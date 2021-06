Commerce et investissement

Retour rapide dans le sentiment vu que les produits d’investissement d’actifs cryptographiques enregistrent des entrées

Les sorties restent concentrées sur Bitcoin mais restent minimes par rapport à celles observées début 2018. Ethereum est l’altcoin de choix, tandis que XRP et Cardano gagnent également du terrain.

Une nouvelle semaine de sorties a été enregistrée par les produits d’investissement en actifs numériques.

À la fin de la semaine se terminant le 7 juin, les produits ont enregistré des sorties de 94 millions de dollars, avec un seul fournisseur de produits voyant des hors-la-loi importants tandis que les autres ont enregistré des entrées, selon le rapport hebdomadaire sur les flux de fonds d’actifs numériques de CoinShares.

Ce seul fournisseur de produits était 3iQ qui avait une sortie de 187,7 millions de dollars ; cependant, le principal gestionnaire d’actifs cryptographiques Grayscale Investments et Bitwise n’a enregistré aucun flux la semaine dernière.

En comparaison, CoinShares, 21 Shares, ETC Issuance, Purpose et d’autres fournisseurs ont enregistré des montants relativement plus faibles de 6,6 millions de dollars, 18,7 millions de dollars, 33 millions de dollars, 9,8 millions de dollars et 25,4 millions de dollars, respectivement. Le rapport a noté,

“Malgré les sorties nettes, nous pensons que cela implique un début de retournement du sentiment depuis mai, où la plupart des fournisseurs de produits voyaient des sorties nettes et le sentiment était globalement négatif.”

Le sentiment négatif, comme toutes les fois précédentes, se concentrait uniquement sur Bitcoin, qui avait des sorties totalisant 141 millions de dollars, marquant la plus grande semaine de sorties jamais enregistrée. Les sorties représentent désormais 8,3% des entrées nettes constatées cette année. La prudence a également été observée dans le volume hebdomadaire de Bitcoins qui a chuté de 62%.

Selon le rapport, les sorties restent minimes par rapport aux sorties observées début 2018. CoinShares a noté,

« Alors que Bitcoin est de plus en plus accepté comme couverture contre la dépréciation des devises et la répression financière, les investisseurs demandent plus que jamais de comprendre le rôle qu’il devrait jouer dans leur portefeuille. »

Cependant, Ethereum continue d’être l’altcoin de choix pour les investisseurs, avec des entrées totalisant 33 millions de dollars.

En ce qui concerne les flux YDT, Ether’s a désormais dépassé le milliard de dollars contre près de 4,25 milliards de dollars enregistrés par Bitcoin. En ce qui concerne le total des actifs sous gestion (AUM), les produits d’investissement Ethereum représentent 12,32 milliards de dollars et Bitcoin près de 30,3 milliards de dollars.

Le XRP a quant à lui enregistré son plus gros afflux depuis avril, totalisant 7 millions de dollars, tandis que les produits Cardano et multi-actifs ont enregistré des entrées de 4,5 millions de dollars et 2,7 millions de dollars, respectivement.

