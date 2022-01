Retour sur les rôles les plus mémorables et les plus drôles de Bob Saget

Saget s’était produit au Ponte Vedra Concert Hall le 8 janvier dans le cadre de sa tournée de stand-up. « D’accord, j’ai adoré le spectacle de ce soir @pontevedra_concerthall à Jacksonville », a-t-il écrit sur Instagram le 9 janvier avant son décès. « Très beau public. Beaucoup de positivité. C’est arrivé hier soir à Orlando hier soir au Hard Rock Live aussi. Un public très reconnaissant et amusant. Merci encore à @comediantimwilkins pour l’ouverture. Je ne savais pas que j’avais fait un set de deux heures ce soir. Je Je suis de retour dans la comédie comme j’étais quand j’avais 26 ans. Je suppose que je trouve ma nouvelle voix et que j’aime chaque instant. «

Il a ensuite ajouté: « A’ight, à dans deux semaines les 28 et 29 janvier @pbimprov avec mon frère @therealmikeyoung », a-t-il ajouté. « Et consultez BobSaget.com pour mes rendez-vous en 2022 – – Allez partout jusqu’à ce que j’obtienne la photo spéciale. Et puis continuez probablement parce que je suis accro à cette merde. Paix dehors. »

Saget laisse dans le deuil son épouse Kelly Rizzo et ses filles, Lara saget, Aubrey saget et Jennifer saget, qu’il a accueilli avec son ex Sherri Kramer.

« Nous sommes dévastés de confirmer que notre bien-aimé Bob est décédé aujourd’hui », a déclaré sa famille dans une déclaration à E! Des nouvelles. « Il était tout pour nous et nous voulons que vous sachiez à quel point il aimait ses fans, se produisant en direct et réunissant des gens de tous horizons avec des rires. Bien que nous demandions l’intimité en ce moment, nous vous invitons à vous joindre à nous pour nous souvenir l’amour et le rire que Bob a apporté au monde. »

Au fil des ans, les fans ont regardé Saget apparaître dans un certain nombre d’émissions spéciales, animer des émissions comme America’s Funniest Home Videos et jouer dans des sitcoms comme Full House. En sa mémoire, voici un retour sur quelques-uns de ses meilleurs rôles.