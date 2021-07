Retour marqué par du positif

12/07/2021 à 19h10 CEST

Joël Gadéa

Cette semaine, toutes les équipes Primera travaillent déjà sur leur pré-saison. Pour la deuxième année consécutive, le covid-19 est le principal protagoniste du retour au travail. Il y a sept équipes qui ont déjà signalé un ou plusieurs cas de cette maladie dans les tests de routine qui sont effectués en même temps que les contrôles médicaux, avant de commencer la formation.

Osasuna, le grand touché

Avec Jonas Ramalho, Marc Cardona, Lucas Torro Oui Juan Perez, les Navarrais sont les plus touchés par le covid. Cependant, d’autres clubs comme Majorque et l’Espanyol ne sont pas non plus épargnés, tous deux avec respectivement trois points positifs. Ni en vermillon ni en bleu et blanc n’a transpiré qui sont les infectés, mais dans les deux cas ils sont isolés dès le moment du positif dans leurs tests.

D’autre part, il y a l’Athletic Club, avec Mikel Vesga positif, car deux membres du personnel de Marcelino. A Alavés, de son côté, un seul positif au covid-19 a été détecté au début de la pré-saison, dont le nom ne transcendait pas. Dans le cas de Celta, le nom de Denis Suarez, qui n’a pas pu débuter la pré-saison et reste isolé chez lui. Dans Second, de son côté, Lugo, le Sporting en a détecté cinq.