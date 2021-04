Retournez la star de YouTube à 25/1 pour gagner la confrontation de boxe

William Hill offre aux parieurs la chance de soutenir Jake Paul a battu Ben Askren à un prix énorme ce week-end.

Les nouveaux clients peuvent faire gagner le YouTuber à 25/1 contre l’ancien combattant de l’UFC.

. – .

Askren devrait affronter Paul sur le ring en avril

Vous pouvez soutenir Paul pour gagner ici à 25/1 ICI* (mobile uniquement).

Le pari maximum pour cette offre est de 1 £.

Cette offre est uniquement disponible pour les nouveaux clients et vous devez vous inscrire à William Hill en utilisant le code promotionnel «EPP25».

Et si Paul gagne son combat contre Askren, vous serez payé en paris gratuits.

WILLIAM HILL: RETOUR JAKE PAUL POUR GAGNER À 25/1 (mobile uniquement) *

18+ / nouvelle offre client / mobile uniquement

AMÉLIORATION DES CHANCES

Paris sur le football – Newcastle vs West Ham: 40/1 pour Jesse Lingard pour marquer

REMBOURSEMENT DE 10 £

Pari GRATUIT sur le Championnat du Monde de Snooker: Réclamez une offre spéciale sans risque de 10 £

GROSSE AFFAIRE

Jake Paul vs Ben Askren spécial paris: la star de YouTube à HUGE 8/1 pour gagner

OFFRE TOP

Offres de paris Leicester vs Southampton: Get Saints gagne à 25/1 ou Foxes à 9/1

GROSSE AFFAIRE

Chelsea vs Man City ODDS BOOST: Blues 33/1 pour la victoire en FA Cup, Citizens à 8/1

AMÉLIORATION DES CHANCES

Spécial paris Brighton vs Everton: Obtenez Seagulls à 11/1 ou Toffees à 16/1

Il s’agit du troisième combat de Paul après avoir battu son collègue influenceur AnEsonGib et l’ancienne star de la NBA Nate Robinson.

Paul insiste sur le fait que ses compétences en boxe sont meilleures que ce que les gens pensent.

Il a déclaré: «Je me vois comme un combattant d’élite en ce moment.

«Un jeune prospect avec beaucoup de motivation, beaucoup de faim et je pense que les gens me voient comme [an] amateur.

«Il y a une sorte de grande différence et il y a un grand écart entre où je suis réellement et ce que le grand public pensera, mais je suis à nouveau excité de montrer à nouveau ma capacité samedi, contre Ben qui est un joueur de classe mondiale. combattant.”

BET BONUS: PARIS GRATUITS ET OFFRES D’INSCRIPTION À RÉCLAMER AUJOURD’HUI

Termes et conditions: 18+. Jouer en toute sécurité. Nouveaux clients utilisant EPP25. Mobile uniquement. S’applique aux paris placés à partir de 09h00 le 15 avril 2021 jusqu’à 23h00 le 17 avril 2021. Pari maximum de 1 £ à 25/1. Retours payés sous forme de 5 paris gratuits de 5 £ (expiration de 30 jours). Les restrictions et conditions relatives aux joueurs et aux devises s’appliquent. Begambleaware.org

Avis relatif au contenu commercial: la souscription à l’une des offres de bookmaker présentées dans cet article peut entraîner un paiement à talkSPORT. 18+. Les conditions générales s’appliquent. Begambleaware.org

N’oubliez pas de jouer de manière responsable

Un joueur responsable est quelqu’un qui:

Établit des limites de temps et d’argent avant de jouer Ne joue qu’avec de l’argent qu’il peut se permettre de perdre Ne poursuit jamais ses pertes Ne joue pas s’il est bouleversé, en colère ou déprimé GamCare – www.gamcare.org.ukGamble Aware – www.begambleaware.org