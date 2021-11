Retour vers le passé : BMW lancera certains modèles sans écran tactile, en raison de la crise des semi-conducteurs | Moteur

Achèteriez-vous une voiture si votre système d’infodivertissement n’a pas d’écran tactile ? BMW se pose cette question en ce moment…

Vous vous souvenez quand vous deviez faire fonctionner l’autoradio en appuyant sur des boutons ennuyeux et peu intuitifs sur le tableau de bord ? Eh bien, je vais sûrement te toucher retourner dans le passé, si vous envisagez d’acheter une voiture BMW.

Nous vivons une époque étrange où l’industrie automobile est obligée d’expérimenter une régression dans le temps, pour pouvoir lancer de nouveaux véhicules.

BMW a confirmé que certains de ses nouveaux véhicules n’incluront pas d’écran tactile, en raison de la crise des semi-conducteurs et de l’approvisionnement.

Le BMW X5 lance une mécanique plus puissante et une version hybride, mais il reste l’un des SUV les plus impressionnants du marché.

Comme l’a communiqué le porte-parole de BMW, « cette mesure est le résultat de problèmes de chaîne d’approvisionnement dans l’ensemble de l’industrie qui affectent la fabrication automobile dans le monde entier et limitent la disponibilité de certaines fonctionnalités ou options ».

La société allemande a confirmé que les éléments suivants Véhicules BMW qui sont fabriqués à partir de cette semaine, ils n’auront pas d’écran tactile:

Série 3 Coupé et Série 4 Cabriolet La nouvelle Série 4 Gran Coupé, à l’exception de la i4 Current Z4 Toutes les versions des BMW X5, X6 et X7

Les véhicules qui n’ont pas d’écran tactile seront attribués code 6UY dans votre numéro de série.

BMW est conscient que cela est préjudiciable à ses clients, qui recevront moins de fonctionnalités, donc va offrir un rabais sur ces véhicules.

Tous les clients qui achètent une de ces voitures avec le code 6UY, recevront 500 $ de crédit. On ne sait pas quelle sera son équivalence en Europe.

Ces voitures concernées seront livrées avec le système d’infodivertissement complet, mais pour le conduire, au lieu de toucher l’écran le système de commande manuelle iDrive doit être utilisé.

Nous ne savons pas dans quelle mesure cela affectera l’Europe, et si à l’avenir, lorsque la crise des semi-conducteurs sera passée, il sera possible d’installer un écran tactile dans les véhicules concernés.