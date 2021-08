Retours de danse en direct – WWD

Au début de la pandémie, lorsque les scènes avaient été fermées et que les artistes étaient enfermés chez eux, les directeurs artistiques d’une poignée des compagnies de danse les plus connues de New York se sont réunis sur Zoom pour en parler. Au fur et à mesure que la pandémie avançait, les réunions aussi, et ils ont finalement décidé de faire quelque chose qui n’avait jamais été fait auparavant, le tout au nom de la renaissance du Lincoln Center : se regrouper pour un spectacle commun.

Cette semaine a vu le début du BAAND Together Dance Festival au Lincoln Center, rendu possible par Chanel. Sur scène à Damrosch Park se trouvaient le Ballet Hispánico, l’Alvin Ailey American Dance Theatre, l’American Ballet Theatre, le New York City Ballet et le Dance Theatre of Harlem, se produisant l’un après l’autre pour la toute première fois.

« À travers les défis de cette dernière année, nous nous sommes engagés à nous réunir chaque semaine pour agir en tant que structure et

un soutien les uns pour les autres, nos entreprises et notre communauté », ont écrit les différents directeurs artistiques dans un communiqué. « Ce festival est le résultat direct d’heures et d’heures de conversations, au fil des mois, qui ont éclairé nos processus de prise de décision, individuellement et collectivement, ont permis notre croissance continue pendant les moments difficiles et ont approfondi notre engagement envers notre

terrain et notre ville. Ce festival est une célébration de la gloire de notre art et du pouvoir de l’unité.

Les représentations se dérouleront pendant le week-end et des places attribuées gratuites seront disponibles chaque soir via la loterie TodayTix.

Catherine Hurlin et Aran Bell dans Let Me Sing Forevermore de l’American Ballet Theatre. BAAND Together Dance Festival, Dans une célébration sans précédent de la danse, le Ballet Hispánico, l’Alvin Ailey American Dance Theatre, l’American Ballet Theatre, le New York City Ballet et le Dance Theatre of Harlem partagent la vedette pour la première fois sur la scène Restart du parc Damrosch . Mardi 17 août 2021. Crédit photo : Erin Baiano

Lazarus d’Alvin Ailey American Dance Theatre de Rennie Harris (extrait). BAAND Together Dance Festival, Dans une célébration sans précédent de la danse, le Ballet Hispánico, l’Alvin Ailey American Dance Theatre, l’American Ballet Theatre, le New York City Ballet et le Dance Theatre of Harlem partagent la vedette pour la première fois sur la scène Restart du parc Damrosch . Mardi 17 août 2021. Crédit photo : Erin Baiano

