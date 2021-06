Retour sur l’évolution du matériel iPhone avec les cadres GRID [Gallery]

Cela fait 14 ans que le premier iPhone a été introduit par Steve Jobs, et beaucoup de choses ont changé depuis. Chaque génération d’iPhone a apporté des avancées uniques qui sont parfois difficiles à remarquer, mais qui ont fait la différence lorsque nous regardons le passé. Et c’est ce que j’ai fait avec les cadres GRID.

J’ai toujours aimé comprendre comment les choses sont faites derrière ce que nous voyons et utilisons tous les jours, comme le code et le matériel qui font que tout fonctionne. Plus tôt cette année, j’ai découvert GRID, une entreprise qui vend de l’électronique démontée dans des cadres. J’ai même écrit sur GRID 4S ici sur . :

En tant que personne qui aime vraiment la technologie (et Apple, bien sûr), je cherchais des décorations connexes pour ma maison – puis j’ai rencontré GRID 4S, qui est littéralement une pièce avec un iPhone 4s démonté que vous pouvez mettre où vous voulez. GRID est une entreprise qui vend des produits électroniques encadrés depuis un certain temps, et ils ont tous l’air plutôt cool. Pour les fans d’Apple, ils ont des morceaux avec l’iPhone 3GS, l’iPhone 4s, l’iPhone 5 et l’iPod touch de deuxième génération.

Après avoir obtenu le cadre iPhone 4s, j’ai dû compléter ma collection avec d’autres modèles. Voir comment l’iPhone a évolué au cours de toutes ces années était agréable, mais pouvoir regarder toute l’évolution du matériel juste devant moi est encore plus étonnant – c’est pourquoi je voulais partager cette galerie avec nos lecteurs.

iPhone 2G

Qui ne se souvient pas du moment où Jobs a dévoilé l’iPhone pour la première fois en janvier 2007 ? C’était un moment emblématique qui a tout changé. Et bien que je n’aie jamais eu l’iPhone 2G (également connu sous le nom d’iPhone Classic), ce produit m’a donné envie de me lancer à fond dans l’écosystème Apple (et j’ai fini par avoir le premier iPod touch cette année-là).

La construction de cet iPhone peut sembler simple par rapport aux normes d’aujourd’hui, mais il était beaucoup plus sophistiqué que les autres smartphones de l’époque. Le corps de l’iPhone 2G était presque entièrement en aluminium, mais avec une partie inférieure en plastique pour permettre les signaux cellulaires et Wi-Fi.

Cet iPhone avait déjà une caméra arrière intégrée, mais la qualité était vraiment médiocre. Son capteur – avec une très faible ouverture – capture des photos 2MP, et il ne peut pas filmer de vidéo. De plus, il n’a pas de réglage de la mise au point.

La carte mère a été divisée en deux parties et repose sur un processeur ARM Samsung, car Apple n’avait pas encore développé son propre Apple Silicon à l’époque. Bien que le processeur ait un seul cœur de 620 MHz, Apple a abaissé l’horloge à 412 MHz afin d’économiser la batterie. Il y a aussi d’autres choses à noter, comme la simplicité des composants comme les haut-parleurs et le moteur de vibration.

En cadeau, GRID a inclus le logo . sur une plaque métallique qui a rendu mon appareil encore plus unique.

iPhone 3GS

Un an plus tard, Apple a complètement repensé l’iPhone avec l’iPhone 3G. C’était le premier modèle à prendre en charge les réseaux 3G, mais il n’y a pas eu beaucoup d’autres changements sur son matériel (il utilise même le même processeur que l’iPhone 2G). Cependant, l’iPhone 3GS est arrivé en 2009 en gardant le même design mais avec plus d’améliorations matérielles.

L’iPhone 3GS a été annoncé à la WWDC 2009 par Phil Schiller, alors que Steve Jobs a dû quitter Apple pendant quelques mois cette année-là pour une greffe du foie. Au cours de la keynote, Schiller a mentionné que la lettre “S” signifiait “vitesse”, car l’iPhone 3GS était le premier à avoir un processeur et des graphiques améliorés. Également fabriqué par Samsung, ce processeur ARM est à 600 MHz.

Outre le dos en plastique brillant, on peut remarquer que l’appareil photo de l’iPhone 3GS est légèrement différent par rapport aux générations précédentes. Contrairement à ses prédécesseurs, l’iPhone 3GS avait un capteur 3MP avec mise au point réglable qui filme des vidéos 480p.

C’est aussi cool de voir comment Apple marque ses composants, même les plus petits comme les câbles flexibles.

iphone 4s

L’iPhone 4 en 2010 a été le premier changement majeur apporté à l’iPhone depuis le produit d’origine. Après une fuite massive, l’iPhone 4 a été introduit avec un nouveau design en verre, un écran Retina, la première puce A4 fabriquée par Apple et des mises à niveau importantes des appareils photo.

En 2011, exactement un jour avant le décès de Steve Jobs, l’iPhone 4S a été annoncé lors d’un événement présenté par Tim Cook, qui avait récemment pris la direction d’Apple. L’iPhone 4S a suivi la stratégie de l’iPhone 3GS consistant à conserver le même design que la génération précédente, mais avec des améliorations matérielles plus approfondies.

