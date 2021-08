Retrait des États-Unis d’Afghanistan : les défis de l’Inde face au pic de militantisme dans la région

in

En Afghanistan, comme le dit l’adage – “la police le jour, les talibans la nuit” en référence à la nature rapace de la police locale. (Source de la photo : AP)

Par LT COL MANOJ K CHANNAN,

Le retrait final des États-Unis a lieu ce jour, deux horribles attentats à la bombe et la mort de militaires américains indiquent que les talibans 2.0, tout en présentant un front suave aux médias mondiaux, ont montré leurs crocs pour transmettre un message que le personnel de service américain doit sortie à la date convenue d’un commun accord du 31 août 2021.

Ce qui est susceptible de se passer en Afghanistan après la sortie des forces de l’OTAN se déroulera, alors que les différentes factions sont en discussion, négociant dur pour les positions de pouvoir.

De nombreux commentateurs et groupes de réflexion sont d’avis que l’armée pakistanaise/ISI est susceptible de s’assurer que les factions soutenues par eux jouent le rôle principal. Il y a eu des reportages dans les médias de la ségrégation des hindous et des sikhs par les talibans et ont été empêchés de quitter Kaboul, une tentative de l’ISI pour montrer son contrôle sur les talibans à Kaboul ; qui a été rapidement résolu par les communications de canal arrière.

Les talibans sont-ils hostiles aux intérêts indiens ?

Une réponse logique serait « oui, bien sûr ».

Approfondissons la situation sur le terrain en Afghanistan, pour mieux comprendre ce qui est susceptible de se produire à court, moyen et long terme.

Les talibans sont surmontés par un certain nombre de problèmes alors qu’ils s’efforcent d’assurer leur commandement et leur contrôle. Ils sont confrontés à une grave pénurie de liquidités car les banques n’ont pas d’argent et les États-Unis ont gelé tout l’argent de l’aide.

Le pays n’a pas de nourriture, les talibans auraient veillé à ce que leurs cadres ne soient pas vus profiter de la situation.

L’assainissement et les pandémies s’en ressentent, à l’approche des hivers ; la température descendant à -10 degrés centigrades va rendre la vie misérable pour tous.

Il s’agit d’un problème auquel les talibans sont particulièrement mal préparés et mal équipés pour s’attaquer en l’absence de la communauté internationale.

Les talibans en ont assez pour les occuper jusqu’en mars 2022.

Le chef des talibans Sher Mohammed Abbas Stanekzai, selon une vidéo publiée sur les réseaux sociaux des talibans, a parlé en pachto de la fin de la guerre en Afghanistan et des plans pour former une administration islamique basée sur la charia. Il a également évoqué les relations avec les pays clés de la région, notamment l’Inde, le Pakistan, la Chine et la Russie.

À court terme, les éléments marginaux cibleront probablement la population minoritaire hindoue et sikhe qui restera hors du contrôle de la direction centrale des talibans à Kaboul.

Dans un délai de six à sept mois, on peut estimer que la direction des talibans est susceptible de consolider son emprise dans le pays tout en cherchant à développer ses relations avec des pays comme le Pakistan, l’Iran, la Chine et la Russie.

Alors que ces pays offriraient le secours d’une reconnaissance diplomatique, l’Inde peut immédiatement prendre en charge la capacité de répondre aux besoins immédiats de fourniture de nourriture, de nutriments pour les enfants et d’aide médicale. La question de la reconnaissance du gouvernement taliban demeure et un retard dans cette reconnaissance n’est pas très favorable pour le gouvernement de l’Inde.

L’Inde a investi en Afghanistan au cours des 20 dernières années, des routes aux barrages jusqu’au parlement. Selon les rapports, il a investi 3 milliards de dollars dans des projets de développement, offert des bourses à des étudiants afghans et aidé à construire le bâtiment du parlement pour un coût de 90 millions de dollars. L’Inde offre en outre des installations médicales aux Afghans qui n’ont pas accès à des soins médicaux abordables et spécialisés. La bonne volonté actuelle de l’Inde ne devrait pas être gaspillée par un « gel » dans la prise de décision.

