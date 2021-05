Retour sur mes produits Apple préférés au fil des décennies

Chez ., nous passons beaucoup de temps à attendre de nouveaux produits, mais il est parfois amusant de revenir sur nos produits Apple préférés.

Pour moi, quelques-uns se démarquent pour différentes raisons – certains remontent à la nuit des temps, d’autres sont plus récents. Je dois ouvrir avec une confession…

Quand il s’agit de ma toute première introduction aux produits Apple, sous la forme de l’Apple II quand j’étais adolescent, je n’étais pas très impressionné. J’ai préféré le Tandy TRS-80 et le RML 380Z, tous deux de la même année. Et de 1977 à 1981, le BBC Micro Model B était de loin ma machine préférée de l’époque. Mais cette situation a complètement changé en 1984.

Je ne vais pas tout à fait couvrir les choses dans l’ordre chronologique, mais plutôt les décomposer en Mac, périphériques / accessoires et appareils mobiles.

Mac

Le Macintosh d’origine

J’en suis tombé amoureux la première fois que je l’ai vu. À une époque où d’autres ordinateurs étaient contrôlés par des entrées de ligne de commande souvent ésotériques, ce bel écran bitmap avec des représentations visuelles de fichiers et de dossiers, et où vous utilisiez une souris pour ouvrir des choses, était une chose d’émerveillement et de joie.

Je veux dire, techniquement, c’était le Lisa, que j’ai eu la chance d’utiliser pendant environ 15 minutes, mais dont le prix était si absurde qu’il en faisait un simple rêve à l’époque. Le Macintosh, bien qu’encore incroyablement cher pour son époque, était quelque chose que j’ai réussi à acheter – bien qu’avec l’aide de la remise aux journalistes qu’Apple offrait à ses débuts lorsqu’il devait attirer l’attention des médias.

J’ai absolument adoré cette machine, et bien que sa portabilité (ou sa capacité de transport) annoncée soit quelque peu douteuse, je l’ai effectivement transportée quotidiennement entre la maison et le bureau pendant un certain temps.

Le portable Macintosh

Avant le Macintosh, j’avais possédé un Osborne 1, une machine transportable qui se pliait en quelque sorte dans une lourde mallette. J’adorais ça aussi et rêvais d’un Macintosh avec le même type de facteur de forme. Mon souhait a été exaucé lorsque le Macintosh Portable est arrivé.

Encore une fois, je l’ai absolument adoré et je l’ai emporté avec plaisir avec moi à un nombre ridicule d’occasions, y compris dans des cafés.

PowerBook 100

Le premier vrai Mac portable. Enfin, je pouvais utiliser mon Mac absolument n’importe où, y compris les trains et les avions.

Ce passage de l’ordinateur de bureau à l’ordinateur portable était permanent : je ne pouvais jamais penser à revenir en arrière, même aujourd’hui, alors que je suis basé la plupart du temps dans mon bureau à domicile.

J’ai eu une succession de PowerBooks après cela, mais aucun des modèles individuels ne se démarque vraiment – chacun était simplement une meilleure version de son prédécesseur.

MacBook Pro 17 pouces

Personne ne sera surpris que celui-ci se démarque! Pour moi, cela m’a donné tous les avantages d’un Mac portable, mais avec un écran suffisamment grand – à l’époque – pour servir également de machine de bureau.

J’ai tellement aimé le modèle que dès son arrêt, je suis sorti le même jour pour acheter le tout dernier modèle jamais fabriqué afin de maximiser sa durée de vie. Cette dernière machine a été mise à niveau plusieurs fois, pour finir avec 2 To de stockage SSD.

MacBook Air 11 pouces

J’avais adoré le MacBook Air depuis son lancement, mais je ne pouvais tout simplement pas trouver de justification pour en posséder un. J’y suis finalement parvenu lorsque j’ai fait un tour à vélo aux Pays-Bas et que je voulais pouvoir bloguer et éditer des photos au fur et à mesure. Avoir un Mac complet dans un format aussi portable était fantastique.

J’ai traversé plusieurs générations et j’ai toujours mon modèle 2013 dans un placard comme machine de secours – et il a été mis en service en tant que tel à quelques reprises.

MacBook Pro 15 pouces (2016)

Pendant quelques années, j’ai donc eu deux Mac : mon MBP 17 pouces comme machine principale et mon MBA 11 pouces comme option plus portable. Cela a finalement changé avec le MacBook Pro 15 pouces 2016, qui semblait être une assez bonne option de compromis pour remplacer les deux.

Ce n’était pas l’écran de 17 pouces que je voulais vraiment, et ce n’était pas le MacBook Air ultra-compact que j’adorais transporter, mais il satisfaisait suffisamment aux deux critères pour que je puisse faire le changement.

Choisir une machine que je décris comme un compromis comme l’un de mes produits Apple préférés peut sembler étrange, mais je pense qu’il a gagné sa place en me persuadant d’échanger deux de mes favoris !

Le 16 pouces était un assez bon pas en avant pour me rendre heureux de changer, me rapprochant un peu plus de l’écran de 17 pouces qui me manque toujours, mais je vois cela comme une étape évolutive, donc je ne lui ai pas donné le sien place dans la liste. Bien que je soupçonne que la version M1X sera ajoutée la prochaine fois !

