant que pilote, si vous avez une opportunité en 2023, je pense que quelques-unes sont possibles. C’est pourquoi je pense qu’il est important pour lui, en tant que pilote, de continuer à faire partie de notre programme F1 en tant que pilote de réserve, de faire des activités sur le simulateur et de se tenir au courant des voitures 2022. »

Les blessures de Newey révélées

Newey a été grièvement blessé en août. L’épouse d’Adrian Newey, Amanda, a révélé l’étendue des blessures subies par le directeur technique de Red Bull, 63 ans, lors d’un accident de vélo plus tôt cette année.

« [In] Août, j’ai failli perdre l’amour de ma vie après son accident de vélo », a-t-elle déclaré dans un article sur les réseaux sociaux. « Plusieurs fractures du crâne pour ensuite s’asseoir sur un mur virtuel du Dutch Grand [Prix] dans les 10 jours suivant sa craniotomie, il montre sa force et son dynamisme.

« Son rétablissement a été tout simplement miraculeux. »

Histoire du poisson d’avril de Masi

Une histoire du « poisson d’avril » concernant le directeur de course de Formule 1 de la FIA, Michael Masi, a été largement reprise et diffusée ailleurs par des publications qui ont supposé à tort que le rapport était authentique.

La fausse histoire prétendait que l’instance dirigeante du sport avait confirmé que Masi resterait directeur de course pour la saison 2022 de F1 à la suite de critiques concernant sa gestion de la course décisive pour le championnat à Abou Dhabi ce mois-ci. Il a été régurgité par plusieurs points de vente de langue anglaise et distribué via Google News et d’autres services d’agrégation.

« Pour nos amis internationaux qui reprennent cette histoire, le 28 décembre est l’équivalent espagnol du poisson d’avril », a ensuite souligné l’éditeur original SoyMotor sur les réseaux sociaux. « Assurez-vous de vous en souvenir pour l’année prochaine. »

Joyeux anniversaire à Journeyer, Naz3012, Rick et Liam Stroud !

Hesnault a également brièvement conduit pour BrabhamBorn aujourd’hui en 1956 : François Hesnault, le dernier pilote à prendre le départ d’une course en tant que troisième participant pour une équipe, au volant d’une Renault d’un an au Grand Prix d’Allemagne 1985, ayant été abandonné par Brabham plus tôt dans l’année

