« Retrait? Après ce qui m’est arrivé, j’irai d’année en année »

01/11/2021 à 07:02 CET

Lluís Mascaró | Albert Masnou

Dans cette section de l’interview SPORT, Leo Messi aborde des sujets clés de sa carrière tels que les titres avec l’Argentine, le Ballon d’Or et fait le point sur ce qu’a été sa carrière sportive et ce qu’il attend jusqu’à sa retraite.

En décembre 2022, il y a une Coupe du monde. Qu’attend-il?

Je suis très excité de faire de grandes choses. Nous venons de gagner la Copa América après l’avoir cherchée pendant si longtemps, d’être si proches pendant si longtemps sans pouvoir nous consacrer avec l’équipe nationale. Après cela, l’illusion est grande pour ce qui est à venir. Nous sommes bons aujourd’hui pour aujourd’hui. Nous devons encore être l’un des grands candidats. Nous ne le sommes pas parce qu’il y a de meilleures équipes. Nous sommes sur la bonne voie, la dynamique est bonne et l’ambiance est bonne. Gagner aide beaucoup et cela nous fera grandir encore plus.

Au Qatar 2022, il aura 35 ans. Qu’attendez-vous après ce tournoi ? Retrait?

Non, pas vraiment. Pas vraiment. Après ce qui m’est arrivé, je vis au jour le jour, année après année. Je ne sais pas ce qui se passera pendant la Coupe du monde ou après la Coupe du monde. Je n’y pense pas. Tout ce qui doit arriver à ce moment-là arrivera.

Pensez-vous pouvoir remporter votre septième Ballon d’Or ? Qui est le favori ?

Si je suis honnête, je ne pense pas. Ma plus grande récompense a été ce que j’ai pu accomplir avec l’équipe nationale. Après avoir tant lutté et combattu pour cet exploit, c’était le meilleur pour tout ce qu’il en a coûté. Si le ballon d’or arrivait, ce serait extraordinaire pour ce que cela signifierait d’en gagner un de plus. Le septième serait fou. Sinon, rien ne se passe. J’ai déjà atteint un de mes grands objectifs. Je suis très heureux de ce qui s’est passé et maintenant que tout ce qui doit arriver arrive.

On commence à voir en vous une image atypique : pleurer pour avoir quitté le Barça, pour avoir remporté la Copa América, pour avoir célébré le titre de & mldr; avec les supporters argentins. Avons-nous peut-être vu un Messi plus sensible à ce stade de sa carrière ?

Hahaha. Pouvoir gagner avec l’équipe nationale et le vivre avec le peuple argentin étaient des choses très importantes, car c’était la première fois qu’il y avait un public après la coupe. Il y avait pensé plusieurs fois de se tenir devant eux pour leur montrer un trophée. Je l’avais fait beaucoup avec Barcelone mais je ne pouvais pas le faire avec mon pays. Puis j’ai quitté ma maison après 20 ans et ce n’est jamais facile. C’était un très grand changement pour moi. Ensuite, je suis plus grand et donc plus sensible aussi.

Comment aimeriez-vous entrer dans l’histoire?

Je ne sais pas. La seule chose que j’ai toujours essayé est de me gérer avec respect et humilité, de me battre pour mes rêves et mes objectifs. J’ai dû tomber plusieurs fois et ne pas être en mesure de l’accomplir. J’ai toujours décidé de me lever et d’essayer à nouveau. Cela m’est arrivé plusieurs fois avec Barcelone et plus encore avec l’Argentine, avec de nombreuses défaites douloureuses. Le message à mes enfants et jeunes garçons qui me regardent ou me suivent pour se battre pour leurs rêves, se battre et montrer que tout est possible.

Y a-t-il un disque qui vous rend particulièrement excité ?

Non. Je suis reconnaissant pour tous les records que j’ai avec Barcelone, où j’en ai beaucoup qui vont être difficiles à battre et j’espère que quelqu’un le fera. Jusqu’à ce jour, ce sera fantastique de faire partie de l’histoire de ce club. Cela m’arrive aussi avec la sélection. J’ai tout abandonné pour ces t-shirts. Avoir cette reconnaissance jusqu’à ce qu’elle dure, ce sera formidable. J’en ai beaucoup de très bonnes.

Êtes-vous toujours heureux sur le terrain, avec un ballon aux pieds ?

Oui bien sûr. Sinon, vous ne seriez pas en compétition à ce stade, à la recherche de nouveaux objectifs et de nouveaux défis. J’aime tellement ce que j’aime et je continue de gagner le titre et de plus en plus je suis de plus en plus joyeux, mais je profite toujours de chaque instant.