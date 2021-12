Retour sur les hauts et les bas de Samsung en 2021

Comme la plupart des années, 2021 a été une série de hauts et de bas dans l’espace de la technologie mobile. Bien qu’il y ait eu des hauts comme le rajeunissement de Wear OS, il y a eu aussi des bas de la perte de LG en tant que fabricant de smartphones. Samsung ne fait pas exception, et même si je dirais qu’il a connu une excellente année dans l’ensemble, il est indéniable qu’il y a eu quelques moments difficiles.

Élevé : Un vrai téléphone « ultra »

Le Galaxy S20 Ultra de l’année dernière était loin des meilleurs téléphones de Samsung. Les idées étaient là, mais la réalisation laissait beaucoup à désirer. L’énorme écran 120 Hz était magnifique mais utilisait beaucoup trop de batterie. L’appareil photo 108MP était impressionnant, tant que vos photos étaient nettes. Le design était correct mais sans inspiration. Heureusement, Samsung a inversé la tendance avec le S21 Ultra qui lui a succédé.

Le nouvel écran correspondait à l’ancien en termes de résolution et de taux de rafraîchissement, mais la technologie LTPO signifiait qu’il était plus efficace, la réintroduction de la mise au point automatique laser a résolu la plupart des problèmes avec l’appareil photo, et le nouveau design, bien qu’itéré, était loin plus attirant. Vous êtes probablement habitué à voir l’image ci-dessus sur le site maintenant, mais il y a une raison pour laquelle je me suis senti obligé de la prendre pendant ma lune de miel plus tôt cette année. C’est un beau téléphone. Le S21 Ultra est le meilleur type de mise à jour incrémentielle, résolvant la grande majorité des problèmes de son prédécesseur pour offrir l’un des meilleurs packages de l’année.

Élevé : L’A52 5G est un excellent milieu de gamme

Les téléphones de la série A de Samsung se sont rapidement améliorés au cours des dernières années, surtout maintenant qu’ils sont garantis trois ans de mises à niveau du système d’exploitation et quatre ans de correctifs de sécurité, correspondant aux produits phares de Samsung. Samsung a sorti plusieurs téléphones de cette série tout au long de 2021, mais l’A52 5G se démarque des autres. Avec un écran 6,5″ 1080p à 120 Hz, un processeur Snapdragon 750G, 6 Go de RAM, 128 Go de stockage en plus de l’extension de carte SD et des caméras adéquates, ce téléphone coche beaucoup de cases pour 500 $.

Vous trouverez des téléphones plus rapides pour ce prix, et le Pixel 5a a de meilleurs appareils photo pour moins d’argent. Mais ces téléphones font des compromis que l’A52 ne fait pas. J’en ai acheté deux (dans le joli violet) pour ma mère et ma grand-mère plus tôt cette année, et ils ne pourraient pas être plus heureux avec eux. Si vous appréciez l’écosystème de Samsung et que vous voulez un smartphone compétent qui ne coûte pas une fortune, et que les haptiques douteuses ne vous dérangent pas, l’A52 5G est un excellent choix.

Élevé : pliables fantastiques

Téléphone pliable

Samsung pousse les pliables depuis trois générations maintenant, et les Z Flip3 et Fold3 sont les meilleurs téléphones pliables que l’on puisse acheter. De loin, ils ne ressemblent qu’à de petites améliorations par rapport aux modèles de l’année dernière, mais regardez d’un peu plus près et vous découvrirez des changements plus significatifs. Le Flip3 dispose enfin d’un écran de couverture utilisable, le Fold3 prend en charge le stylet S Pen et les deux ont gagné en résistance à l’eau, une première sur le marché des pliables.

J’ai eu la chance de passer une longue période à utiliser le Fold3 comme pilote quotidien, et j’en suis tombé amoureux. Cela a changé la façon dont j’utilise mon smartphone et mes priorités lors de la planification de ma prochaine mise à niveau. Avant octobre, je prévoyais d’acheter le S22 Ultra l’année prochaine ou le Pixel 6 Pro cette année. Maintenant, je prévois d’attendre le Fold4 l’été prochain à la place.

Le Fold3 est toujours incroyablement cher, mais le prix plus accessible du Flip3 signifie que plus de personnes que jamais peuvent utiliser un téléphone pliable, et c’est une grande victoire pour l’industrie.

Élevé: Galaxy Watch4 ramène Wear OS d’entre les morts

La Galaxy Watch4 est la meilleure montre connectée Android sur le marché, et c’était la mise à niveau parfaite de ma Galaxy Watch Active2 vieillissante. Contrairement à mon portable précédent, le Watch4 a abandonné Tizen pour un Wear OS 3 rajeuni, bien qu’avec beaucoup de bonté One UI sur le dessus. À part la durée de vie de la batterie qui n’a rien d’extraordinaire, il y a beaucoup à aimer dans cette montre. C’est dommage qu’il n’y ait pas encore d’autres appareils Wear OS 3, et il n’y en aura probablement pas de si tôt, mais cela n’enlève rien au fait qu’il s’agit toujours d’un excellent appareil.

Samsung a régulièrement amélioré sa vitesse de mise à jour au cours des dernières années, en particulier en ce qui concerne les correctifs de sécurité mensuels. Mon S21 Ultra a reçu tous les correctifs mensuels avant tout Pixel, et il continuera de le faire jusqu’en 2025.

