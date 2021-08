Retour sur StreetPass et son apparence sur la Nintendo Switch

Nintendo aime rassembler les gens pour jouer à des jeux et s’est efforcé d’atteindre cet objectif depuis qu’il a commencé à développer des jeux vidéo. Une fascination particulière à un moment donné était la communication sans fil, comme en témoignent ses consoles portables. De l’échange de Pokémon dans FireRed et LeafGreen via l’adaptateur sans fil sur la GameBoy Advance, au mode Tag dans des jeux comme Nintendogs et The Legend of Zelda: Phantom Hourglass sur la Nintendo DS, Nintendo a continuellement essayé de rassembler les joueurs sans être surchargé par des câbles encombrants .

Cependant, l’amour de Nintendo pour les fonctionnalités de communication sans fil s’est étendu à la Nintendo 3DS. En révélant la console, Nintendo a annoncé que l’une des nouvelles fonctionnalités s’appelait “Streetpass”. Les joueurs qui passé d’autres joueurs sur le rue pourraient échanger des Miis et d’autres informations comme des objets ou des versions d’ombre de combat les uns des autres ! Innovant !

Offres VPN : licence à vie pour 16 $, forfaits mensuels à 1 $ et plus

StreetPass était spécifiquement un moment agréable, et en y repensant, pourquoi n’avons-nous pas quelque chose de similaire pour la Nintendo Switch ?

Qu’est-ce que StreetPass ?

Source : iMore

Comme nous l’avons mentionné précédemment, StreetPass était un système sur la Nintendo 3DS qui utilisait la communication sans fil et permettait aux gens qui se croisaient dans la rue de participer à des jeux ensemble. La star du spectacle était StreetPass Mii Plaza. Les joueurs pouvaient échanger leur personnage Mii avec quelques détails, y compris le jeu auquel ils jouaient actuellement, leur pays (ou état), leur passe-temps et, surtout, s’ils étaient un chien ou un chat. Les joueurs pouvaient collecter les Miis qu’ils rencontraient et remplir une petite carte, écouter de la musique, collecter des réalisations et jouer à des jeux.

Au début de la vie de la 3DS, seuls deux jeux étaient disponibles : Puzzle Swap et Find Mii. Dans Puzzle Swap, les joueurs échangeaient des tuiles de puzzle avec les personnes qu’ils croisaient, collectant des tuiles pour divers panneaux jusqu’à ce qu’elles forment une image 3D éblouissante. Find Mii voit le Mii StreetPass du joueur se faire kidnapper par des monstres, et c’est aux Mii trouvés via StreetPass de libérer votre Mii. Armés d’épées et de magie déterminée par la couleur de la chemise qu’ils portent, les Miis rassemblés doivent vaincre les fantômes et les momies pour arriver à la fin.

Source : iMore

Ce que j’ai apprécié à propos de ces jeux, c’est que pour les gens comme moi qui vivaient dans des régions où peu de gens possédaient une 3DS, vous pouviez utiliser des pièces de jeu gagnées en vous promenant avec votre 3DS pour collecter des pièces de puzzle aléatoires ou invoquer un chien pour se battre dans Find Mii . C’est une fonctionnalité intéressante qui tient compte du fait que tous les propriétaires de 3DS ne vivent pas dans des zones métropolitaines comme New York ou Tokyo.

Au fur et à mesure que l’application recevait des mises à jour, Find Mii a eu une suite et de plus en plus de jeux sont venus sur l’application. Ces titres comprenaient un jeu de jardinage, un shoot-em-up, un jeu de pêche, un jeu d’échange d’actions et autres. Ceux-ci étaient vendus dans des packs DLC, à l’exception de Slot Car Rivals et Market Crashers, où les joueurs pouvaient réclamer l’un des deux jeux gratuitement. Ces jeux avaient beaucoup de charme et donnaient une certaine personnalité aux Miis ramassés en cours de route.

Comment les jeux utilisaient-ils StreetPass ?

Source : La société Pokémon

Outre les titres proposés dans l’application StreetPass Mii Plaza, de nombreux jeux sur la Nintendo 3DS offraient une certaine forme de fonctionnalité StreetPass, certains étant plus impliqués que d’autres. Monster Hunter 4 Ultimate a facilité l’échange de cartes de guilde, vous a permis d’envoyer des palicos à d’autres chasseurs et a aidé à échanger des quêtes de guilde. Dans The Legend of Zelda: A Link between Worlds, les joueurs pouvaient combattre les versions Shadow Link des joueurs passés, avec une incitation à continuer à travers les réalisations. Mario Kart 7 a permis aux joueurs de faire la course avec les données fantômes des autres, et Nintendogs + Cats a permis aux joueurs d’échanger des cadeaux et des Miis.

L’un des jeux les plus attrayants pour implémenter la fonctionnalité était Pokémon Omega Ruby et Alpha Sapphire. Les joueurs pouvaient visiter la base secrète des uns et des autres, ainsi que distribuer le ticket Eon via StreetPass, ce qui permettait aux autres d’attraper Latias ou Latios, selon leur version du jeu. Dans Animal Crossing: New Leaf, les joueurs pouvaient voir les maisons des autres dans la vitrine Happy Home et commander des meubles sélectionnés dans ces maisons. Si vous rencontrez un joueur plusieurs fois via StreetPass, il vous offrira des cadeaux exclusifs comme des ballons et des cadeaux pour votre joueur.

