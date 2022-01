Retour sur les plus grands risques de mode des Golden Globes de tous les temps

le Globes dorés ne serait pas complet sans style.

Bien que les téléspectateurs n’auront pas leur dose de mode lors de la cérémonie de remise des prix de cette année – il ne sera pas télévisé et il n’y aura pas de célébrités ni de tapis rouge – nous avons encore près de huit décennies de style Golden Globe, de glamour et d’audace à réfléchir ( et célébrer).

Alors que les robes couture et les smokings sur mesure sont devenus une norme de l’occasion, au fil des années, plusieurs de vos célébrités préférées continuent de repousser les limites vestimentaires du grand soir de manière nouvelle et inattendue. Des imprimés uniques et des silhouettes excentriques aux accessoires extravagants et aux inspirations non conventionnelles, le tapis rouge des Golden Globes a connu de nombreux risques de mode – et nous parions qu’il y en a beaucoup plus en magasin dans les années à venir . . .

D’ici là, faisons un petit voyage dans le passé et revisitons tous ces looks risqués portés par Renée Zellweger, Nicole Kidman et plus.