Retour sur les valeurs bancaires américaines, résultats du S&P 500 T3

Les perspectives macroéconomiques favorables et la perspective de taux plus élevés et d’une croissance plus rapide des prêts poussent les investisseurs à se tourner vers le secteur bancaire.

Après avoir été témoins d’une bonne dose de volatilité, les actions américaines semblent s’être quelque peu stabilisées à moins qu’une mauvaise surprise ne soit en réserve pour les investisseurs. La saison des résultats du troisième trimestre devrait mener la dynamique des cours des actions dans tous les domaines. Les investisseurs fondent leur espoir sur une reprise économique plus rapide qui pourrait inciter la Réserve fédérale à réduire son programme d’achat d’actifs massif et éventuellement commencer à augmenter les taux d’intérêt. Les valeurs bancaires brillent et sont à l’avant-garde de la récente remontée des cours boursiers.

Par rapport à l’indice S&P 500 qui est en hausse d’environ 16%, l’indice KBW Bank a bondi de près de 38% en 2021. L’indice KBW Bank est conçu pour suivre les performances de 24 grandes banques cotées en bourse aux États-Unis. des perspectives macroéconomiques favorables, des perspectives de taux plus élevés et une croissance plus rapide des prêts poussent les investisseurs à se tourner vers le secteur bancaire.

Bien que la plupart des principales actions bancaires américaines se négocient à une évaluation plus élevée, garder un œil sur leur mouvement de prix est ce que les investisseurs peuvent faire pour les accumuler au fur et à mesure qu’ils corrigent.

Principales actions bancaires américaines

JPMorgan Chase & Co.

Bank of America Corp.

Wells Fargo & Co.

Morgan Stanley

Citigroup Inc.

Groupe Goldman Sachs inc.

Les entreprises affichant des bénéfices plus élevés et l’économie revenant à la normale avec la résolution des problèmes de chaîne d’approvisionnement, le secteur bancaire pourrait être bien placé pour une bonne course.

Le S&P 500 devrait afficher une croissance des bénéfices (en glissement annuel) de 27,6 % pour le troisième trimestre. Selon FactSet, sur la base de l’amélioration moyenne sur 5 ans de la croissance des bénéfices au cours de chaque saison de bénéfices en raison des entreprises faisant état de surprises positives en matière de bénéfices, il est probable que l’indice affichera une croissance des bénéfices de près de 35% pour le troisième trimestre, qui serait le troisième trimestre consécutif de croissance des bénéfices (en glissement annuel) supérieure à 30 %.

Lorsque les entreprises du S&P 500 déclarent des bénéfices réels supérieurs aux estimations au cours d’une saison de bénéfices, le taux de croissance global des bénéfices de l’indice augmente car les chiffres de BPA réels les plus élevés remplacent les chiffres de BPA estimés les plus faibles dans le calcul du taux de croissance.

Sur les 21 sociétés du S&P 500 qui ont déclaré des bénéfices réels pour le troisième trimestre 2021 à ce jour, 76% ont déclaré un BPA réel supérieur à l’estimation moyenne du BPA. Dans l’ensemble, les bénéfices réels déclarés par ces 21 sociétés ont dépassé les bénéfices estimés de 4,4 %. Par conséquent, à ce stade très précoce de la saison des résultats du troisième trimestre, le nombre d’entreprises déclarant des surprises positives en matière de bénéfices et l’ampleur des surprises positives tendent à se rapprocher de la moyenne sur 5 ans. Depuis le 30 septembre, le taux de croissance des bénéfices du S&P 500 a augmenté de 0,1 point de pourcentage (à 27,6 % contre 27,5 %).

