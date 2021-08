Retrait militaire des États-Unis d’Afghanistan : impact sur la région

Assocham resterait engagé avec le gouvernement sur la voie à suivre, a-t-il ajouté.

Par le brigadier Kuldip Singh

Alors que les médias regorgent d’histoires d’horreur sur les talibans et d’avertissements selon lesquels la décision des États-Unis de retirer leurs troupes d’Afghanistan entraînera des problèmes, le président américain Joe Biden a répondu le 16 août : « Les événements que nous voyons maintenant sont malheureusement la preuve qu’aucune force militaire aboutirait un jour à un Afghanistan stable, uni et sûr ».

Les deux décennies de combat ont coûté aux États-Unis environ 2,26 billions de dollars (dont 800 milliards de dollars de coûts directs de guerre et 85 milliards de dollars pour former l’armée afghane), 2 500 militaires américains morts et 20 000 blessés ; également 3 900 entrepreneurs civils américains. Au moins 1 75 000 Afghans (forces gouvernementales, combattants talibans et civils) ont été tués ou blessés. Alors que ce qui se passe maintenant est une tragédie, la réalité est qu’un retrait était attendu depuis longtemps – “The Afghanistan Papers” publié par le Washington Post en 2019 avait enregistré de nombreux responsables américains concédant que la guerre en Afghanistan était impossible à gagner. Aujourd’hui, le 17 août, l’inspecteur général spécial du Pentagone pour la reconstruction de l’Afghanistan (SIGAR) a publié un nouveau rapport, qui soutient le point de vue du président Biden de ne pas rester en Afghanistan pendant une « troisième décennie de guerre ». Le rapport ajoute que les États-Unis ont échoué dans tous les aspects de leur stratégie, et souvent pour des raisons endémiques au fonctionnement de leur bureaucratie ; les échecs ont été si graves qu’ils soulèvent des « questions sur la capacité des agences gouvernementales américaines à concevoir, mettre en œuvre et évaluer des stratégies de reconstruction » dans n’importe quel pays étranger ; « aucune agence n’avait l’état d’esprit, l’expertise et les ressources nécessaires pour développer et gérer la stratégie de reconstruction de l’Afghanistan ; » la reconstruction de l’Afghanistan « exigeait une compréhension détaillée de la dynamique sociale, économique et politique du pays [yet US policymakers] fonctionnaient constamment dans le noir. Le rapport conclut que le gouvernement américain n’a jamais été « équipé pour entreprendre quelque chose d’aussi ambitieux dans un environnement aussi intransigeant ». Il a également souligné la corruption épouvantable des gouvernements de Karzaï et de Ghani soutenus par les États-Unis, de nombreux responsables se concentrant uniquement sur le siphonnage de l’argent. Par ailleurs, le « Rapport semestriel sur les progrès vers la sécurité et la stabilité en Afghanistan » du Pentagone indiquait périodiquement l’impasse militaire et que même les deux afflux de troupes sous l’ancien président Obama n’avaient pas réussi à réprimer les talibans.

Il y a cependant deux autres facteurs majeurs qui ont conduit les États-Unis à décider de se retirer – l’un est la divergence stratégique américano-pakistanaise, et l’autre est que la guerre afghane a conduit les États-Unis à négliger les impératifs de la grande stratégie qui ont permis à leurs adversaires de s’élever (lire ” Chine”).

États-Unis et Pakistan – Divergence stratégique sur l’Afghanistan

Le Pakistan a traditionnellement utilisé les Pachtounes pour promouvoir ses intérêts en Afghanistan. Il s’agit notamment d’atteindre une « profondeur stratégique » en exerçant un contrôle sur l’Afghanistan et de contrer une demande pachtoune unie pour un « Pachtounistan » séparé à cheval sur la ligne Durand. Cette politique, affinée au fil des ans, en particulier pendant la période d’intervention soviétique (1979-1989), a permis au Pakistan d’orienter tous ses moyens militaires contre l’Inde et, en conjonction avec le sabre nucléaire, de poursuivre son programme de guerre irrégulière contre l’Inde. Cela a aidé le Pakistan à équilibrer son asymétrie militaire conventionnelle par rapport à l’Inde, ainsi qu’à limiter ses dépenses militaires.

