Retour vers le futur: 7 choses impressionnantes que vous ne savez peut-être pas sur la machine à remonter le temps DeLorean

La production a reçu un contrat de 75000 $ pour remplacer le DeLorean, et Bob Gale a eu la meilleure réaction

Après avoir regardé la trilogie Back To The Future, il devient impossible d’imaginer une autre voiture utilisée comme la machine classique de voyage dans le temps… mais cela ne veut pas dire qu’il n’y a pas eu de tentatives dans les coulisses pour la remplacer. Selon le livre, Universal Pictures a embauché une société de placement de produit pour la production, et il y a eu un moment où un accord de 75 000 $ a été proposé tant qu’un DMC DeLorean a été échangé contre une Ford Mustang. Bob Gale a immédiatement mis fin à cette idée en disant: « Doc Brown ne conduit pas une putain de Mustang. »