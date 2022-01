Retour sur l’histoire d’amour de Bob Saget et Kelly Rizzo

Une vie pleine d’amour !

Le monde est encore sous le choc de la perte soudaine de l’acteur Bob saget, qui a été retrouvé mort dans une chambre de l’hôtel Ritz-Carlton à Orlando, en Floride, le dimanche 9 janvier.

L’acteur et comédien légendaire, mieux connu pour son rôle de Danny Tanner dans la sitcom des années 80 et 90 Full House, laisse dans le deuil son épouse depuis trois ans, Kelly rizzo. La blogueuse gastronomique et de voyage de 42 ans a rompu son silence sur cette perte dévastatrice, partageant une déclaration avec E! Nouvelles le 10 janvier.

« Tout mon cœur. Bob était mon tout absolu », a-t-elle déclaré. « Je suis complètement bouleversé et incrédule. Je suis si profondément touché par l’effusion d’amour et d’hommage de nos amis, de notre famille, de ses fans et de ses pairs. »

Saget, 65 ans, et l’hôte d’Eat Travel Rock se sont mariés le 28 octobre 2018 à l’hôtel de luxe en bord de mer Shutters on the Beach à Santa Monica, en Californie.