L’objectif stratégique des États-Unis après le 11 septembre était cependant l’élimination d’Al-Qaïda (AQ) et la garantie que les espaces non gouvernés en Afghanistan ou au Pakistan ne soient pas utilisés comme refuges par des entités terroristes transnationales. Cet objectif a conduit les États-Unis à faire pression sur le Pakistan pour qu’il abandonne l’un de ses principaux outils stratégiques, à savoir les militants islamistes, ainsi que pour déployer son armée sur la ligne Durand et, éventuellement, pour combattre les militants des FATA et du KPP. Au fur et à mesure que les combats se sont étendus au cœur du Pakistan, son armée s’est impliquée à l’intérieur, son économie s’est détériorée, et avec les États-Unis accordant à l’Inde un plus grand espace d’opération en Afghanistan, le Pakistan a été progressivement poussé dans une position de subordination sévère vis-à-vis de l’Inde, y compris en Afghanistan.

Par conséquent, étant donné les impératifs stratégiques divergents des États-Unis et du Pakistan, il était vraiment naïf de s’attendre à ce que le Pakistan soutienne de tout cœur les opérations américaines en Afghanistan en anéantissant les refuges des talibans dans son FATA-KPP.

Les États-Unis auraient pu, au lieu des frappes de drones seulement, utiliser la force militaire pour frapper les refuges des talibans à l’intérieur du Pakistan – mais cela aurait élargi de façon exponentielle la zone de conflit. Le Pakistan, en plus de forces armées crédibles, contrôlait également de grandes forces irrégulières – et aurait pu compliquer davantage la situation opérationnelle des États-Unis simplement en augmentant la qualité du soutien à ses mandataires militants tout en maintenant le déni. A cela s’ajoutait la dépendance logistique des États-Unis – la Russie contrôlant l’accès aux républiques d’Asie centrale et l’Iran étant hostile, le seul choix pour l’accès du soutien logistique à l’Afghanistan enclavé était le Pakistan. Les objectifs divergents des États-Unis et du Pakistan ont finalement abouti à une impasse stratégique en Afghanistan. Comme le dit un idiot – il a fallu aux États-Unis quatre présidents, des milliers de vies, un billion de dollars et 20 ans simplement pour remplacer Taliban 1.0 par Taliban 2.0.

Alors qu’un retrait américain ramène la dynamique indo-pakistanaise au statut d’avant 2001, il n’est pas donné que le Pakistan bénéficiera désormais d’un « espace stratégique » en Afghanistan et pourra recentrer son armée vers l’Inde. L’anti-Pakistan ‘Tehrik-e-Taliban Pakistan’ (TTP), peut maintenant, dans un revirement, être en mesure de profiter de refuges plus larges en Afghanistan. Il n’est pas clair non plus si les talibans afghans seront anti-indiens.

Les objectifs changeants des États-Unis

Les États-Unis ont également continué à déplacer leurs objectifs sur l’Afghanistan. Fin 2002, l’AQ avait été chassé d’Afghanistan et le régime taliban s’était désintégré. Les États-Unis ont alors décidé de décimer les talibans en tant qu’entité. À partir de 2005, il a commencé à construire une nation en Afghanistan – tout en méconnaissant complètement la réalité fragmentée de l’Afghanistan en tant que nation, les tensions entre Kaboul, la majorité des Pachtounes (~44% de la population) et les minorités Tadjiks, Hazaras et Ouzbeks – et a essayé d’imposer un modèle démocratique occidental à l’Afghanistan.

Ainsi, de nombreux experts estiment qu’étant donné les armes à leur disposition, les États-Unis auraient dû se retirer d’Afghanistan plus tôt, tout en conservant la possibilité de frapper les entités terroristes au fur et à mesure de leur apparition.

