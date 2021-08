Retrait NPS : Comment fonctionne la fonction « penny drop » ?

in

Une fois la demande de retrait vérifiée et autorisée dans le système CRS, le produit est alors crédité sur le compte bancaire de l’abonné.

L’organisme de réglementation des retraites PFRDA a introduit la vérification instantanée du compte bancaire par la fonction « penny drop » pour aider les abonnés NPS et protéger leur intérêt pour un crédit en temps opportun du montant en cas de retrait. Penny drop est utilisé pour la vérification des comptes bancaires et serait adopté par les agences centrales de tenue des dossiers (CRA). Une fois la demande de retrait vérifiée et autorisée dans le système CRS, le produit est alors crédité sur le compte bancaire de l’abonné.

Cela dit, lorsqu’un abonné NPS effectue une demande de retrait en mentionnant les détails requis tels que le numéro de compte bancaire et le code IFSC, etc. pour le produit du retrait, le montant n’est parfois pas crédité. Dans certains cas, en raison de problèmes liés au compte tels qu’un numéro de compte invalide/mauvais, un type de compte, un code IFSC erroné, une incompatibilité de nom, un compte dormant ou gelé, etc. le montant du retrait des souscripteurs n’est pas crédité sur le compte de la banque d’épargne. C’est à ce moment-là que l’installation du « penny drop » entre en jeu.

Retrait NPS : Re 1 fonctionnalité « penny drop »

Penny drop est utilisé pour la vérification du compte bancaire, ce qui aidera les investisseurs, car les autorités NPS vérifieront d’abord le compte bancaire, puis initieront la demande de retrait.

Harshad Chetanwala, cofondateur de MyWealthGrowth.com, a déclaré : « En utilisant la fonction de dépôt d’un centime, les retards dans la réception du retrait du NPS à la fin des investisseurs seront évités. Il y a eu des problèmes comme un compte bancaire invalide ou un échec de crédit du montant du retrait en raison de coordonnées bancaires incorrectes. Penny drop créditera Re 1 sur le compte bancaire des investisseurs, vérifiera les coordonnées bancaires puis créditera le montant du retrait.

La réponse « Succès » ou « Échec » après la fonction de dépôt d’un cent serait donnée par le fournisseur de services en fonction de la validation du numéro de compte d’épargne, conformément aux dossiers de l’ARC. Si les détails du compte bancaire sont ou d’autres détails ne sont pas corrects, un autre numéro de compte ou des pièces justificatives supplémentaires doivent être soumis pour la mise à jour des enregistrements.

Comment faire fonctionner le NPS comme un véhicule d’investissement ?

Les experts de l’industrie disent que le NPS peut fonctionner comme un instrument supplémentaire avec d’autres options d’investissement pour construire son corpus de retraite. Les NPS donnent à un individu la possibilité d’investir dans des actions, des obligations d’État et des obligations d’entreprise lorsque ces fonds sont gérés par des gestionnaires de fonds à un coût très faible. Cela offre aux investisseurs de différents groupes d’âge des options pour envisager le NPS.

Cela dit, Chetanwala déclare : « NPS est bloqué jusqu’à l’âge de 60 ans et il n’autorise le retrait que 3 fois tout au long du mandat, ce qui a un impact sur la liquidité de l’investisseur. Par conséquent, on peut utiliser le NPS avec d’autres options d’investissement pour la retraite.

Changements récents dans les régimes NPS pour aider les abonnés

Il y a eu peu de changements dans les régimes NPS récemment pour aider les abonnés, avec certains importants tels que l’autorisation du retrait complet du NPS si le solde accumulé de son compte de pension est jusqu’à Rs 5 lakhs et les retraits partiels peuvent être effectués par les investisseurs NPS par eux-mêmes. -déclaration où le souscripteur n’a besoin de fournir aucune pièce justificative.

