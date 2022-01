Retour sur son mandat

Depuis qu’Antonio Brown a passé 130 matchs avec les Steelers de Pittsburgh, il a ensuite joué zéro pour les Raiders, un avec les Patriots de la Nouvelle-Angleterre… et maintenant, après avoir remporté un Super Bowl avec les Buccaneers de Tampa Bay, il a terminé avec cette franchise après seulement 15 matchs réguliers au total. -saison concours.

Son mandat s’est terminé par une scène sauvage dimanche, le receveur arrachant son maillot et ses protections et marchant sur le gazon du MetLife Stadium pour faire un tour. Ce fut un départ coûteux et qui a mis fin à son mandat avec Tom Brady.

Alors, que s’est-il passé au cours de la dernière année et plus qui a conduit à cela ? Regardons en arrière :

Octobre 2020 : Brown retrouve Bruce Arians et Tom Brady



Brown avait déjà joué un match avec Brady en Nouvelle-Angleterre et Arians était son coordinateur offensif avec les Steelers. La signature est intervenue après une suspension de huit matchs de la NFL en raison d’allégations d’inconduite sexuelle et d’accusations d’agression sexuelle sur lesquelles la ligue a enquêté.

Voici quelque chose que notre Henry McKenna a écrit au moment de la signature :

Peut-être que Tampa Bay pense avoir fait preuve de diligence raisonnable et a décidé que Brown en a fait assez pour justifier un autre coup. Ce sera certainement la ligne de conduite de l’entreprise. Mais si cela est basé sur le genre de promesses sincères mais vides que Brown a faites dans le passé, cela ne vaut rien du tout.

Février 2021 : Brown marque un touché au Super Bowl



Cinq attrapés, 22 yards, un score et un ring. Peut-être le point culminant de sa carrière Bucs:

Mai 2021: Brown re-signe avec les Bucs pour un contrat d’un an



Il a obtenu une garantie de 3,1 millions de dollars. Aussi, fait amusant à propos de cette signature:

Août 2021: Brown frappe les Titans CB Chris Jackson lors d’un entraînement commun



Cela s’est intensifié !

George Walker IV/Le Tennessee

Décembre 2021 : Brown est suspendu pour avoir utilisé une fausse carte de vaccination



Son ancien chef Steven Ruiz a accusé Brown d’avoir obtenu une fausse carte. La NFL l’a ensuite suspendu, lui et Mike Edwards, sans salaire pendant trois matchs pour « avoir déformé leur statut vaccinal », selon Ian Rapoport.

Janvier 2022 : Le walk-off



Par Arians (via Jay Glazer de FOX Sports), Brown a refusé de participer au match de dimanche contre les Jets à la demande de l’entraîneur-chef, ce qui a conduit à l’incident ci-dessus :

Janvier 2021 : « Ce n’est plus un Buc. »



C’est ça.