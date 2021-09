Retour sur les premiers galas du Met de vos stars préférées

De nombreuses stars ont laissé leur empreinte sur les escaliers du Met Gala en créant des designs à couper le souffle, mais les icônes de la mode sont créées, pas nées.

Lors de l’événement annuel de la mode, les célébrités ont montré certains de leurs looks les plus audacieux, créés par les meilleurs designers. Et au fil des ans, les clients réguliers sont devenus encore plus audacieux dans leurs choix de mode. Années avant Rihanna mèmes d’omelette stimulée avec sa robe jaune massive désormais emblématique et une tenue semblable à celle d’un pape lors des récents galas du Met, elle a foulé le célèbre tapis rouge dans une robe blanche romantique ornée de bijoux.

Parmi les autres stars qui ont présenté des styles éclectiques au Met Gala, citons Beyoncé, Selena Gomez, Naomi Campbell, Sarah Jessica Parker et Taylor Swift, et ces dernières années, les stars de la télé-réalité et les influenceurs préférés des fans tels que Kylie Jenner et YouTubeur Lilly Singh ont rejoint les acteurs, mannequins et musiciens sur le tapis rouge.