Retour sur l’histoire des rencontres empilées de Pete Davidson

David, la fille de Curb Your Enthusiasm larry david, a révélé beaucoup de choses sur sa romance de deux ans et demi avec Davidson dans son livre d’essais de 2020, No One Asked For This. Le couple a commencé à se fréquenter en 2016, David écrivant qu’ils étaient « des âmes sœurs ». Mais elle a admis que les problèmes de santé mentale de Davidson lui avaient fait des ravages.

« Auparavant, les menaces d’automutilation et de suicide provenaient de circonstances insignifiantes, des incidents qui allaient de 0 à 100, qui étaient si momentanément urgents, comme la dernière minute d’une salle d’évasion avant que le temps ne s’écoule, sauf que je suis le un seul dans la salle et tous les indices sont des ruses », s’est-elle souvenue. « Une fois qu’il serait de retour dans un bon espace de tête, je ne serais pas capable de le faire non plus; j’étais trop épuisé mentalement pour faire autre chose que récupérer émotionnellement du chaos de la semaine précédente. »

Après avoir mis fin à leur relation lors d’un voyage en famille, David a tenté de se réconcilier avec Davidson dans un moment de faiblesse. Mais elle a été choquée quand il lui a plus tard envoyé un SMS pour lui révéler qu’il était passé à autre chose.

Deux jours plus tard, elle a ouvert Instagram pour voir que son ex avait « téléchargé de lui-même avec sa main couvrant son visage pour montrer ses nouveaux tatouages ​​​​au doigt », a-t-elle écrit. « Mon nom, qui avait été écrit en cursive sur son annulaire, était maintenant recouvert d’encre noire. »