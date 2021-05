Retrait d’espèces SBI, frais de chéquier modifiés pour les titulaires de comptes d’épargne de base. Nouveaux tarifs à partir du 1er juillet

SBI

GAB de la State Bank of India (SBI), retrait d’espèces, frais de chéquier 2021: de nouveaux frais de service entreront en vigueur pour les titulaires de compte SBI Basic Savings Bank Deposit (BSBD) à partir du 1er juillet 2021. Les nouveaux frais s’appliqueraient aux retraits aux guichets automatiques, chéquier, virement et autres transactions non financières. Le compte bancaire SBI Basic Savings peut être ouvert par toute personne fournissant des documents KYC valides. Le solde minimum requis dans le compte SBI BSBD est nul alors qu’il n’y a pas de limite sur le montant maximum que l’on peut conserver sur ce compte. Les titulaires de compte BSBD reçoivent également une carte ATM-débit Basic Rupay.

Voici un aperçu des nouveaux frais

Retrait d’espèces dans les agences SBI

La banque recouvrera les frais au-delà de quatre frais de retrait d’espèces gratuits, y compris dans une succursale et un guichet automatique. En d’autres termes, les titulaires de compte BSBD de BSI devront payer des frais de service pour effectuer plus de quatre retraits d’espèces gratuits en un mois. Les nouveaux frais à recouvrer auprès des clients seraient de 15 Rs plus la TPS par transaction de retrait d’espèces à la succursale / au guichet automatique.

Retrait d’espèces aux distributeurs automatiques SBI

SBI dit que les frais de service seront récupérés au-delà de 4 retraits d’espèces gratuits, y compris au guichet automatique et en succursale. Les frais de service au-delà de quatre retraits gratuits seront de 15 Rs plus la TPS par retrait à tous les guichets automatiques SBI et non SBI.

Frais de chéquier

SBI offrirait 10 chèques gratuits au cours d’un exercice aux titulaires de comptes BSBD. Après cela, 40 roupies plus la TPS seraient facturées pour un chéquier à 10 feuilles. Rs 75 plus TPS serait facturé pour un chéquier de 25 feuilles. Pour le carnet de chèques d’urgence, 50 Rs plus la TPS seraient facturés pour 10 feuilles ou une partie de celle-ci. Les seniors sont exonérés des nouveaux frais de service sur le chéquier.

Il n’y aurait pas de frais sur les transactions non financières des titulaires de comptes BSBD dans les succursales bancaires SBI et non SBI.

Au début de ce mois, SBI a réduit les taux d’intérêt des prêts immobiliers à 6,70% s. La banque avait déclaré que les taux d’intérêt des prêts immobiliers SBI commencent maintenant à 6,70% pour les prêts jusqu’à Rs. 30 lakh et 6,95% pour les prêts supérieurs à Rs. 30 lakh à Rs. 75 lakh. Prêts immobiliers au-dessus de Rs. 75 lakh obtiennent des taux d’intérêt très attractifs de 7,05%

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.