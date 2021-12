Retour historique avec un record du Barça épique !

22/12/2021 à 23:36 CET

Le Barça a remporté une victoire épique qui restera dans les annales de l’Euroligue pour diverses raisons en battant UNICS Kazan par 111-109 en prolongation alors qu’il tirait de l’arrière 57-77 dans les premiers instants du quatrième quart-temps.

BARÇA, 111

(27 + 10 + 20 + 37 + 17) : Nico Laprovittola (12), Dante Exum (13), Nikola Mirotic (28), Pierre Oriola (4), Brandon Davies (2) -cinq de départ-, Kyle Kuric (24 ), Rokas Jokubaitis (15), Sertaç Sanli (5), Rolands Smits (8) et Michael Caicedo.

UNICS KAZAN, 109

(28 + 18 + 28 + 20 + 15) : Lorenzo Brown (27), Dmitri Uzinski (3), Mario Hezonja (18), Andrei Vorontsevich (2), John Brown (21) -cinq de départ-, Isaiah Canaan (20 ), Jarrell Brantley, OJ Mayo (6), Tonye Jekiri (10) et Marco Spissu (2).

ARBITRES

Damir Javor (Slovénie), Mehdi Difallah (France) et Rain Peerandi (Estonie). Ils ont signalé une faute technique à l’entraîneur visiteur Velimir Perasovic (23:14).

INCIDENTS

Match correspondant à la 17e journée de l’Euroligue (dernière du premier tour) disputé devant 4 863 spectateurs au Palau Blaugrana (Barcelone).

Quand tout semblait perdu le tout nouveau leader solo du tournoi s’est emparé de la piste et il a commencé à réduire son large désavantage pour prendre le jeu en prolongation et le prendre grâce aux coups francs de Kuric et aux quatre points clés de Jokubaitis.

Reposé après le report du duel de championnat contre BAXI Manresa prévu dimanche dernier bien que précaire en raison de blessures, l’équipe azulgrana a remporté héroïquement sa 15e victoire et a ainsi scellé le meilleur premier tour de l’histoire de l’Euroligue.

Sans un Nigel Hayes toujours confiné en terres grecques après ses positifs ou blessés Nick Calathes, Cory Higgins, Àlex Abrines et Sergi Martínez, le chef a reçu le UNICS Kazan, grande sensation du tournoi qui vient d’être vice-champion d’Europe et s’émerveille devant les ordres de Velimir Perasovic.

Extra-motivé, l’ex-Azulgrana Mario Hezonja Ça a commencé avec deux triples et un « alley-oop »… dommage que son génie offensif soit aggravé par une incapacité à comprendre le basket-ball comme un sport d’équipe qui l’a jusqu’à présent empêché d’être une star mondiale.

Le Croate a monopolisé le 3-8 initial auquel les locaux ont réagi avec cinq points d’un excellent Mikola Mirotic (14-15), même s’ils n’ont pas pu contenir l’énorme talent d’une équipe qui joue « à l’américaine » depuis longtemps, comme on dit.

Rolands Smits, au premier quart contre UNICS

| FCB

UNICS a de nouveau pris ses distances avec Lorenzo Brown (ancien Red Star et Fenerbahçe) et a pris six points de loyer juste après quelques pas flagrants non indiqués à l’ex-Baskonista Jekiri qui lui ont permis d’aller sur la ligne (16-22), mais l’amélioration défensive et un triple final de Kuric a laissé le marqueur sur un mouchoir à la fin du premier quart.

Bien que Kuric ait mis le leader en tête pour la première fois dans l’action d’ouverture du deuxième quart-temps (29-28) et qu’un Sertaç Sanli stellaire sous les cerceaux sur lequel un antisportif flagrant n’a pas été noté a prolongé cette avance (33-30), UNICS a regagné l’avantage.contrôle du jeu et a réalisé un 0-11 avec un autre triple de Hezonja et un excellent travail de John Brown pour forcer Saras à arrêter le match à 35-45 à 3:13 de la pause.

« Si tu ne veux pas jouer, alors fêtons Noël maintenant », le Lituanien est venu dire ses joueurs au nez en colère. Et l’équipe a réagi avec plus d’intensité défensive et plusieurs rebonds dans une action qui a abouti à Mirotic, qui n’a pas empêché un 37-46 à la mi-temps après plusieurs triplés manqués par les Catalans qui ont grandement compliqué à la fois la victoire et le record qui a suivi. Et c’est que oui, il s’était amélioré en défense, mais avec 10 points au deuxième quart-temps et neuf défaites au total, on ne peut pas faire grand-chose.

Sanli tente de menacer depuis le périmètre

| FCB

Saras s’est plainte à la mi-temps de l’attitude de ses joueurs et la réponse n’est pas venue. Loin de là, John Brown, un joueur qui ne fait qu’illusion et profite à merveille quand le rival faiblit dans cette section, est devenu encore plus gros avec 17 points. après plusieurs pertes d’enfants des locaux pour placer un douloureux 39-55 (min. 22:15).

Brown était imparable et UNICS est venu dominer par 17 points (43-60) tandis que les locaux ont essayé de ne pas baisser les bras et la griffe de Smits à côté de un triplé de Mirotic alimente une rentrée qui semble chimérique (48-60).

L’équipe russe a repris le contrôle total du match pour clôturer le troisième quart nettement devant (57-74) et débuter le dernier quart-temps avec un triple d’OJ Mayo (57-77) qui a donné un caractère presque miraculeux à un retour hypothétique.

L’UNICS a tenu Davies sous contrôle

| DAVID RAMÍREZ

Le Barça a tenté malgré un manque de réussite qui l’a condamné et a frôlé les 11 points (73-84) malgré le fait qu’il y ait déjà 21 défaites et les magnifiques minutes de Dante Exum uni à l’ambition de Mirotic et d’un Kuric mortel a donné vie au miracle (84-88 à 2:12 de la fin).

Les Palau ont rugi comme dans les meilleures occasions et Mirotic a jeté l’équipe derrière lui pour inscrire cinq lancers francs d’affilée et faire match nul (94-94) en l’absence d’une attaque que Lorenzo Brown n’a pas transformée. Prolongation après avoir perdu 57-77 au début du quatrième quart-temps !

Le temps supplémentaire était une succession de lancers francs entre deux équipes très fatiguées avec Kyle Kuric comme référence du Barça jusqu’à ce qu’un panier de Canaan porte le score à 105-106 en l’absence de 27,9 avec une faute sur Sanli qui a égalisé et raté le deuxième avec Rebond offensif de Smits « Private » et panier Jokubaitis.

Le fait est qu’avec 110-107 Lorenzo Brown a marqué deux lancers francs et que Kuric a raté le premier, ce qui a donné une dernière attaque de quatre secondes à une équipe russe dans laquelle Brown lui-même a raté un triple qui lui aurait donné la victoire. Incroyable victoire qui vient comme un cadeau attendu du Père Noël.