Sher Mohammed Abbas Stanekzai a été formé à l’Académie militaire indienne et s’est évanoui en décembre 1982, en tant qu’officier de l’armée afghane. Alors qu’au cours des dernières décennies, il est nécessaire de trouver un terrain d’entente pour développer des termes à l’amiable. Le Premier ministre Modi et le président Poutine ont eu une conversation, à cette fin pour s’assurer que les objectifs stratégiques mutuels sont atteints.

En supposant que l’Inde soit en mesure de réaliser une percée avec le gouvernement taliban, à travers les divers contours des initiatives diplomatiques disponibles, peut aider à contenir les craintes d’un militantisme se propageant à travers le Pakistan jusqu’à la vallée du Cachemire.

Ceci est souhaitable, mais doit être travaillé par la MEA et la NSA.

Dans le pire des cas, s’il y a une exportation de la terreur au Cachemire ; il y a des vidéos peuplées par les cellules informatiques de l’ISI menaçant de déclencher la terreur, qui seront traitées avec vigueur et efficacité.

Un expert militaire stratégique avec plus de douze ans d’expérience sur le terrain, un expert en la matière sur les talibans, le colonel Ronnie Rajkumar, 5 ASSAM ; a très bien analysé cela et je le cite ci-dessous.

Je cite : « Les talibans ont mené une guerre « analogique » et ont gagné. Les États-Unis et l’OTAN ont combattu un mode de combat hautement «numérisé» et ont également entraîné leurs protégés de l’ANDSF dans le même sens, et ont perdu.

L’Occident n’a jamais été capable de comprendre comment se déroule une guerre à la manière afghane. L’écosystème du conflit en Afghanistan comprend, selon les termes de l’ONU, un « éventail chaotique » d’acteurs allant des talibans aux réseaux criminels et à la police locale. Des lignes très floues les séparent ou les distinguent et les talibans ont su naviguer dans ce labyrinthe et le manipuler à leur avantage.

En Afghanistan, comme le dit le proverbe – « la police le jour, les talibans la nuit » en référence à la nature rapace de la police locale. Et utilisé par les talibans pour enlever, assassiner et agréger leur contrôle du terrain humain et territorial par la terreur.

L’Occident n’a jamais pleinement compris le fait que la seule façon de vaincre les talibans était de fracturer et d’exploiter leurs lignes de fracture tribales séculaires. Cette ligne de faille fait maintenant surface alors que les clans (les principaux sont les Durrani et les Ghilzai) se bousculent pour des positions de leadership dans le nouvel ordre.

Une leçon essentielle de la lutte contre les talibans est de connaître sa faiblesse et ce qui lui tient le plus à cœur – d’abord sa famille, puis son village, ensuite son clan et enfin sa religion. J’ai beaucoup posé la question à des amis, à des connaissances qui habitent les marges de la zone grise, à des gens des zones rurales brutes que j’ai rencontrées et, plus ou moins, cette équation est vraie.

Cela ne peut pas être capté par un drone ScanEagle, mais seulement par le bon vieux soldat indien à la manière d’un crayon et d’un cahier ». Fin de citation.

Les établissements de formation antiterroriste auront intérêt à étudier le mode opératoire de leurs opérations et à élaborer des procédures opérationnelles standard pour s’assurer que ces éléments marginaux sont éliminés au fur et à mesure de leur apparition.

La grille de contre-infiltration et la surveillance des voies d’infiltration possibles sont bien connues. La grille de sécurité est bien établie dans la vallée du Cachemire ; cependant, des frappes terroristes peuvent avoir lieu dans d’autres endroits pour attirer l’attention indue souhaitée par l’ISI pakistanais.

Une telle activité terroriste ne peut avoir lieu sans le soutien tacite des responsables de l’ISI. Le cessez-le-feu le long de la LdC et d’autres contre-mesures punitives doivent être élaborés et l’impact doit être livré sans aucun remords.

Comme on dit, tous les paris sont ouverts, il y a trop en jeu pour que toutes les parties prenantes incluent le peuple afghan et les pays qui recherchent un intérêt actif dans la région. Des jours intéressants à venir pour les veilleurs stratégiques et les groupes de réflexion.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