Périphériques

Cela ressemble à un mot tellement ancien maintenant, et deux des trois qui se démarquent pour moi datent en effet d’il y a très longtemps.

LaserWriter

Mes journées d’écriture technique ont commencé à l’ère des journaux et des magazines. La composition à cette époque était un processus incroyablement manuel, assemblant littéralement des lignes de caractères métalliques dans un bloc, puis collant des lignes de caractères sur une page. Tout cela a changé avec ce que l’on appelait la publication assistée par ordinateur, et Apple LaserWriter a joué un rôle déterminant dans ce processus.

Il a fallu un peu de temps pour que la publication assistée par ordinateur prenne le relais dans la production de magazines, mais c’était de voir ce que ce premier LaserWriter pouvait faire qui avait tant d’entre nous enthousiasmés par l’avenir et prêts à faire le changement.

Écran Apple Cinema 30 pouces

Assis ici à mon écran Dell de 49 pouces, cela semble difficile à imaginer maintenant, mais un écran de 30 pouces était autrefois énorme! Je me souviens encore à quel point c’était excitant de retoucher des photos sur un écran qui était, 99% du temps, aussi grand que le plus grand tirage que j’allais créer. Je l’ai vraiment adoré, et quand il est finalement mort, j’ai fini par dépenser plus pour le réparer qu’il n’en aurait coûté pour acheter un moniteur tiers de la même taille.

AccueilPod

J’ai longuement écrit sur ma propre expérience du HomePod et ma tristesse qu’il ait été abandonné. Pour moi, c’était le point idéal de quelque chose avec une très bonne qualité sonore sous une forme compacte, avec la commodité de la commande vocale. Dans le salon, j’aime toujours mon Naim mu-so, mais toutes les autres pièces ont au moins un HomePod.

Appareils mobiles

iPod Classique

J’ai acheté l’iPod d’origine le premier jour et j’ai vraiment adoré cet appareil. Le tout premier lecteur mp3 que j’ai possédé contenait un album à la fois, et les modèles suivants quelques albums. Avoir un appareil où je n’avais besoin que d’échanger la musique toutes les quelques semaines était un délice.

Mon dernier iPod était le 160 Go Classic, qui stockait tous les albums que je possédais. J’ai beaucoup voyagé pour affaires à l’époque, et la possibilité d’avoir toute ma musique avec moi tout le temps était un moyen clé de garder ma raison.

iphone 4s

Pour beaucoup de gens, l’iPhone est la chose qui les amène dans l’écosystème Apple, avec iPad, Mac et d’autres choses à suivre. Chez moi, c’était l’inverse : Mac d’abord, puis iPad – et iPhone un peu plus tard.

Je préférais les téléphones avec claviers physiques, mais l’iPhone 4S était le téléphone qui m’a séduit. Siri – aussi rudimentaire qu’il était à l’époque – a été assez bon pour me persuader qu’un téléphone n’avait plus besoin d’un clavier matériel, et à ce moment-là, il était logique de miser sur Apple.

L’iPhone SE d’origine doit également obtenir une mention honorable ici, pour avoir ravivé et mis à jour tout ce que j’aimais dans le 4S.

iPhone X

Je pourrais choisir n’importe lequel des téléphones iPhone X-onward ici, mais c’est le X qui a considérablement mis à jour la conception de l’iPhone, avec Face ID améliorant considérablement l’expérience utilisateur des applications qui nécessitent une connexion (comme les applications bancaires), et le faible niveau de l’appareil photo -capacités de lumière vraiment impressionnantes.

iPad de 1ère génération

Je veux dire, j’ai adoré chaque iPad que j’ai possédé, mais le plus grand frisson était l’original – qui est rapidement devenu l’un de mes gadgets préférés de tous les temps. C’est un appareil extrêmement flexible dans un format vraiment portable avec une véritable autonomie d’une journée. Les iPad ont été tout, depuis mon principal appareil de divertissement sur les vols long-courriers jusqu’aux substituts du MacBook pour écrire des romans dans les cafés.

iPad Pro 12,9 pouces de 2e génération

Bien que je les ai tous aimés, celui-ci a été le premier qui m’a rendu presque aussi excité que l’original. J’ai adoré l’écran de la 1ère génération, mais il était tout simplement trop lourd. C’est le seul iPad que j’ai jamais essayé et retourné. Mais le modèle de deuxième génération nous a offert le même affichage fantastique sous une forme nettement plus portable. Cela reste l’un de mes gadgets préférés – en particulier avec l’ajout du Magic Keyboard.

Montre Apple d’origine

J’ai débattu de l’opportunité d’inclure cela, car je ne peux pas dire que j’ai jamais aimé l’Apple Watch, de la manière dont j’ai fait tout ce qui est indiqué ci-dessus – mais je pense qu’elle doit figurer sur la liste car elle est devenue un appareil indispensable. Comme l’iPad, je remets le prix au modèle de première génération car c’est celui qui a démontré l’utilité du concept.

Quels sont vos produits Apple préférés ?

Ce sont ceux qui se démarquent pour moi – qu’est-ce qui ferait votre liste ? Merci de partager dans les commentaires.

