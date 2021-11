Retrait prématuré de FD : comment les intérêts sont calculés et comment vous seront facturés

À la fermeture ou au retrait prématuré d’un compte de dépôt fixe avant la fin du mandat, c’est à ce moment-là que les banques facturent une pénalité.

Les dépôts à terme ne sont pas seulement limités aux investisseurs prudents et averses au risque, mais constituent également l’un des investissements et des outils d’épargne préférés de tous en Inde. Les FD bancaires sont largement acceptés en raison de leur nature sûre et sécurisée. Ils offrent également une option cumulative, au lieu des options de paiement régulier ou d’intérêt, ainsi qu’un risque relativement faible et des rendements fixes.

Les experts du secteur affirment que les FD pourraient être utilisés par un investisseur lorsqu’il a besoin de fonds d’urgence, car les FD bancaires offrent un large éventail de durées au choix, allant de 7 jours à 10 ans, et le principal avantage est la liquidité. On peut opter pour un retrait prématuré facile de ses FD, cependant, cela s’accompagne souvent d’une pénalité.

Il existe 2 types de comptes que vous pouvez choisir lors de l’ouverture d’un dépôt bancaire fixe – 1) avec une facilité de retrait anticipé ; 2) sans la facilité de retrait anticipé. Si vous choisissez sans la facilité de retrait anticipé, cela s’accompagne d’une période de blocage obligatoire.

D’autre part, même si l’on peut retirer le montant avec un retrait anticipé bancaire FD, cela s’accompagne généralement d’une pénalité supplémentaire. Cependant, la plupart des banques ont leurs propres conditions générales. Par exemple, les grandes banques comme SBI, ICICI Bank et HDFC Bank ont ​​leurs propres règles et réglementations lorsqu’il s’agit de retirer de l’argent de son compte FD avant l’échéance.

Pénalité pour retrait prématuré

À la fermeture ou au retrait prématuré d’un compte de dépôt fixe avant la fin du mandat, c’est à ce moment-là que les banques facturent une pénalité. La pénalité varie entre 0,55 pour cent et jusqu’à 1 pour cent du montant du FD. Par exemple, en cas de retrait prématuré de la banque ICICI FD, pour un dépôt inférieur à 5 crores de Rs et une durée de moins d’un an, une pénalité de 0,50 % est facturée, tandis que, pour une durée d’un an et plus, une pénalité de 1 pour cent est facturé.

Avec la banque SBI pour effectuer un retrait prématuré d’un FD, une pénalité de 0,05 % sur tous les mandats est généralement facturée, pour tout montant inférieur à 5 lakh, et les dépôts supérieurs à 5 lakh Rs jusqu’à 1 crore Rs, une pénalité de 1 par cent. Par conséquent, si vous avez un FD pour Rs 3 lakhs avec la banque, vous devrez payer environ Rs 1 500 comme pénalité sur votre dépôt, alors que, si vous avez un FD de Rs 18 lakhs avec la banque, environ Rs 18000, vous sera facturé à titre de pénalité. La banque HDFC, d’autre part, facture une pénalité de 1% pour les retraits prématurés des FD, y compris les transferts et les retraits partiels.

Les banques paient généralement des intérêts pour toute la période pendant laquelle le dépôt est resté auprès de la banque, mais ils sont inférieurs de 0,5 % ou 1 % au taux applicable au moment de l’ouverture du compte ou inférieur au taux contractuel, selon le plus bas des deux. Par exemple, en cas de fermeture prématurée du compte FD auprès de la banque HDFC, le taux d’intérêt applicable sera soit le taux de base du mandat pour lequel le FD a été initialement ouvert, soit le taux de base applicable pour le mandat pour lequel le dépôt a été avec la banque, selon le montant le plus bas.

Gardez à l’esprit que certaines banques renoncent à la pénalité sur les dépôts à terme de certaines catégories de clients, pour une durée spécifique et ne pénalisent pas les retraits prématurés de FD. Par conséquent, vérifiez auprès de la banque les règles avant de procéder à un retrait prématuré. De plus, avec la plupart des banques, aucune pénalité n’est facturée pour les retraits effectués dans les 7 ou 14 jours suivant l’ouverture du compte.

