Retour historique de Simone Biles avec un double brochet Yurchenko

23/05/2021 à 11h59 CEST

Gymnaste américaine légendaire Simone biles Il est revenu à la compétition hier soir après 19 mois à Indianapolis et l’a fait par la grande porte en complétant un Yurchenko Double Pike lors de sa participation victorieuse à la United States Classic.

Aucun autre gymnaste n’avait exécuté ce mouvement. La championne olympique et mondiale de 24 ans a tellement pris de l’ampleur qu’elle a fait quelques gros sauts à l’atterrissage avant de montrer également son soulagement et sa satisfaction face à ce qu’elle a accompli.

Participant à son premier tournoi de gymnastique depuis octobre 2019, la médaillée d’or olympique 2016 a de nouveau affirmé sa domination.

À la poutre, il a reçu un score de 14 850 et a suivi avec un exercice au sol encore plus électrique avec un remix de la chanson titre de «The Fast and the Furious: Tokyo Drift». Il a de nouveau dominé la liste avec un score de 14 250.

Comme l’a noté USA Gymnastics, deux des mouvements exécutés ont été nommés d’après Biles. Cependant, le moment le plus important est venu dans la troisième épreuve.

Biles Elle essayait un Yurchenko Double Pike, un mouvement qui n’avait jamais été exécuté par une femme en compétition, et elle a réussi.

“Je pensais juste: fais-le comme quand tu t’entraînes. N’essaie pas de faire trop, parce que j’ai tendance dès que je lève la main à dominer les choses”, a-t-il déclaré Biles à NBC après le tournoi. “Je suis fier de la façon dont les choses se sont déroulées, même si c’était un peu difficile.”

Le Double Pike Yurchenko est l’un des mouvements les plus difficiles en gymnastique. Il est nommé d’après le gymnaste soviétique Natalia Yurchenko, et se compose de l’athlète atteignant le cheval avec une pirouette arrière, puis faisant un double tour avec ses jambes étirées.

Oui Biles y parvient aux JO de Tokyo 2020 cet été, le mouvement portera son nom. Biles Il l’a pratiqué pendant des années et, bien qu’il sache que c’est dangereux, il l’a finalement montré dans une compétition officielle.

Le dernier événement de la nuit, les barres asymétriques, était le seul où Biles il n’a pas obtenu le meilleur score, en raison d’une chute au milieu d’une routine.

Même avec une 15e place dans l’asymétrique, Biles il a gagné avec un score total de 58 400.

Biles tentera de devenir la première femme à remporter des médailles d’or olympiques consécutives depuis Vera Caslavska en 1964 et 1968.

Avec la présence de Biles sécurisé sur l’équipe olympique des États-Unis, les autres sites restent en l’air, bien que Jordan Chiles, deuxième de ce concours, elle a le mérite de rejoindre son amie et partenaire d’entraînement à Tokyo.

La jeune femme de 20 ans a prouvé que sa victoire à la Winter Cup en février n’était pas un accident. Piments a terminé deuxième au général (57100) derrière Biles et figurait parmi les quatre premiers de chacun des appareils.

DiCello est arrivé troisième, stimulé par une victoire aux barres. La jeune femme de 17 ans était sur la liste pour se rendre aux Jeux olympiques il y a un an, mais a déclaré que la décision de ramener les jeux à 2021 en raison de la pandémie de COVID-19 l’avait aidée car cela lui donnait le temps d’ajouter des difficultés à ses routines. nécessaire pour exceller dans un domaine bondé et talentueux.

Comme le champion du monde 2017 Morgan Hurd, 19 ans, qui cherche également à être à Tokyo cet été.