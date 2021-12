Retour sur la longue histoire de Nintendo en matière d’art, de musique et de logiciels de création de jeux

Image : Nintendo / Nintendo Life

Entre les jeux Super Mario Maker, Miitopia, et maintenant le Game Builder Garage qui sortira bientôt, la dernière décennie a vu Nintendo embrasser la créativité de ses joueurs pour produire du contenu amusant pour tous. C’est incroyable de voir la créativité des communautés qui se forment autour de ces jeux – qu’elles créent des personnages incroyables dans l’outil Mii Maker étendu de Miitopia ou conçoivent des cours complexes dans Super Mario Maker 2 – mais pour Nintendo, offrir des suites et des plates-formes créatives aux joueurs est en fait rien de nouveau.

La facilité d’accès au partage en ligne et aux médias sociaux a rendu plus simple pour les joueurs le partage de leurs créations, ce qui a entraîné une explosion de jeux qui encouragent et prospèrent sur la créativité. Mais même depuis les années 1980, Nintendo a cherché des moyens de laisser ses joueurs faire preuve de créativité. Dans cet article, nous voulions mettre en évidence certains des meilleurs.

Commençons par les Family BASIC

Image : Nintendo

Quel meilleur endroit pour commencer qu’au tout début : le système de divertissement Nintendo, ou dans ce cas le Family Computer du Japon en particulier. En 1984, Nintendo s’est associé au défunt bourdon préféré de tous, Hudson Soft, et Sharp Corporation pour lancer Family BASIC, un logiciel qui permettait aux amateurs japonais de programmer des logiciels via Famicom et de les enregistrer sur des cassettes spécialisées.

Le titre combine le nom de la console avec BASIC, un langage de programmation couramment utilisé dans les années 70 et 80. Family BASIC était un logiciel de développement de jeux, fonctionnant sur la console 8 bits. Le programme était plus cher que la normale, en partie parce qu’il était livré avec son propre clavier qui faisait office de contrôleur. Le jeu a connu un succès commercial et a engendré deux révisions, mais il était un peu lourd à utiliser ; sans aucun doute, Game Builder Garage a été conçu pour offrir une expérience plus fluide à l’utilisateur.

Bien que rien d’autre sur le système ne soit aussi proche du développement de logiciels entiers, Nintendo a publié ce qu’il a surnommé la série de jeux « programmables » qui utilisait l’enregistreur de données Famicom pour enregistrer des données sur des cassettes. Ces titres comportaient des fonctionnalités personnalisables, permettant souvent aux joueurs de créer leurs propres niveaux dans le jeu et d’y jouer. Cependant, seuls trois jeux ont été publiés dans cette série – Excitebike, Wrecking Crew et Mach Rider – et cette fonctionnalité était limitée au Japon. Nous imaginons que même la plupart des joueurs japonais ont oublié qu’ils avaient cette fonctionnalité.

Mais personne ne pouvait oublier le prochain match, cependant.

Palettes de peinture Mario

Plusieurs éléments trouvés dans Mario Paint obtiennent des hochements de tête dans Super Mario Maker, y compris le Fly Swatting Challenge. (Image : Nintendo/SatoshiLyish, YouTube)

Mario Paint n’a pas besoin d’être présenté. C’est un classique absolu de la bibliothèque SNES, vendu à 2,3 millions d’unités, et c’est souvent le jeu de prédilection lorsque les gens pensent que Nintendo donne aux joueurs un contrôle «créatif».

Cette fois, il ne s’agissait pas d’un logiciel de création de jeux, mais plutôt d’un outil permettant aux joueurs de créer des dessins et de la musique à l’aide de la souris SNES fournie. Bien que ses fonctionnalités soient simples, il a laissé un héritage durable qui a inspiré non seulement Nintendo avec bon nombre de ses futurs jeux créatifs – WarioWare: DIY et, bien sûr, Super Mario Maker, par exemple – mais aussi les fans qui ont construit une communauté dédiée autour de le créateur de musique intégré, développant des remix incroyables avec les effets sonores de base du jeu.

Alors que la plupart des joueurs pourraient penser que cela s’arrête là, ceux d’entre vous qui ont lu notre histoire de l’article Mii devraient également être conscients de la Mario Artiste gamme de jeux, suites de Mario Paint lancé sur Nintendo 64DD.

