Retour sur Mac 2021 : une autre année énorme pour iMac, MacBook Pro

Il ne faisait aucun doute que 2021 serait une année importante sur le front Mac. Et pourtant, cela s’est avéré encore mieux que prévu. L’année a été riche en surprises, du nouvel iMac coloré aux modèles MacBook Pro redessinés. Mieux encore, le décor est planté pour peut-être un 2022 encore plus grand. Voici donc un retour sur le Mac en 2021.

Ce que nous attendions

Au début de 2021, le moulin à rumeurs d’Apple indiquait déjà trois grands moments Mac au cours de la nouvelle année. Tout d’abord, quelque chose de plus grand était susceptible de remplacer l’iMac 21,5 pouces de longue date, et au moins deux nouveaux modèles de MacBook Pro ont pu faire sensation avant la fin de l’année. Chaque nouveau Mac devait présenter une certaine variation par rapport à la puce de silicium M1 Apple.

Et puis la réalité et la rumeur ont commencé à fusionner.

Ce que nous avons

Un iMac 24 pouces 4 1/2 étoiles nouvellement redessiné a été officiellement annoncé en avril. Comme prévu, il est venu en plusieurs couleurs qui rappellent les jours colorés de l’iMac G3. Bien que nous n’ayons pas eu de modèle Bondi bleu de nouvelle génération, nous avons obtenu de nouveaux iMac en violet, jaune, orange, rose, bleu, vert et argent pour ceux qui n’aiment pas tant de changement.

L’iMac 24 pouces est devenu le quatrième Mac à intégrer une puce M1, après l’arrivée en 2020 des MacBook Pro 13 pouces (M1, 2020), Mac mini (2020) et MacBook Air (M1, 2020). Comme les autres modèles, l’iMac était limité à 16 Go de mémoire unifiée et 2 To de stockage SSD.

L’iMac 24 pouces coloré restera sans aucun doute populaire tout au long de son cycle de vie. Il est relativement bon marché, a l’air excellent et est incroyablement rapide grâce au M1. Et pourtant, une partie de l’excitation a peut-être disparu après l’arrivée du MacBook Pro 2021 six mois plus tard avec de meilleures spécifications.

Combinés, le MacBook Pro 14 pouces et le MacBook Pro 16 pouces de deuxième génération sont sans aucun doute les meilleurs Mac de 2021. Comme je l’ai noté dans ma revue de novembre, le MacBook Pro 4 1/2 étoiles (2021) est le premier véritable professionnel MacBook dans cinq ans.

Bien que presque tout le monde s’attend à un changement de conception sur le MacBook Pro de cette année, c’est ce qu’Apple a fait à l’intérieur de l’appareil qui lui permet de briller. Comme une énorme surprise, Apple propose le nouvel ordinateur portable avec un système sur puce (SoC) M1 Pro ou M1 Max. Ces puces fantastiques ont jusqu’à un processeur à 10 cœurs et un GPU à 32 cœurs. Et, contrairement aux ordinateurs M1 (désolé, iMac), il y a plus de personnalisation en ce qui concerne la mémoire et le stockage, qui peuvent atteindre respectivement 64 Go et 8 To.

Enfin, il y a la mise à jour macOS Monterey 4 étoiles, un suivi approprié de l’extraordinaire macOS Big Sur qui a encore du chemin à faire alors que 2022 est sur le point de commencer.

D’abord, le bon. Dans macOS Monterey, Apple a apporté des fonctionnalités exceptionnelles, notamment Focus, Live Text et Quick Notes. SharePlay est également là, tout comme les raccourcis. Comme toutes les choses Apple ces derniers temps, ces fonctionnalités fonctionnent parfaitement avec les versions mobiles équivalentes pour iPhone et iPad.

Et pourtant, macOS Monterey a encore du chemin à parcourir. Son navigateur Safari est toujours maladroit, bien qu’il soit bien meilleur que la version bêta annoncée pour la première fois en juin. Et puis il y a Universal Control, qui reste introuvable alors que 2021 devient 2022. Lorsqu’il arrivera enfin, Universal Control nous permettra de faire des allers-retours entre iPad et Mac en utilisant la même souris, le même clavier et le même trackpad. C’est un concept intéressant qui devrait s’avérer populaire, même si je crains de plus en plus qu’il ne devienne le prochain AirPower d’Apple.

Mac en 2021 : de tout et de rien

Comme c’est souvent le cas avec Apple, les lancements de nouveaux produits présentent quelques particularités. Parmi ceux-ci figurent :

Tout d’abord, bien qu’Apple reçoive d’énormes félicitations pour l’introduction d’un câble d’alimentation magnétique sur l’iMac de cette année, il perd des points pour ne pas avoir de plug-in Ethernet sur la brique d’alimentation sur le modèle le moins cher. L’add-on pour cela n’est que de 30 $, ce qui fait de l’omission un casse-tête et qui semble inutile. Apple a également choisi de ne pas proposer le même iMac le moins cher dans toutes les couleurs disponibles sur les autres modèles. Cette décision a du sens du point de vue de l’offre, même si certains pourraient ne pas la voir de ce point de vue. Au lieu de cela, cela suggère que Cupertino veut vraiment que les clients renoncent au modèle d’entrée de gamme et paient un supplément de 200 $. Un autre problème est le type d’adaptateur secteur qu’Apple envoie avec le nouveau MacBook Pro 14 pouces. La plupart sont livrés avec un adaptateur secteur USB-C de 96 W. Cependant, si vous choisissez le modèle d’entrée de gamme avec un processeur à 8 cœurs, vous obtenez un adaptateur secteur USB-C de 67 W. Encore une fois, c’est un autre exemple d’Apple qui veut que nous facturions ici. Pour 79 $ de plus, vous pouvez acheter la version 96W. Pour 99 $ supplémentaires, vous pouvez acheter un adaptateur secteur USB-C 140 W, qui est celui qui est livré avec chaque modèle de MacBook Pro 16 pouces.

Certains pourraient soutenir que ces omissions étaient uniquement destinées à économiser de l’argent aux utilisateurs Mac d’entrée de gamme. Seul Apple connaît la vraie raison.

Regarder vers l’avant

Nous allons presque certainement voir plus de nouveaux Mac au cours de l’année à venir, dont je parlerai dans un article ultérieur. Il est donc sûr de dire que 2022 pourrait être une autre grande année sur le front Mac. Restez à l’écoute.