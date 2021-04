Retrait d’espèces et interopérabilité – RBI les propose pour les IPP full-KYC

La RBI a proposé de rendre l’interopérabilité obligatoire pour les PPI à KYC complet et pour toutes les infrastructures d’acceptation.

Dans sa déclaration sur les politiques de développement et de réglementation publiée le 7 avril 2021, la Banque de réserve de l’Inde (RBI) a proposé deux mesures pour rendre les IPP à KYC complet plus conviviaux. Premièrement, la RBI a proposé de rendre l’interopérabilité obligatoire pour les PPI full-KYC et pour toutes les infrastructures d’acceptation. Pour encourager la migration des IPP vers le KYC complet, il a également proposé d’augmenter la limite du solde impayé de ces IPP du niveau actuel de Rs 1 lakh à Rs 2 lakh.

Deuxièmement, la RBI a proposé d’autoriser la facilité de retrait d’espèces, sous réserve d’une limite, pour les PPI à KYC complet des émetteurs de PPI non bancaires. La mesure, en conjonction avec le mandat d’interopérabilité, devrait stimuler la migration vers des IPP à KYC complet et compléterait également l’infrastructure d’acceptation dans les centres de niveau III à VI.

Afin de promouvoir une utilisation optimale des instruments de paiement (comme les cartes, les portefeuilles, etc.), et étant donné la contrainte de la rareté des infrastructures d’acceptation (comme les appareils PoS, les guichets automatiques, les codes QR, les points de contact pour le paiement de factures, etc.), insistant sur les avantages de l’interopérabilité entre les entités émettrices et acquéreuses, banques ou non.

La Direction générale sur l’émission et le fonctionnement des IPP du 11 octobre 2017 a établi une feuille de route pour une mise en œuvre progressive de l’interopérabilité entre les IPP émis par les banques et les non-banques. Par la suite, les directives publiées en octobre 2018 ont permis l’interopérabilité, bien que sur une base volontaire, dans la mesure où les PPI étaient full-KYC (Know Your Customer requirements).

Les deux propositions iront très loin en tant que mesures conviviales à long terme. Et ces étapes donnent d’autant plus de raisons d’opter pour un KYC complet pour les utilisateurs.

