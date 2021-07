Retour méritoire de Valence contre Villarreal

in

16/07/2021

Le à 21:28 CEST

Sport.es

Première répétition de pré-saison pour lui Villarréal et le Valence qui s’est terminé par un triomphe méritoire de l’équipe che après son retour de 2-0 avec lequel le sous-marin jaune s’est imposé au tableau d’affichage à l’équateur de la seconde mi-temps. Bordalás impose déjà son sceau aux valenciens, tandis que Émeri Il a distribué les minutes avec deux onze totalement différents dans ce qui était le premier test d’une campagne passionnante et exigeante.

VIL

VAL

Villarréal

Rulli ; Peña, Mandi, Funes Mori, Moreno ; Capoué, Trigueros ; Yérémy, Raba, Ontiveros ; Garçon. Ils ont également joué : Jorgensen, Gaspar, Foyth, Cuenca, Pedraza, Gómez, Millan, Morlanes, Parejo, Hassan, Alcácer.

Valence

Cillessen ; Correia, Paulista, Alderete, Vázquez; López, Guillamon, Racic, Pérez ; Moussa, neveu. Ils ont également joué : Piccini, Diakhaby, Sáenz, Molina, Gómez, Cherysev, Vallejo, Jason, Marí.

Buts

1-0 M.45 Moreno. 2-0 M.67 Cuenca. 2-1 M.68 Vallejo. 2-2 M.87 Vallejo. 2-3 M.93 Cherysev.

Arbitre

Juan Manuel Gordillo Escamilla. TA : Cuenca (63′) / Guillamón (30′), Alderete (42′).

Incidents

Centre sportif Oliva Nova (50 spectateurs).

Villarreal et Valence se sont rencontrés dans le Centre sportif Oliva Nova par une chaude après-midi d’été sur la côte valencienne. Peu semblait avoir d’importance pour Bordalás, Quoi a précisé dès la première minute que son identité dans son nouveau projet sera la même qu’à Getafe. L’ensemble ‘groguet’ a commencé par le contrôle, mais le intensité en pression et la bon placement sur les chutes et les deuxièmes pièces de Valence causé de nombreuses erreurs dans la construction du Villarréal.

Alderete Oui Mandi ils ont obtenu de bonnes notes à leurs débuts respectifs et ont tous deux mené les axes de leurs défenses. La première partie s’est déroulée sans chocs ni reprises majeurs, un match de pré-saison typique, bien qu’avec plus d’intensité que prévu. Quelque chose qui, d’autre part, pourrait être intuitif avec Émeri Oui Bordalás sur les bancs. Alberto Moreno avancement Villarréal au bord de la mi-temps avec son but après rejet du bâton sur un tir de Peine.

La deuxième mi-temps a commencé avec un onze complètement différent dans le Villarréal et avec de nombreux changements dans le Valence. Bassin a remporté la deuxième place au tableau d’affichage du Castellón avec un but de volée après un talon haut de Alcácer. L’international avec les U21 a fait un bon match et va tenter de convaincre Émeri en pré-saison pour prendre pied dans l’axe défensif. Tâche très compliquée, par contre.

La rencontre semblait contrôlée pour lui Villarréal, mais tout de suite après Vallejo couper la distance et remettre Valence dans le match. Bordalás Il ne comprend pas la pré-saison et n’a laissé à aucun moment son équipe ralentir malgré le résultat. Ainsi, l’attaquant de Cadix a marqué son doublé particulier du point de penalty, et quand il semblait que le jeu était déjà en train de mourir, Cherysev a donné une victoire méritoire aux Valenciens avec un tir acrobatique de l’intérieur de la surface.

Des acteurs clés manquaient à Villarréal, bien sûr, mais c’est quand même un réveil téléphonique cette défaite. La saison sera très exigeante pour les ‘groguets’ avec leur qualification pour la Ligue des Champions après avoir remporté la Ligue Europa, et Émeri crier pour plus de signatures. Bordalás aussi, mais l’économie valencienne ne permet pas de grosses dépenses. Beaucoup de tissu à couper sur les deux ensembles.