Montée du concurrent pair

La chute de l’Union soviétique, la fin de la guerre froide, le déclin de l’économie japonaise, l’essor économique aux États-Unis et dans le reste de l’Asie, l’augmentation du consumérisme et la chute des prix des matières premières, ont créé une ouverture géopolitique pour l’essor de l’économie chinoise, ainsi que de moderniser son armée. Les États-Unis n’ont commencé à se concentrer sur la réduction des effectifs d’une Chine « en hausse » qu’après que cette dernière a abattu son avion espion EP-3E Aries-II en avril 2001. Cependant, cinq mois plus tard, les attentats du 11 septembre ont conduit les États-Unis à confiner leur puissance militaire à l’Afghanistan. et l’Irak – qui a permis à la Chine de continuer à « s’élever pacifiquement ». La libération de l’armée américaine de l’Afghanistan lui permet désormais de se concentrer pleinement sur ses concurrents.

C’est pour cette raison que de nombreux experts géopolitiques américains estiment que les actes terroristes, aussi vicieux soient-ils, ne devraient jamais être autorisés à dicter la grande stratégie d’une nation – car les guerres évitables en Afghanistan et en Irak ont ​​empiété sur la prééminence mondiale des États-Unis ainsi que sur sa situation intérieure. L’économie et l’armée chinoises posent désormais un défi de taille à la prééminence des États-Unis – alors même que les États-Unis recherchent des fonds pour reconstruire leurs infrastructures militaires et vieillissantes, rétablir leur avance en matière de R&D et d’innovation, relancer l’industrie, améliorer le sort de ses classe moyenne, mieux aider ses anciens combattants, etc. C’est une leçon pour l’Inde vis-à-vis de la Chine.

Acceptabilité des talibans en Afghanistan

Le fait que les talibans aient été en mesure d’attirer des dizaines de milliers de jeunes Afghans dans leur giron au cours des deux dernières décennies et de continuer en tant que force de combat résiliente suggère qu’ils bénéficient d’un soutien populaire dans une grande partie de l’Afghanistan. A partir de 2017, le SIGAR avait également fait état de dizaines de milliers de soldats « fantômes » retirés des registres de l’armée afghane en raison de désertions, etc. Le fait qu’il n’aura fallu qu’une semaine aux talibans pour reprendre le contrôle de l’Afghanistan avec victimes minimales, est peut-être un indicateur que les Afghans, complètement ravagés par les combats depuis 1970 et las de la corruption, voulaient peut-être donner une chance à la paix en acceptant les talibans.

Conclusion

Il est vrai que de nombreuses pratiques des talibans et les mœurs religieuses, sociales et culturelles qu’ils ont épousées et appliquées semblent viles et répugnantes. Un autre problème est le refuge des entités terroristes. Bien que le temps nous le dira, les talibans semblent éviter les erreurs stupides qu’ils ont commises sous leur régime précédent. Ils ont promis de ne pas donner de refuges aux entités terroristes ; protéger les minorités ; a déclaré que les droits des femmes seraient respectés et que les femmes seraient autorisées à recevoir une éducation, à marcher seules, à travailler et à porter le foulard; et n’ont pas eu recours aux meurtres aveugles et au chaos destructeur des années 1990. Ils semblent conscients que le monde de 2021 est bien différent – avec des contrôles rigoureux sur les mouvements transnationaux de personnes, d’argent, d’armes et de contrebande, ils ont besoin d’aide et d’assistance, qui ne viendront que de la reconnaissance internationale.

Il est peut-être temps de donner aux Afghans une chance de décider de leur destin – les frappes militaires dirigées par les services de renseignement des États-Unis/ses alliés restant une option ouverte si des entités terroristes recommencent à s’y implanter.

(L’auteur est un vétéran de l’armée indienne. Les opinions exprimées sont personnelles et ne reflètent pas la position ou la politique officielle de Financial Express Online.)

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.