En exclusivité au Japon, cette série a donné aux joueurs accès à encore plus d’outils pour laisser libre cours à leur créativité : Atelier de peinture était essentiellement une mise à niveau de Mario Paint, avec sa propre souris N64; Studio des talents était une affaire de type Windows Movie Maker où les joueurs créaient des personnages dans le jeu et les animaient en courts métrages ; Studio de polygone était un simple créateur de modèles 3D avec des environnements 3D à explorer ; et Trousse de communication a permis aux joueurs de transférer leur création à travers les jeux et même de les télécharger en ligne.

C’était une suite complète d’outils de création simples qui pouvaient même se connecter à des périphériques externes comme la Game Boy Camera. La seule chose qui manquait était un outil de création musicale, mais Nintendo avait quelque chose en préparation pour ce débouché créatif particulier.

Jam avec la fantaisie sonore

Alors que Mario Paint avait un créateur de musique, il était principalement axé sur les visuels comme l’art et l’animation. Mais suite à son succès, Nintendo a commencé à travailler avec le game designer Toshio Iwai sur un jeu SNES spécifiquement autour de la musique, appelé Fantaisie sonore.

Nintendo

Décrit par les médias à l’époque comme une « version musicale de Mario Paint », le jeu – que vous pouvez voir en action ci-dessus – devait être lancé en 1994, mais bien qu’il soit complètement terminé, il a été annulé. Iwai continuerait à travailler sur d’autres jeux non-Nintendo et une décennie plus tard, il reviendrait pour faire l’électroplancton expérimental sur la Nintendo DS, un autre jeu de création musicale décalé.

Malgré l’annulation de Sound Fantasy, Nintendo n’allait pas renoncer à permettre aux fans de faire de la musique. L’entreprise a commencé à travailler sur Game Boy Musique, un outil de création musicale pour Game Boy Color. Ce projet a finalement été déplacé vers la Game Boy Advance, mais en raison des limitations audio du système et du manque de boutons – requis pour pouvoir « jouer » à divers instruments – il a finalement été poussé sur la Nintendo DS et publié en tant que Daigasso ! Frères de bande, connu en Europe sous le titre de sa suite ‘DX’, Jam with the Band.

Sorti en Europe le 21 mai 2010, Jam With The Band était un impressionnant petit jeu de musique/rythme/composition qui vous permettait, vous l’aurez deviné, de jouer avec 50 morceaux préinstallés et de programmer également vos propres versions. Malheureusement, il n’est jamais sorti en Amérique du Nord.

Il y avait aussi Wii Music mais on ne parle pas de Wii Music. Si vous ne vous en souvenez pas, bravo d’avoir si bien nettoyé votre mémoire ! Si, pour une raison inconnue, vous souhaitez revivre l’horreur, regardez notre récapitulatif des cauchemars de l’E3 pour vous rappeler la présentation de l’E3 2008 de Nintendo.

Et plus…

Image : Nintendo

Et cela nous amène presque à l’époque moderne. Nintendo a expérimenté quelques jeux plus créatifs comme le génial Photo Dojo, un jeu de combat sur Nintendo DSi qui permet aux joueurs de créer un jeu de combat 2D simple en utilisant des photos réelles pour créer des scènes et des personnages. Flipnote Studio était un outil de création d’animations impressionnant qui a également vu le jour sur la DSi avant de migrer vers la 3DS, et qui a vu naître des animations incroyables. Et qui peut oublier Art Academy, une série qui a duré six titres et qui a croisé Pokémon et Disney pour apprendre aux artistes en herbe à dessiner leurs personnages préférés.

Nintendo nous a donné plus de 35 ans d’opportunités de faire preuve de créativité sur leurs plateformes, qu’il s’agisse de faire de la musique, de l’art, de l’animation, des films et même des jeux, et d’après ce que nous avons vu jusqu’à présent, Game Builder Garage cherche à être l’un des plus des outils créatifs approfondis et passionnants pour le moment. Switch possède déjà des titres tiers impressionnants tels que SmileBASIC 4, Fuze4 Nintendo Switch, Korg Gadget et RPG Maker, et c’est formidable de voir Nintendo lui-même continuer à élargir sa liste de logiciels qui permettent aux joueurs de se déchaîner avec une liberté de création.

GBG est, bien sûr, étroitement lié à son prédécesseur, le garage Nintendo Labo Toy-Con, et si la créativité de ce mode est quelque chose à faire, nous devrions tous nous réjouir de jouer à d’excellents jeux créés par des fans dans un proche avenir. , tout cela grâce à la puissance de Nintendo.

Oui, nous jouons toujours avec le pouvoir.