Retour sur les différentes tentatives d’Instagram de copier TikTok en 2021

Noël n’est plus qu’à quelques jours, et même maintenant, les elfes du siège social d’Instagram travaillent toujours pour reproduire les principales fonctionnalités de TikTok dans l’espoir d’apporter de la joie saisonnière à leurs maîtres Meta, via des statistiques d’utilisation améliorées et de nouveaux chiffres d’engagement qui montrent qu’Instagram est toujours cool , et toujours la principale plate-forme à leurs yeux.

Ce qui n’est pas le cas. Tous les chiffres d’utilisation signalés montrent que l’utilisation d’Instagram est en baisse chez les jeunes publics, tandis que TikTok continue de se renforcer. Ce qui fait flipper les chefs Meta – mais juste comme un rappel saisonnier amusant, voici un retour sur quelques-unes des nombreuses façons dont Instagram a cherché à ralentir la croissance de TikTok au cours des 12 derniers mois grâce à la réplication et à la copie de ses fonctionnalités, qui a fonctionné dans une certaine mesure, mais n’a pas vraiment ralenti la croissance de TikTok.

Je vous présente – les 12 façons d’Insta-Tok.

Le premier jour d’Insta, mon véritable amour m’a envoyé une réplique de TikTok sur un tee.

Le deuxième jour d’Insta, mon véritable amour m’a envoyé, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok à un tee-shirt.

Le troisième jour d’Insta, mon véritable amour m’a été envoyé, une portée limitée pour les TikToks republiés, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok sur un tee.

Le quatrième jour d’Insta, mon véritable amour m’a été envoyé, une nouvelle option de remix, une portée restreinte pour les TikToks republiés, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok sur un tee.

Le cinquième jour d’Insta, mon véritable amour m’a été envoyé, Superbeat.

Une nouvelle option de remix, une portée restreinte pour les TikToks republiés, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok sur un tee.

Le sixième jour d’Insta, mon véritable amour m’a envoyé un autocollant « Ajoutez le vôtre », Superbeat, une nouvelle option de remix, une portée restreinte pour les TikToks republiés, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok sur un tee.

Le septième jour de TikTok, mon véritable amour m’a été envoyé, des effets de synthèse vocale, un autocollant « Ajoutez le vôtre », Superbeat, une nouvelle option de remix, une portée limitée pour les TikToks republiés, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok à un tee-shirt.

Le huitième jour d’Insta, mon véritable amour m’a été envoyé, des clips plus longs dans les histoires, des effets de synthèse vocale, un autocollant « Ajoutez le vôtre », Superbeat, une nouvelle option de remix, une portée restreinte pour les TikToks republiés, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok à un tee.

Le neuvième jour d’Insta, mon véritable amour m’a été envoyé, synchronisation automatique pour la musique, clips plus longs dans les histoires, effets de synthèse vocale, un autocollant « Ajoutez le vôtre », Superbeat, une nouvelle option de remix, portée limitée pour les TikToks republiés , une alimentation verticale, pour ma réplique de TikTok à un tee.

Le dixième jour d’Insta, mon véritable amour m’a été envoyé, Reels répond dans les commentaires, synchronisation automatique pour la musique, clips plus longs dans les histoires, effets de synthèse vocale, un autocollant « Ajoutez le vôtre », Superbeat, une nouvelle option de remix, portée limitée pour les TikToks republiés, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok sur un tee.

Le onzième jour d’Insta, mon véritable amour m’a été envoyé, un onglet audio pour les clips Reels, les réponses de Reels dans les commentaires, la synchronisation automatique pour la musique, des clips plus longs dans les histoires, des effets de synthèse vocale, un autocollant « Ajoutez le vôtre », Superbeat, une nouvelle option de remix, une portée restreinte pour les TikToks republiés, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok sur un tee.

Le douzième jour d’Insta, mon véritable amour m’a été envoyé, des achats en direct, un onglet audio pour les clips Reels, des réponses de Reels dans les commentaires, une synchronisation automatique pour la musique, des clips plus longs dans les histoires, des effets de synthèse vocale, un « Ajoutez le vôtre ‘ autocollant, Superbeat, une nouvelle option de remix, portée restreinte pour les TikToks republiés, un flux vertical, pour ma réplique de TikTok sur un tee.

Comme vous pouvez le voir, Instagram tient vraiment à montrer que tout ce que TikTok peut faire, il peut faire mieux. Reste à savoir si cela peut réellement – et si le public s’en soucie – reste à voir, mais vous pouvez parier en toute sécurité qu’Insta continuera d’essayer, avec TikTok qui devrait atteindre 1,5 milliard d’utilisateurs l’année prochaine, dépassant potentiellement IG en tant que deuxième plus grande application sociale dans le monde.