Source : iMore

Ces types de fonctionnalités inclusives étaient celles que j’aimais le plus. Ayant grandi dans les Caraïbes, j’ai été exclu de toutes les distributions d’événements Pokémon qui n’étaient pas envoyées via Wi-Fi. La distribution du ticket Eon signifiait que n’importe qui pouvait accéder à l’événement tant qu’il connaissait quelqu’un d’autre qui l’avait, et l’événement n’expirerait jamais car il se transmettait en continu par communication sans fil. La possibilité d’acheter des meubles auprès d’autres personnes dans la vitrine Happy Home était excellente, car certains articles de l’événement étaient disponibles à l’achat. Les gens ont même gardé des salles pleines d’articles d’événement pour que d’autres puissent les commander via StreetPass.

Nintendo a également envoyé des maisons spéciales d’employés de Nintendo comme l’ancien président de Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé. Ces distributions signifiaient que même les personnes qui n’avaient pas eu beaucoup de StreetPass pouvaient découvrir la fonctionnalité, et c’était fascinant de voir comment les employés de Nintendo décoraient leurs maisons.

Cela aurait-il fonctionné sur la Switch ?

Quant à savoir si cette fonctionnalité aurait fonctionné sur la Nintendo Switch, je le pense vraiment. Après tout, le principal argument de vente de la console était la possibilité d’emporter des jeux sur console en déplacement, la Nintendo Switch Lite étant exclusivement portable. Bien qu’il ne soit pas aussi petit que la famille de systèmes 3DS, il est toujours assez petit pour être transporté dans un sac, donc la portabilité ne serait évidemment pas dissuasive. Les gens emmènent leur Switch partout, y compris dans les endroits très fréquentés comme les gares et les aéroports. Avec un large catalogue de grands jeux, StreetPass aurait été le match parfait.

Le Switch dispose également d’une communication sans fil, et il a été utilisé. Lorsque j’ai assisté à la Gamescom en 2018, les gens ont apporté à la fois leur Nintendo Switch pour s’enregistrer et gagner des prix ainsi que leurs systèmes Nintendo 3DS, simplement parce que les conventions étaient le meilleur moyen d’obtenir des tags et de voir des gens de tous les horizons se réunir sur votre console portable était si réconfortant.

Je pense que des implémentations similaires de StreetPass auraient pu être intégrées dans les jeux Switch. Dans Animal Crossing: New Horizons, les joueurs pourraient peut-être voir les maisons comme dans New Leaf, ou collecter des objets sur le thème de Nintendo via des fortune cookies. Dans la suite de The Legend of Zelda : Breath of the Wild, les joueurs pourraient peut-être laisser des messages et des conseils aux autres à lire, de la même manière que les messages laissés par les joueurs de Dark Souls. Bien sûr, vous pouvez vous retirer si vous voulez entrer complètement en aveugle, mais cela pourrait être une chose à laquelle réfléchir.

Source : Nadine Dornieden / iMore

Les joueurs pouvaient laisser des messages et des conseils aux autres à lire, de la même manière que les messages laissés par les joueurs de Dark Souls.

J’aurais adoré voir la fonctionnalité utilisée dans Pokémon Sword and Shield, où les joueurs pourraient envoyer un Pokémon pour aider les gens dans les raids. Cela pourrait certainement aider à inverser le cours de la bataille, et nous ne serions pas avec des joueurs par défaut comme Martin et son inutile Solrock si nous essayions de faire un raid en solo. Dans Monster Hunter Rise, StreetPass aurait pu être implémenté en envoyant des Palicos et des Palamutes récupérer des objets, peut-être même plus rares que ceux obtenus via l’Argosy ou les Meowcenaries.

La fonctionnalité arrivera-t-elle un jour sur la Nintendo Switch ? J’en doute. Mais la 3DS a fini par recevoir des mises à jour substantielles et du contenu comme Miiverse relativement tard dans sa vie, alors qui a le mot à dire ? Avec la qualité des ventes de la famille de systèmes Nintendo Switch, Nintendo pourrait certainement profiter de la grande base d’installation pour faciliter un sentiment de communauté encore plus grand.

Quels étaient vos jeux StreetPass préférés sur la 3DS ? Faites le nous savoir dans les commentaires!

Vie insulaire

Animal Crossing: Nouveaux Horizons

Juste chillaxing au paradis

Embarquez pour un nouveau voyage avec Animal Crossing: New Horizons. Emménagez sur une île déserte, devenez ami avec les habitants et décorez toute votre ville ! Organisez votre expérience et vivez comme VOUS le souhaitez.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.

Prenez de la hauteur !

Skyward Sword HD nous donne de l’espoir pour Breath of the Wild 2

Skyward Sword HD est un rappel de tous les éléments classiques qui ont défini la série avant la sortie de Breath of the Wild. Bien que cela puisse rendre les fans de Zelda nostalgiques des titres plus anciens, cela peut en faire plus pour le très attendu Breath of the Wild 2.

Souffrant de succès

La tendance à la baisse de Nintendo n’est pas préoccupante

Nintendo a récemment publié ses données financières, qui suggèrent des tendances à la baisse dans tous les domaines, mais alors pourquoi ont-elles plus de succès que jamais ? Un examen plus approfondi du contexte des données révèle que la tendance à la baisse de Nintendo n’est pas vraiment une perte du tout.