Retour sur les vœux de rêve d’Arie Luyendyk Jr. et Lauren Burnham

L’idée d’éternité a été tissée dans chaque détail, Burnham soulevant bon nombre de ses meilleures idées d’une autre franchise bien-aimée de la culture pop. « Presque toutes les photos d’inspiration que Lauren m’enverrait par texto seraient tirées du film », organisateur de mariage Kimiko Hosaki de KH & co. a déclaré à Us Weekly l’affinité de la mariée pour Twilight: Breaking Dawn.

Après avoir échangé les bagues (par Voie Neil, naturellement) et acceptant de « vivre ensemble, jouer ensemble, rire ensemble » et de se remplir le cœur et de nourrir l’âme de l’autre « jusqu’à la fin de leur éternité », les deux se sont enfoncés dans l’allée et dans un espace de réception rempli de suspension lustres, lumières scintillantes, bougies blanches vacillantes et pas une seule rose rouge.

Après un cocktail mettant en vedette des libations à l’ananas, les invités ont levé leurs coupes de champagne garnies de barbe à papa pour une série de toasts racontant le premier rendez-vous télévisé du couple à Paris et une soirée karaoké qui les a vus faire de leur mieux Cardi B.