Cette année, la grande surprise a été la rapidité avec laquelle la société a publié One UI 4 basé sur Android 12. La version bêta de la série S21 a commencé en septembre, et moins d’un mois après la mise à jour des Pixels, Samsung était prêt. En dehors du S21, tous les produits phares actuellement pris en charge par Samsung bénéficient d’une version bêta de One UI 4, avec des mises à jour plus stables qui devraient arriver dans les semaines à venir.

Faible : S21 FE retardé jusqu’en 2022

Le Galaxy S20 FE a été un succès retentissant en 2020, prenant toutes les bonnes pièces du S20 ordinaire et les épluchant avec un dos en plastique, une haptique légèrement pire et un scanner d’empreintes digitales optique plus traditionnel dans le but de faire baisser le prix. Alors que le S20 commençait à 1 000 $, le S20 FE était à 700 $ beaucoup plus raisonnable. Avec l’incroyable succès que le téléphone a connu, il semblait évident qu’il y aurait une suite, mais malheureusement, les choses ne se sont pas déroulées comme prévu. La pénurie mondiale de puces nuit à de nombreuses industries, et c’est probablement la raison pour laquelle le S21 FE a été repoussé au début de l’année prochaine. Il semble que nous mettrons la main sur eux le 11 janvier 2022, et bien que cela vaudra, espérons-le, la peine d’attendre, c’est dommage qu’il ne soit pas arrivé plus tôt.

Faible : pas de note

Le Galaxy Note original a rendu les gros téléphones cool en 2011, et c’est depuis une série de téléphones très populaires. Malheureusement, 2021 serait la première année car cela ne verrait pas de note mise à jour publiée. Samsung a essayé d’offrir quelque chose aux fans du S Pen, avec le S21 Ultra et le Z Fold3 tous deux compatibles avec le S Pen, mais ce n’était pas la même chose. Le stylet était vendu séparément, et ni le Fold3 ni le S21 Ultra ne pouvaient ranger le stylet n’importe où sans un étui encombrant.

Comme le retard du S21 FE, la pénurie de puces est probablement à blâmer pour ne pas avoir vu de nouveau Note cette année. Il y a cependant une lueur d’espoir, car il semble que Samsung fera quelque chose que je voulais depuis des années : combiner les gammes S et Note. Au lieu de sortir un S22 Ultra l’année prochaine, il semble que le haut de gamme s’appellera le S22 Note. Espérons que cela s’avère être le cas, et nous allons griffonner au téléphone au printemps.

Faible : les écouteurs ne devraient pas faire mal

Depuis les originaux, je suis un fan des Galaxy Buds et j’en possède une paire, à l’exception des nouveaux Buds2. Le Galaxy Buds Pro était un bonus de précommande avec mon S21 Ultra, et même s’ils sonnaient bien et que l’ANC était un bon ajout, je les trouvais inconfortables après les avoir portés pendant plus de trois ou quatre heures à la fois. Il s’avère que je n’étais pas le seul, et de nombreux autres utilisateurs ont eu une expérience encore pire.

Les Buds Pro et Buds2 utilisent du nickel dans leurs contacts de charge, et une personne sur dix est sensible au métal, y compris tous les membres de ma famille. Bien que j’aie eu de la chance et que je n’aie que de légères démangeaisons après plusieurs heures, d’autres ont eu une réaction plus sévère. Les écouteurs ne devraient pas faire mal, alors j’achèterais autre chose si cela vous préoccupe. Acheter de bons écouteurs sans fil est beaucoup plus facile maintenant qu’auparavant, et il y a beaucoup d’options parmi lesquelles choisir.

Je sais – j’ai fait l’éloge du déploiement de One UI 4 de Samsung il y a quelques sections. Bien que la vitesse à laquelle la société a publié le logiciel soit louable, son effet sur certains combinés Z Flip3 et Fold3 n’était pas si bon. La version « stable » qui a frappé les appareils en Corée du Sud était en proie à des bogues, notamment des décalages, des scintillements d’écran, des problèmes de mode sombre et, dans les cas extrêmes, des appareils en brique. Au crédit de Samsung, le déploiement a été arrêté avant que trop d’utilisateurs ne soient affectés, et il a rapidement publié une autre version bêta qui a résolu ces problèmes.

Depuis lors, la mise à jour stable a recommencé à toucher les utilisateurs, et il n’y a eu aucun problème jusqu’à présent. Même ainsi, payer près de deux mille dollars pour un téléphone qui est endommagé par une mise à jour prétendument stable doit vous laisser un mauvais goût dans la bouche, et même si je suis sûr que Samsung les remplacera sous garantie, cela n’aurait tout simplement pas dû se produire.

Faible : Mauvaises ventes S21

Je pense que le S21 Ultra est l’un des meilleurs téléphones de l’année, et je ne suis pas le seul de cet avis. Mais malgré tout ce qu’il a si bien fait, les ventes n’ont pas été bonnes. La demande pour la série S21 aurait été inférieure à celle du S20 l’année dernière, malgré le fait que le S20 était considérablement plus cher.

Si je devais deviner pourquoi c’était le cas, je rejetterais la faute sur les plus petits S21 et S21+. Ce sont de bons smartphones, mais ils sont à peine différents des S20 et S20+, et dans certains cas, ils sont pires. Ils ont les mêmes caméras, des écrans à résolution inférieure, pas de fente pour carte SD et le bébé S21 a un dos en plastique. La série Galaxy S22 commence à sembler prometteuse, alors j’espère qu’elle pourra compenser les chiffres décevants dont le S21 a souffert cette année.

