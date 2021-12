Retours au guichet No Way Home

Malgré le retard au box-office et la pandémie de COVID-19 en cours, Spider-Man: No Way Home a réussi à battre des records lors de son week-end d’ouverture. Deadline rapporte que le blockbuster Marvel a gagné 253 millions de dollars au niveau national, ce qui en fait la plus grosse sortie de décembre de tous les temps, la plus grosse sortie de Sony, et battant Star Wars: The Force Awakens pour le troisième plus gros week-end d’ouverture de tous les temps. En ce qui concerne le box-office mondial, Spider-Man: No Way Home a gagné 587,2 millions de dollars, le plaçant troisième derrière Avengers: Endgame (1,22 milliard de dollars) et Avengers: Infinity War (640,5 millions de dollars).

Jamie Foxx, qui était le méchant principal de The Amazing Spider-Man 2 en 2014 face à Peter Parker d’Andrew Garfield, est revenu en tant qu’Electro pour ce nouvel opus et s’est rendu sur Instagram pour célébrer le succès du film. « Wow !!! Ces chiffres sont fous !!! » Foxx a écrit. « Merci à tous les fans d’avoir fait de cet événement un événement épique !! Et merci aux acteurs… producteurs… réalisateur de m’avoir laissé suivre !!! Si vous ne l’avez pas vu, allez le voir, c’est remarquable !! »

« J’adore être un méchant », a déclaré Foxx à NBC News à propos de son retour en tant qu’Electro. « Ce qui est génial avec les méchants de Marvel, c’est qu’ils n’ont pas commencé à être mauvais. Quelque chose leur est arrivé – donc ça ne vient pas là où ils veulent juste faire le mal. »

Foxx a également félicité Marvel pour avoir marié les bandes dessinées avec le MCU plus moderne. « Pensez à la première fois que vous avez vu Tom Holland et à la façon dont ils ont en quelque sorte mis en œuvre les choses modernes dans ce premier film qu’ils ont fait », a expliqué Foxx. « Alors maintenant, ils ont bien compris. Et je pense qu’ils tirent toujours leur chapeau à ces gars et ces filles qui sont nostalgiques. »

Cependant, avant de vouloir revenir en tant qu’Electro, il avait une condition : il ne voulait pas être bleu. Heureusement, Marvel a partagé son opinion. « J’étais excité…[Amy Pascal] m’expliquait que ça allait être chaud, et je n’avais pas besoin d’être bleu, et des choses comme ça en ce qui concerne mon personnage », a-t-il expliqué au panel CCXP, soulignant que le costume bleu de 2014 n’était pas comique exact.