Retrait des États-Unis d’Afghanistan et options limitées de l’Inde

Les gouvernements afghans successifs ont montré une affinité pour l’Inde qui contraste fortement avec leur orientation vers le Pakistan.

Par Gén. De division Neeraj Bali (retraité)

Lorsque Joe Biden est devenu président, il a hérité d’un retrait imminent des États-Unis d’Afghanistan pour marquer la fin de la guerre de 20 ans qui a dévoré 2400 vies américaines sans montrer une victoire claire en retour. Rappelez-vous qu’Henry Kissinger avait souligné qu’une «guérilla gagne si elle ne perd pas». Les armées conventionnelles n’ont pas ce luxe. L’histoire de cette guerre notera sans aucun doute que les États-Unis n’ont pas anéanti les militants, n’ont pas réussi à instaurer une démocratie stable et fonctionnelle, à éradiquer le commerce de l’opium ou à garantir l’égalité des femmes.

On peut soutenir que Biden n’avait aucune autre option politique viable pour une manœuvre autre que d’annoncer un retrait. La nouvelle administration n’a pas tardé à annoncer que les 3500 soldats américains se retireraient d’ici le 11 septembre, jour anniversaire de l’attaque des tours jumelles et du Pentagone. L’OTAN a également emboîté le pas.

La décision faisait suite à la fuite en avant du gouvernement Trump pour signer un accord à Doha avec les talibans qui ouvrait la voie à l’extraction de toutes les forces d’ici le 1er mai. Les termes convenus de l’accord sentaient le désespoir et l’opportunisme. Les négociateurs américains ont écarté le gouvernement afghan et ignoré plusieurs experts qui ont averti que si les dispositions tenaient les États-Unis à tirer sur des livrables spécifiques, les talibans n’avaient qu’à faire de vagues promesses antiterroristes en retour. Les États-Unis n’ont pas insisté pour instituer ne serait-ce qu’un mécanisme pour vérifier le respect par les talibans.

Lorsque le général Austin Miller, commandant des forces de l’OTAN, a confronté les talibans à propos de la violence continue, ces derniers avaient rétorqué que «l’émirat islamique ne s’était pas engagé dans une telle entreprise». Le fait est qu’au lendemain de l’accord de Doha, les talibans ont tué plus de 500 civils, ciblant principalement l’élite, lors d’attaques qui ont utilisé des «bombes collantes». Les talibans ont parfois blâmé le réseau Haqqani soutenu par le Pakistan pour ces attaques, une affirmation qui semble spécieuse. En effet, les talibans ont continué à saigner à volonté et ont seulement concédé ne pas attaquer les forces américaines.

L’accord américano-taliban stipulait que les talibans renonceraient à Al-Qaïda. Non seulement on ne sait pas si cela se produira, mais Al-Qaïda a également accueilli le pacte de Doha avec une joie non dissimulée, car il aboutirait à voir le dos de la puissance militaire américaine.

Les analystes sont convaincus que l’avenir sous une dérogation taliban n’est pas de bon augure pour la paix et la stabilité du pays et de la région. Les talibans n’ont pas montré le moindre changement d’avis depuis qu’ils ont perdu le pouvoir en 2001. Nombre des dirigeants potentiels d’un gouvernement taliban ont passé des années en captivité à Guantánamo et il est peu probable qu’ils abandonnent leur traumatisme pour tourner une nouvelle page.

L’influence des talibans s’est rapidement étendue des campagnes aux centres urbains. La situation émergente laisse présager un renversement des gains fragiles de l’éducation, de la gouvernance, des soins de santé, de l’éducation et de l’autonomisation des femmes réalisés sous la tutelle des dispensations de Karzai et Ashraf Ghani. L’armée afghane forte de 300 000 hommes s’est fortement appuyée sur les forces américaines pour un soutien omnibus. Privé de ce parapluie, on ne s’attend pas à ce qu’il présente longtemps un rempart formidable contre une montée des talibans.

