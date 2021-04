Retrait de la chicane du virage 9 pour réduire les temps au tour de F1 de cinq secondes à Albert Park · .

Les révisions du circuit d’Albert Park pour le Grand Prix d’Australie de novembre devraient réduire les temps au tour d’environ cinq secondes.

Les organisateurs de la course ont révélé plus de détails sur les changements prévus, qui, selon eux, faciliteront les dépassements sur le circuit de 25 ans. La piste de 5,3 kilomètres est restée inchangée depuis qu’elle a remplacé Adélaïde comme siège du Grand Prix d’Australie en 1996.

Le changement le plus important intervient aux virages 9 et 10 chicane, qui seront assouplis pour permettre aux conducteurs de passer à grande vitesse. D’autres virages seront élargis et reprofilés dans le but de promouvoir une meilleure course.

Le record de piste pour le tracé actuel est un 1’20.486 de Lewis Hamilton, établi lors des qualifications pour la course 2019. Des temps au tour autour du milieu de 1’15 sont attendus suite aux modifications, qui comprendront un resurfaçage complet du parcours.

Fonctionnalité: Suivi des changements prévus pour améliorer la course lors du GP d’Australie de novembre«Je pense que ces changements vont dans le sens de ce que nous voulons», a déclaré Daniel Ricciardo. « De meilleures courses, plus de batailles – les changements vont nous pousser vers cela. »

Il s’attend à ce que les modifications apportées au circuit portent davantage leurs fruits lorsque la Formule 1 introduira son nouveau règlement technique visant à faciliter les dépassements l’année prochaine.

«Avec ces voitures, les changements devraient beaucoup aider, mais à partir de 2022, si l’année prochaine promet tout ce qu’elle fait pour pouvoir suivre la voiture qui précède et améliorer la course, alors arriver sur un circuit comme Albert Park avec ces changements devrait faire un spectacle assez étonnant.

«Je vois tous ces changements comme bénéfiques pour dimanche et nous pouvons nous amuser sur les freins. Cela rendra la course plus proche, j’en suis assez confiant.

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Disposition actuelle du parc Albert et modifications prévues

Circuit Albert Park, MelbourneCornerChange1Élargis de 2,5 mètres, nouveau carrossage3Élargis de quatre mètres6Élargis de 7,5 mètres, augmentant la vitesse de virage de 149 km / h à 219 km / h9-10Chicane supprimée, créant la plus longue section à plat sur le circuit. Nouvelle zone DRS possible 13 Entrée de virage redressée, coin reprofilé et élargi de 3,5 mètres 15 Elargi de 3,5 mètres, nouveau carrossage

Annonce | Devenez un supporter de . et passez sans publicité

Saison 2021 F1Parcourir tous les articles de la saison F1 2021

Partagez cet article . avec votre réseau: