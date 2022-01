Retour négatif en or ! À quoi s’attendre en 2022 et faut-il investir sur le long terme ?

Alors que le monde apprend à vivre avec Covid-19, les prix de l’or en 2022 seront influencés par l’évolution de l’inflation et la réaction des banques centrales à celle-ci.

Les rendements du métal jaune, considéré comme une couverture contre l’inflation, sont restés ternes depuis longtemps.

En fait, l’or a généré un rendement de près de zéro pour cent en 2021 et même au cours de la dernière décennie, le rendement de l’or s’est traduit par un TCAC d’environ 5,25 pour cent.

Fait intéressant, l’or a toujours été considéré comme une couverture contre l’inflation. Avec une inflation annuelle d’environ 5 à 7 %, le rendement de l’or en tant que classe d’actifs a été presque négatif. « Le plus grand risque en investissant dans l’or est de ne pas pouvoir vaincre l’inflation et, en ce sens, il est vrai que l’or a sous-performé et a donné des rendements réels légèrement négatifs. Par rapport aux actions et aux avenues axées sur les actions, l’or a certainement donné des rendements beaucoup plus faibles au cours de la dernière décennie », a déclaré Rishad Manekia, fondateur et directeur général de Kairos Capital.

Au cours des 10 dernières années, voici les rendements générés par l’or au cours de chaque année civile :

Année – Prix de l’or : Retour de l’année civile

2021 – 1 798,89 $ : -3,51%

2020 – 1 773,73 $ : 24,43 %

2019 – 1 393,34 $ : 18,83 %

2018 – 1 268,93 $ : -1,15%

2017 – 1 260,39 $ : 12,57%

2016 – 1 251,92 $ : 8,63 %

2015 – 1 158,86 $ : -11,59%

2014 – 1 266,06 $ : -0,19 %

2013 – 1 409,51 $ : -27,79 %

2012 – 1 668,86 $ : 5,68 %

2011 – 1 573,16 $ : 11,65 %

Le prix de l’or en Inde en décembre 2011 était d’environ Rs 30000 tandis qu’en décembre 2021, le prix de 10 grammes d’or était d’environ Rs 50000. En termes de dollars, le rendement sur 10 ans a été d’environ 1,84 % alors que l’or est passé d’environ 1500 $ en décembre 2011 à 1800 $ en décembre 2021.

Alors, que devraient faire les investisseurs en 2022 et l’or se redressera-t-il dans les années à venir ? Voyons quels facteurs pourraient jouer en 2022 pour aider l’or à retrouver son éclat perdu.

Acheter de l’or en 2022

En période de hausse de l’inflation, l’or devrait bien performer parmi les différentes classes d’actifs. On s’attend à ce que 2022 connaisse davantage d’épisodes d’inflation, ce qui a été qualifié de transitoire en 2021. «Les décideurs sont entrés en 2021 en proclamant que l’inflation serait transitoire. Ils pensaient que lorsque les fournisseurs et les consommateurs reviendraient à la normale après la pandémie, l’inflation s’atténuerait. Il n’a pas. Les décideurs politiques ont récemment été contraints de reconnaître leur surprise face à la persistance et à l’ampleur de l’inflation. Cette dynamique pourrait offrir un soutien aux prix de l’or en 2022 », déclare Ashraf Rizvi, fondateur et PDG de Gilded

Avec la hausse de l’inflation, on s’attend également à une hausse des taux d’intérêt, ce qui pourrait freiner toute hausse des prix de l’or. «Alors que le monde apprend à vivre avec Covid-19, les prix de l’or en 2022 seront influencés par l’évolution de l’inflation et la réaction des banques centrales à celle-ci. La persistance d’une inflation plus élevée pourrait stimuler la demande pour le métal jaune, mais elle augmente également les chances d’une Fed plus belliciste, ce qui nuit aux prix », a déclaré Chirag Mehta, gestionnaire de fonds senior-Investissements alternatifs, Quantum Mutual Fund.

Facteur de surprise en jeu

Plus que de s’en tenir aux prévisions, il vaut mieux avoir un plan en place capable de résister à toutes les surprises. « De fortes fluctuations du marché ont conduit la Fed à changer de cap auparavant, comme en 2018 lorsqu’elle a fait une pause après avoir relevé les taux et a continué à baisser les taux l’année suivante, s’inquiétant des risques de récession. Ainsi, comme elle donne la priorité à la stabilité financière, il ne sera pas surprenant que la Fed soit obligée de faire à nouveau volte-face. Mais dans ce cas, l’inflation risque de devenir incontrôlable et l’or reviendra se renforcer grâce aux pressions inflationnistes et aux faibles taux réels », ajoute Mehta.

Que faire

Avec l’incertitude qui règne, détenir de l’or en tant que diversification de portefeuille est toujours recommandé par les experts du secteur. « Avec les discussions sur la baisse de la Fed et le renforcement de l’indice du dollar, le métal jaune peut sembler avoir perdu de son éclat dans le scénario actuel, mais avec une inflation persistante qui pousse les marchés mondiaux, il est recommandé aux investisseurs de conserver 5% – Allocation de 7 % en or comme couverture contre l’inflation et pour assurer la stabilité du portefeuille en cas de hausse soudaine de la volatilité. C’est le bon moment pour accumuler de l’or aux niveaux actuels, en particulier avec le risque de la troisième vague de la pandémie à l’horizon, qui pourrait mettre des freins sur la voie de la reprise économique mondiale », a déclaré Abhijit Bhave, PDG de Fisdom. Patrimoine privé. « À des moments tels que la récession mondiale, la pandémie, les tensions géopolitiques, etc., l’or s’est avéré résistant au portefeuille », ajoute Manekia.

