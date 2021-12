Retour sur Pokemon Unite en 2021

Le bon et le mauvais dans le voyage de Pokemon Unite cette année.

Un jeu développé par TiMi Studios et édité par The Pokemon Company. Pokemon Unite est devenu populaire sur Nintendo Switch et les appareils mobiles. Cependant, aucun jeu n’est parfait et Pokemon Unite a son lot de défauts. Nous examinerons l’incroyable parcours du jeu, en soulignant ses points positifs et négatifs.

Le début



Pokemon Unite a commencé avec un lancement japonais en bêta fermée. Cependant, la vidéo d’annonce du jeu a reçu de nombreux commentaires négatifs et le jeu lui-même a recueilli des opinions mitigées de la part des gens.

Pokemon Unite a été lancé sur Nintendo Switch le 21 juillet 2021 à partir de 20 caractères. Cependant, tout comme sa version bêta, le jeu a reçu un accueil mitigé. Alors que les gens ont aimé ce que le jeu offrait en termes d’expérience MOBA et de personnages amusants à jouer, les joueurs chevronnés du monde MOBA ont rapidement reconnu qu’il n’était pas si gratuit qu’il y paraît. Cependant, le jeu a évolué et a continué à s’améliorer sur divers autres facteurs.

Le voyage de Pokemon Unite



Pokemon Unite faisait déjà des impressions sur les joueurs de Switch. À la mi-septembre, le jeu a franchi 9 millions de téléchargements sur la plateforme, un chiffre qui a connu une croissance positive par la suite. En attendant, la société a annoncé que le jeu sortira sur les plateformes mobiles le 22 septembre 2021.

Félicitations, formateurs ! Grâce à votre soutien, nous avons pu atteindre 7,5 MILLIONS de pré-inscriptions pour la version mobile de #PokemonUNITE ! En conséquence, nous avons ajouté 1 000 billets Aeos supplémentaires à la récompense ! Vous pouvez réclamer vos récompenses dès maintenant dans l’onglet événements du jeu ! pic.twitter.com/cOwBB99xpW – Pokémon UNITE (@PokemonUnite) 22 septembre 2021

Avant la sortie, le jeu avait atteint 7,5 millions de pré-inscriptions, ce qui était un signe révélateur que Unite allait devenir très populaire parmi les utilisateurs mobiles.

Après son lancement sur la plate-forme mobile, le jeu a atteint son premier jalon avec 30 millions de téléchargements selon un rapport de recherche de Sensor Tower.

Unite a lancé une mise à jour majeure pour Halloween avec un thème festif, des notes de mise à jour d’équilibrage et un nouveau contenu pour le jeu. La popularité de Pokemon Unite s’est poursuivie et ils ont également nominé le jeu pour les prix Best Of Users’ Choice de Google Play, qu’ils ont remportés dans plusieurs régions. Ils ont également nominé le jeu pour le meilleur jeu mobile de 2021 aux Game Awards, mais ont perdu contre Genshin Impact.

Le titre de la société Pokemon a atteint 50 millions de téléchargements le 6 décembre, reflétant la popularité du jeu malgré quelques inconvénients majeurs qui nécessitaient une attention particulière.

Le négatif

Pokemon Unite est un jeu gratuit, mais il n’est pas réellement gratuit. La structure du jeu est telle que les joueurs qui veulent y jouer avec désinvolture et qui ont toujours accès à tous les Pokémon ou qui ont un statut égal dans le jeu ne peuvent pas le faire. Si vous êtes nouveau sur Pokemon Unite, vous remarquerez d’emblée que tous les Pokemon ne sont pas accessibles gratuitement. Vous avez besoin de licences Pokemon, qui coûtent des pièces Aeos. Le jeu ne donne pas facilement ces pièces aux joueurs, et ils doivent beaucoup moudre pour les obtenir. Cependant, il existe un autre moyen d’obtenir les pièces, et c’est de les acheter avec de l’argent réel.

La structure de rémunération pour gagner de Pokemon Unite ne s’arrête pas à cela. Le jeu propose également des billets Aeos qui vous aident à acheter des produits cosmétiques et des rehausseurs d’objets. Même si vous pouviez vous passer de cosmétiques, ce dernier est une toute autre histoire. Les rehausseurs d’objets vous aident à augmenter les statistiques de vos objets détenus, sans lesquels vous ne pouvez pas rivaliser avec d’autres joueurs. Une fois que vous n’avez plus de billets Aeos, vous ne pouvez pas mettre à niveau les objets à moins que vous ne prévoyiez de passer beaucoup de temps à jouer au jeu.

Alors voilà, Unite est un jeu gratuit et pourtant, il y a ces problèmes majeurs qui empêchent les joueurs occasionnels et ceux qui ne peuvent pas dépenser leur argent durement gagné de jouer.

Unite est un MOBA, ce qui signifie qu’il aura une stratégie et un travail d’équipe impliqués. Cependant, pour rendre le jeu plus convivial pour les enfants de tous âges, ils ont limité les moyens de communication. Ainsi, dans un match approprié où vous voulez probablement gagner, vous ne pouvez pas taper ouvertement dans le chat. Cela rend difficile la coordination avec vos coéquipiers et la victoire des matchs. La meilleure façon de jouer dans les rangs supérieurs est de faire équipe avec vos amis et d’utiliser une application de messagerie instantanée tierce.

Le positif



Tout n’est pas mauvais à propos de Pokemon Unite. Le jeu est fabuleux et très amusant à jouer, surtout pour les fans de Pokémon. Une fois que vous avez dépassé son salaire pour gagner des aspects, vous pouvez concourir et vivre une expérience passionnante dans les jeux. C’est un MOBA plus décontracté, moins intimidant pour les nouveaux venus dans le genre et indulgent pour ceux qui jouent pour le plaisir.

Les développeurs continuent de publier de nouvelles mises à jour pour donner du nouveau contenu et introduire de nouveaux Pokémon dans le jeu. Leur nouvelle mise à jour à Noël a également ajouté un nouveau look et des récompenses passionnantes pour les joueurs ainsi que des produits cosmétiques qui peuvent être achetés dans le magasin.

Nouvel An



Pokemon Unite n’a pas encore terminé une année complète. Cependant, le jeu a déjà montré beaucoup de promesses et peut certainement s’améliorer pour attirer davantage l’attention. Équilibrer sa structure de rémunération pour gagner et offrir une expérience plus brute du MOBA en introduisant un nouveau mode de jeu pourrait être un bon moyen d’attirer les joueurs sérieux qui veulent relever un défi. Le jeu est encore jeune et l’année à venir peut être plus progressive pour lui. Indépendamment de ce que le jeu présente, Pokemon Unite vous donnera un voyage dans le passé et c’est sûr.

Images vedettes : Pokémon Unite