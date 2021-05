Retrait d’espèces SBI avec chèque et règles de formulaire pour soi-même et les tiers modifiés! Voici tout ce que vous devez savoir

SBI augmente la limite de retrait d’espèces au milieu de la pandémie.

Règles de retrait d’espèces SBI 2021: Dans le but de soutenir ses clients pendant la pandémie de Covid-19, la State Bank of India a augmenté les limites de retrait d’espèces hors domicile par chèque et formulaire de retrait. «Pour accompagner nos clients dans cette pandémie, SBI a augmenté les limites de retrait d’espèces hors domicile par chèque et formulaire de retrait», a informé SBI dans un tweet samedi 29 mai 2021.

Les nouvelles limites seraient valables jusqu’au 30 septembre, a déclaré SBI. De plus, aucun paiement en espèces à des tiers via des formulaires de retrait ne sera autorisé aux clients SBI, a ajouté la banque.

Nouvelles limites de retrait d’espèces SBI avec chèque et formulaire de retrait en agence non résidentielle

Limite de retrait d’espèces pour vous-même (en utilisant le formulaire de retrait accompagné d’un livret de compte bancaire d’épargne): Rs 25,000 Limite de retrait d’espèces pour soi (avec chèque): Rs 1,00,000 Limite de retrait d’espèces par un tiers: Rs 50,000 (uniquement en utilisant un chèque).

Pour le retrait d’espèces par un tiers par chèque, le KYC du tiers sera requis, a précisé la banque.

Conformément à la nouvelle règle, si vous souhaitez retirer de l’argent dans une succursale non résidentielle de SBI en utilisant le formulaire de retrait, vous devrez emporter le livret de la banque d’épargne. De cette façon, vous pouvez retirer jusqu’à Rs 25 000.

Si vous envoyez un chèque à quelqu’un pour retirer de l’argent de votre compte, la banque exigera KYC de la personne qui porte le chèque avant de remettre l’argent.

