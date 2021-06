Retrait américain d’Afghanistan : effets sur la région

Le tissu de la sécurité et du terrain socio-économique de l’Afghanistan est dominé par les seigneurs de la guerre. (Source de la photo : .)

Par le colonel Ronnie Rajkumar,

L’opération FREEDOM’S SENTINEL, la guerre américaine de deux décennies en Afghanistan, se termine enfin le 11 septembre 2021. La guerre “pour toujours” a coûté un tribut colossal en sang et en trésors – 2 243 soldats américains et 1 144 des forces alliées de l’OTAN KIA (tué en action) , USD 2,26 T dépensés pour l’effort de guerre et le coût en vies afghanes ahurissant, mais alors que les États-Unis se retirent d’une guerre qui est devenue une impasse stratégique, l’Afghanistan a légué un héritage de volatilité continue avec la quête d’une paix durable encore un insaisissable. Les dirigeants de l’OTAN ont fait des adieux symboliques à l’Afghanistan lors de son sommet à Bruxelles le 14 juin 2021 et l’Afghanistan reste une “mission non accomplie”.

L’Afghan National Defiance Security Forces (ANDSF comprenant de l’Armée nationale afghane, de l’Air Force et d’un certain nombre de forces de police 2 88 702 (évaluées à 1 80 000 combattants chaque jour) a été formé, équipé, soutenu et soutenu logistiquement comme un extension de la doctrine de guerre des États-Unis pour mener la guerre à la manière des États-Unis. “Shona Ba Shona” (épaule contre épaule) était le nouveau slogan. Cependant, depuis janvier 2014, lorsque les États-Unis et l’OTAN ont cessé toutes les opérations de combat (ISAF) et sont passés à un rôle d’entraînement (RSM), l’ANDSF était de plus en plus en retrait dans les rencontres autonomes, les escarmouches et les engagements tactiques. Alors, à l’approche du jour où les bottes américaines quitteront enfin le sol afghan et dans la période trouble qui suivra, l’ANDSF sera-t-elle en mesure de fournir ce rempart contre l’assaut des talibans ? Un triste commentaire du général Mark Miley, président des chefs d’état-major interarmées des États-Unis, qui décrit l’armée et la police afghanes comme « raisonnablement bien équipées, raisonnablement bien entraînées, raisonnablement bien dirigées ». L’avenir de l’Afghanistan semble bien dépendre de la capacité militaire des ANDSF à contenir et repousser une offensive féroce des talibans dans les prochains mois ou vont-ils plier avec effet cataclysmique sur l’avenir du pays, les espoirs de paix et la stabilité de toute la région.

Selon des estimations fiables, les talibans disposent d’un effectif de 2 000 000 avec 60 000 combattants de base (unités mobiles basées au Pakistan), 90 000 milices locales et d’innombrables facilitateurs et éléments de soutien. Tout accord de paix nécessitera le désarmement et la démobilisation des talibans et leur intégration dans les ANDSF. Il y a une proposition d’introduire l’outil éprouvé par la guerre du DDR (Désarmement, Démobilisation et Réintégration qui nécessite le contrôle d’un organisme neutre comme l’ONU) pour amalgamer les talibans dans l’ANDSF. Le problème majeur ici est que les talibans sont un groupe à majorité pachtoune, tandis que l’ANDSF est dirigée et dirigée par une structure hiérarchique à forte concentration tadjike. Alors que le groupe taliban plaide en faveur d’une armée nationale unifiée, la guerre est menée depuis bien trop longtemps et a été bien trop amère pour laisser le passé révolu et s’installer profondément dans la base des deux côtés. Cette animosité motivée par l’ethnicité peut conduire de nombreux combattants talibans à refuser de rejoindre le courant dominant ou à rendre leurs armes et à rejoindre les rangs des combattants talibans renégats purs et durs qui qualifient tout accord avec le gouvernement d’anathème. Ces groupes armés itinérants de combattants aguerris, en plus de l’ISKP qui restent insoumis et opérationnellement actifs, constituent une menace viable pour la sécurité de la région et ils pourraient s’aligner sur des organisations terroristes régionales comme le LeT, l’ISKP ou AQ (IP) et graviter vers d’autres zones de conflit comme le Cachemire. Aidé par certains pays de la région, ce résultat est plus probablement une certitude qu’une chance.