Le scénario présente une réduction débilitante des options pour l’Inde. Au cours des deux dernières décennies, l’Inde s’est fermement opposée à tout pourparlers avec les talibans. Dernièrement, il semble que l’establishment des affaires étrangères de l’Inde a réajusté sa position pour s’adapter à la nouvelle réalité. S’exprimant récemment au Tadjikistan, le ministre des Affaires extérieures, S. Jaishankar, a soutenu les pourparlers entre le gouvernement afghan et les talibans. L’avantage pour l’Inde d’une telle interaction entre le gouvernement afghan en place et les talibans est évident. Les gouvernements afghans successifs ont montré une affinité pour l’Inde qui contraste fortement avec leur orientation vers le Pakistan. Il est évident que si le gouvernement afghan parvient à un arrangement approprié avec les talibans pour la réalité post-américaine, l’Inde continuera à avoir un pied dans la porte pour sauvegarder ses intérêts.

Le point de vue américain favorise également les intérêts de l’Inde; il a recommandé un effort soutenu par l’ONU avec la participation multilatérale de la Chine, de l’Iran, de l’Inde, du Pakistan, de la Russie et des États-Unis. L’Inde a soutenu cette approche. Mais en ce qui concerne les relations avec les talibans, l’Inde a été un député d’arrière-ban. Les États-Unis, la Chine, la Russie et le Pakistan ont tous tendu la main aux talibans avec divers degrés d’influence et de succès. Les Européens ont également manifesté leur intérêt. L’Inde dépend du succès de ses «alliés» – les États-Unis et l’actuel gouvernement afghan. Et il va sans dire qu’elle fait face à une formidable opposition du Pakistan.

L’Inde a un intérêt stratégique dans l’avenir de l’Afghanistan. Un Afghanistan amical à neutre annule la «profondeur stratégique» des rêves de l’establishment militaire pakistanais. Au fil des ans, l’Inde a beaucoup investi dans les infrastructures, l’éducation, la production d’électricité et le développement de l’irrigation. Ces efforts ont été faits au prix de grands sacrifices humains et économiques. L’Inde a le mandat de construire le barrage de Shahtoot près de Kaboul. L’Afghanistan a été parmi les premiers pays à recevoir le vaccin anti-Covid de l’Inde. Nos liens stratégiques avec le gouvernement en place sont plus forts que jamais.

Pourtant, nos intérêts stratégiques, sécuritaires et économiques semblent être à la merci des événements qui se déroulent plutôt que de notre intervention. Les échecs possibles des pourparlers entre les talibans et le gouvernement afghan, le reniement des termes de l’accord de Doha par les talibans et l’émergence d’un gouvernement de type Khalifat islamique ne sont pas des scénarios apocalyptiques exagérés. Chacun de ceux-ci regorge de sombres possibilités pour les intérêts de l’Inde.

En restreignant nos options, un effort pour engager les talibans pourrait être le seul moyen de protéger nos intérêts. Telle est la demande urgente de realpolitik. Compte tenu des décennies de notre histoire – ou de son absence – avec les talibans, cette voie ne sera jamais facile à emprunter, et encore moins à réussir. Il est peut-être aussi trop tard pour faire cet effort. Et pourtant, même à ce stade tardif, cela pourrait bien être une porte à laquelle nous devrions frapper. Jusqu’à présent, notre politique a été de soutenir des groupes spécifiques. Mais Aimal Faizi, journaliste afghan et ancien directeur des communications de l’ancien président de l’Afghanistan, Hamid Karzai, a récemment recommandé: «L’Inde devrait se concentrer sur l’ensemble de la politique afghane, pas sur des groupes particuliers». Il dit que les talibans sont une réalité et que l’Inde ferait bien de s’engager ouvertement avec eux.

La réalité qui donne à réfléchir est que toutes les autres alternatives sont désagréables et dangereuses. Et le statu quo n’est guère la réponse car, comme quelqu’un l’a dit en plaisantant, «le quo a déjà perdu tout statut».

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. E-mail à neeraj@leadscape.in. Twitter gen_bali Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position officielle ou la politique de Financial Express Online.)

