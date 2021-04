Retour vers le futur est réel: le premier hoverboard volant existe | Moteur

Hunter Kowald l’a fait. Beaucoup l’appelaient rêveur fou, mais après des années de travail, son hoverboard est maintenant terminé. Et c’est absolument incroyable …

Depuis la sortie du légendaire film Back to the Future II en 1989, plusieurs générations d’enfants et d’adultes ont rêvé de posséder un skateboard ou un skateboard capable de flotter à un demi-mètre du sol.

Le jeune entrepreneur Hunter Kowald est allé plus loin en concevant un hoverboard volant qui peut non seulement flotter à un mètre au-dessus du sol: aussi voler comme un drone à 3 ou 4 mètres de haut … avec une personne au-dessus.

Il vaut mieux que vous le voyiez de vos propres yeux, car la vidéo vous laisse la bouche ouverte. Cela s’appelle aller grand au milieu d’une fête …

le Hoverboard Hunter Kowald Il s’agit essentiellement d’un drone d’un peu plus d’un mètre, capable de transporter une personne pesant 75 kilos sur le dessus. Nous avions déjà vu des navires volants comme celui-ci, mais beaucoup plus gros et plus volumineux, fonctionnant au carburant.

Comme le montre la vidéo commandé par un joystick que le pilote porte dans une main. En gros, comme dans un jeu vidéo …

Chasseur Kowald a réussi à concevoir un petit hoverboard avec des moteurs étonnamment petits. Assure que peut charger avec 226 kilos comme maximum officiel, bien qu’ils l’aient testé avec succès avec 340 kilos.

Il prétend également qu’il est très sûr. Il est capable d’atterrir même si deux des six moteurs, ou l’un des cinq systèmes d’entraînement, tombent en panne.

Pour le moment, nous ne connaissons pas plus de spécifications, mais maintenant que c’est fini et viable, ils ont entamé les procédures pour le commercialiser.

Et bien que dans cette vidéo, nous voyons le côté le plus spectaculaire de l’Hoverboard, des aspects tels que sécurité, permis de vol et de circulation … et autonomie.

Étant un drone si léger avec de petites batteries, qui doit soulever autant de poids, son autonomie est limitée. Dans le modèle de test, cela se résume à … environ 275 mètres. Mais c’est un sujet qui pourrait être amélioré, avec des batteries plus grosses ou la possibilité de les placer sur le dos du pilote.

Bien entendu, le prix ne sera pas accessible à tout le monde. Ce n’est pas encore officiel, mais on parle que sera d’environ 20 000 $. Personne n’a dit que réaliser un rêve n’était pas cher …

Vous pouvez voir des vidéos plus spectaculaires de cet hoverboard sur la chaîne YouTube de Hunter Kowald.