L’un des principaux points forts était la puce A5, la deuxième version de la puce ARM d’Apple, qui était également la première puce double cœur d’un iPhone. Les performances de l’iPhone 4S étaient nettement meilleures que celles de tous les autres iPhone.

En regardant le module caméra, il est facile de deviner qu’il est bien meilleur que les caméras vues sur les iPhones précédents. Le capteur semble plus avancé, car il capture désormais des photos 8MP et, pour la première fois, des vidéos 1080p. Il dispose également d’un petit flash LED, qui a été introduit avec l’iPhone 4.

La caméra frontale n’était que de 0,3 MP, tout comme sur l’iPhone 4 (qui était le premier modèle à en avoir une), mais même ainsi, elle a certainement fourni des moments incroyables à de nombreuses personnes lors de leurs premiers appels FaceTime ou selfies pris avec un iPhone. Regardez comme le capteur avant est petit.

Dans l’ensemble, la conception interne de l’iPhone 4 et de l’iPhone 4S est beaucoup plus robuste et la plupart des composants tels que les boutons et les câbles flexibles semblent plus raffinés.

iphone 6

Après l’iPhone 5 et l’iPhone 5s, qui ont tous deux un écran légèrement plus grand, il y a l’iPhone 6. Je me souviens avoir regardé l’événement Apple en septembre 2014 et avoir été très enthousiasmé par les nouveaux iPhones, car ils étaient beaucoup plus gros que leurs prédécesseurs.

L’iPhone 6 et l’iPhone 6 Plus avaient un tout nouveau design plus arrondi entièrement en aluminium, avec les antennes intégrées sous forme de bandes en plastique à l’arrière. Avec une carte logique plus compacte et plus d’espace interne, Apple a pu ajouter des batteries plus grosses à l’iPhone 6 et 6 Plus (elles n’étaient toujours pas parfaites, mais bien meilleures que celles de l’iPhone 4 et de l’iPhone 5).

Le capteur de la caméra arrière était encore de 8 MP, mais il a plus d’astuces. C’était le premier iPhone à pouvoir capturer des vidéos 1080p à 60 images par seconde, ou 720p à 240 images par seconde, ce qui permettait un super ralenti. Les utilisateurs pouvaient capturer des photos tout en enregistrant des vidéos et la mise au point automatique est devenue plus rapide et plus précise. Vous pouvez également voir le flash LED True Tone sur les photos.

Ici, la caméra frontale était déjà de 1,3 MP avec la possibilité de filmer des vidéos en 720p. En termes de performances, la puce A8 était toujours un processeur dual-core, mais désormais avec une architecture 64 bits (introduite pour la première fois avec la puce A7 dans l’iPhone 5s). L’iPhone 6 avait toujours un bouton Home mécanique, qui était aussi le lecteur biométrique.

iPhone 7

Enfin, nous arrivons à l’iPhone 7, que je considère comme la dernière itération du facteur de forme original de l’iPhone avant l’iPhone X (à l’exception de l’iPhone 8 et de l’iPhone SE). L’iPhone 7 était tout à fait une mise à niveau avec un look rafraîchi (y compris cette magnifique version noir mat) et des améliorations importantes.

Contrairement aux autres iPhones, le bouton Home de l’iPhone 7 est quelque peu virtuel. Il est là, mais ce n’est pas une pièce mécanique puisqu’il fonctionne à base de capteurs de pression.

La puce A10 Fusion à quatre cœurs était bien en avance sur la concurrence à l’époque, et elle est toujours considérée comme une excellente puce aujourd’hui. Le nom “Fusion” est dû au fait que cette puce a été la première avec des cœurs différents pour des performances et une efficacité énergétique optimales.

Les caméras de l’iPhone 7 étaient assez avancées, avec une stabilisation optique sur tous les modèles pour la première fois. Le plus grand capteur 12MP a une ouverture de f/1.8 pour capturer de meilleures photos dans l’obscurité et il peut enregistrer des vidéos en résolution 4K. La caméra frontale a également fait un pas de géant avec un capteur 7MP.

Les composants tels que le port Lightning et les haut-parleurs ont une protection en caoutchouc, car l’iPhone 7 a été le premier iPhone résistant à l’eau. En parlant de haut-parleurs, regardez à quel point l’écouteur de l’iPhone 7 est plus gros – c’est parce que c’était aussi le premier iPhone avec des haut-parleurs stéréo. Et je ne pouvais pas oublier Taptic Feedback, ce qui est vraiment cool de voir qu’il ressemble exactement à ce qu’Apple montre dans ses vidéos.

Regarder vers l’avenir

De nos jours, nous avons des iPhones très différents sans bouton Home, des puces beaucoup plus petites et des capteurs avancés pour la reconnaissance faciale. Ceux-ci, cependant, je laisserai pour un autre article à l’avenir lorsque nous arriverons à la prochaine itération de la conception de l’iPhone.

Si vous souhaitez également examiner de plus près le matériel de l’iPhone ou simplement décorer votre maison avec la technologie, consultez la boutique GRID pour obtenir ces cadres et d’autres. GRID vend désormais les cadres avec l’iPhone 5 et l’iPhone X, et la société aura bientôt plus d’unités du cadre iPhone 2G – qui devraient être disponibles le 29 juin à 7h00 PT.

