Retrait du système national de retraite : la sortie du NPS peut être traitée par les POP au moyen de copies électroniques jusqu’au 30 juin

Système national de retraite (SNP). Image représentative

Règles de retrait du système national de retraite (NPS) : l’Autorité de réglementation et de développement des fonds de pension (PFRDA) a autorisé les points de vente (POP) à traiter les demandes de sortie/retrait des abonnés au NPS sur la base de copies électroniques. Cependant, ils devront s’assurer du respect de la réglementation sur les sorties de traitement.

Dans le cadre d’une due diligence supplémentaire, les coordonnées bancaires du bénéficiaire doivent être obligatoirement vérifiées et rapprochées, avant d’autoriser la demande de retrait sur la base de copies électroniques. De plus, tous ces dossiers devront être transmis simultanément et obligatoirement à l’ARC au moyen d’une copie électronique. Les POP

serait seul responsable si un différend survenait à une date ultérieure à l’occasion de telles transactions.

Le régulateur des retraites a pris la décision ci-dessus compte tenu de la pandémie de Covid. « Les difficultés induites par Covid se poursuivent sans relâche et afin d’atténuer les difficultés rencontrées par les abonnés pour soumettre des demandes physiques de sortie / retrait et les défis logistiques rencontrés par les POP dans la collecte de ces demandes pour les traiter et les envoyer à l’ARC, il a été décidé d’assouplir le processus de traitement des demandes de retrait par les POP dans l’intérêt des abonnés », a déclaré le PFRDA dans une circulaire.

LIRE AUSSI | Système national de retraite : apporter des modifications à la FP, à la configuration du régime ? Les agences de notation modifient l’état des opérations

« Les PoP sont désormais autorisés à traiter les demandes de sortie/retrait sur la base des copies électroniques après s’être assuré que les réglementations sur le traitement des sorties mentionnées au chapitre III 15 (2c) de la réglementation POP sont respectées”, a déclaré le régulateur.

Date importante

Le PFRDA a déclaré que l’assouplissement des POP sera autorisé jusqu’au 30 juin 2021, date à laquelle le «processus de sortie sans papier en ligne» basé sur le signe OTP/e devrait être déployé par l’ARC au profit des abonnés. « À partir du 1er juillet 2021, les POP devraient être prêts à traiter les demandes de sortie

de l’Abonné en autorisant les documents de sortie téléchargés par l’Abonné dans le système de l’ARC et pour lesquels des directives ont déjà été émises », a-t-il ajouté.

Ancienne règle

L’année dernière, les POP ont été autorisés à accepter les images numérisées et auto-certifiées des documents de sortie par des moyens numériques pour traiter les demandes de retrait des Abonnés. Cependant, les demandes physiques de ces demandes de retrait devaient être soumises par les POP à l’Agence centrale de tenue des dossiers (ARC) respective pour stockage et tenue de dossiers.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.