Le tissu de la sécurité et du terrain socio-économique de l’Afghanistan est dominé par les seigneurs de la guerre. Situés principalement dans leurs bastions ethniques du nord, de l’ouest et du centre de l’Afghanistan, ils détiennent le pouvoir, commandent la loyauté et exercent un contrôle presque féodal sur leurs fiefs et la plupart déploient une petite armée d’irréguliers armés. À prédominance tadjik par origine ethnique, ces chefs de guerre partagent un lien commun d’antipathie intense envers les talibans et ont combattu aux côtés d’Ahmad Shah Masood sous la bannière de l’Alliance du Nord pour expulser les talibans du pays en 2000-2001. De nombreux chefs de guerre ont cherché la légitimité dans le l’organisation démocratique actuelle de la République en entrant dans l’arène politique et administrative et occupent désormais des postes d’influence et de pouvoir au parlement et à l’ANDSF. Cela s’avérera être la plus grande pierre d’achoppement de tout règlement négocié entre le gouvernement afghan et les talibans, car les talibans exigeront le contrôle de certains puissants présidents ministériels (les ministères de l’intérieur, des affaires extérieures, de la défense, des finances, de l’économie, de l’éducation, des affaires religieuses sont certains d’entre eux) à laquelle s’opposera avec véhémence le bloc tadjik en place. Trouver un terrain d’entente ici est, pour le moins, difficile et désagréable après des années de sang partagé et de se voir à la vue d’un fusil d’assaut AK 47. Il est trop tôt pour prédire où cela va aller, mais les ingrédients d’une guerre civile sont déjà à portée de main.

Depuis la signature du traité de paix à Doha en 2020, les talibans ont poursuivi leur politique éprouvée de « parler et se battre ». Le Groupe envisage d’occuper la première place dans le contrôle territorial d’ici le départ des forces américaines et après 2020, les talibans dans une nouvelle campagne agressive à travers l’Afghanistan, contrôlent la plupart des zones rurales et menacent cinq capitales provinciales (34 provinces). Sur 497 districts, les talibans contrôlent 87 et contestent 214. L’Afghanistan ressemble maintenant à un archipel d’enclaves principalement détenues par le gouvernement et de centres de communication, tandis que les talibans contrôlent les zones rurales environnantes. L’anneau se refermera autour de Kaboul. Les talibans ont maintenant annoncé que la sécurité et la sûreté des ambassades/consulats et aéroports relèvent de la responsabilité du gouvernement afghan, mais aucune implication de troupes étrangères ne sera autorisée (la Turquie s’est portée volontaire pour assurer la protection des aéroports mais a été refusée). Ceci est pertinent lorsque nous comprenons que le pivot de la stratégie des talibans est d’étrangler Kaboul par la capture / le contrôle des MSR artériels et vitaux (Main Supply Routes) entrant dans Kaboul. Le contrôle de deux quelconques de ces RSM signalera un danger clair et présent pour Kaboul et une éventuelle offensive sur la capitale sans nécessairement la capitulation de la ville mais l’occupation et le contrôle des banlieues / agglomérations voisines de villages pour exercer une pression pour l’effondrement de l’ordre public, paralysent la fonction gouvernementale et déclenchent l’évacuation/la désertion massive des ANDSF. Une telle incursion peut reforger de puissantes alliances entre les Tadjiks, les Ouzbeks et peut-être les Hazaras pour se rallier à une Alliance du Nord rajeunie qui déclenchera une guerre civile dévastatrice et déstabilisatrice et résonnera dans toute l’Asie du Sud et centrale.

Les États-Unis et l’OTAN réfléchissent sérieusement à ce problème d’un Afghanistan sans le parapluie protecteur des forces militaires occidentales. Les États-Unis se méfient d’une résurgence d’AQ et d’une myriade de groupes terroristes qui chercheront désormais refuge en Afghanistan sous le patronage des talibans et un World Towers 2.0. Ainsi l’exigence de localiser des pistes de lancement de drones (frappe et surveillance)/bases aériennes (frappes aériennes et insertion de Forces Spéciales) dans un pays voisin devient un impératif opérationnel. Il y a des rapports de discussions de haut niveau entre les États-Unis et Pak pour demander l’autorisation d’utiliser le territoire de Pak pour ces bases. Les incitations qui pourraient être données par les États-Unis seront massives et il reste à voir si cela entraînera un refroidissement de la rhétorique Pak-Chine « All Weather Friend ».

L’Inde a engagé près de 3 milliards de dollars pour le développement des infrastructures en Afghanistan en plus de projets de démonstration tels que la construction du nouveau bâtiment du Parlement afghan et du barrage de Salma. Sur le plan militaire, nous avons doté l’AAF de deux hélicoptères d’attaque MI 24. Il est dans notre intérêt de poursuivre cette diplomatie du soft-power et d’éviter de mettre des bottes sur le terrain qui nous priveraient de la bonne volonté des Afghans qui considèrent l’Inde comme leurs « Bhaijans ».

