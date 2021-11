Retrait retardé de la mousson, la direction du vent assure un air d’octobre le plus pur depuis 2018 à Delhi

Les experts ont attribué l’amélioration de la qualité de l’air aux précipitations record de cette mousson. (Déposer)

En octobre, Delhi a connu l’air le plus pur du mois depuis au moins 2018, a rapporté l’Indian Express. L’indice moyen de la qualité de l’air était de 173 au cours du mois, une amélioration par rapport aux 265 de l’année dernière. Les chiffres pour les périodes correspondantes en 2019 et 2020 étaient de 233 et 268, respectivement.

Les experts ont attribué l’amélioration de la qualité de l’air aux précipitations record de cette mousson. Delhi a également connu des précipitations record en octobre en raison du retrait tardif du courant de mousson et de la présence d’une perturbation occidentale.

Les bulletins du Central Pollution Control Board (CPCB) indiquent qu’il n’y a pas eu de journées AQI «très mauvaises» ou «graves» pour Delhi en octobre. En revanche, il y a eu neuf jours d’air « très mauvais » en octobre 2020, cinq en 2019 et neuf en 2018. En 2019, il y a eu deux jours d’AQI « sévères », tandis que 2018 en a enregistré un.

La première « bonne » journée d’air de Delhi le mois dernier a eu lieu le 18 octobre lorsque l’IQA a atteint 46. Delhi n’avait pas enregistré une seule « bonne » journée d’air en octobre depuis 2018. Cette année, il y avait également trois jours d’AQI « satisfaisants » en octobre. Aucun jour de ce type n’a été enregistré en octobre 2018 et 2020.

Une ferme active s’enflamme dans l’Haryana, au Pendjab

Les incendies actifs dans l’Haryana et le Pendjab ont augmenté au cours des derniers jours, après avoir enregistré une baisse vers les 24 et 25 octobre lorsque les perturbations occidentales dominantes ont provoqué des précipitations sur certaines parties du nord-ouest de l’Inde.

La part des résidus de récolte brûlés jusqu’aux niveaux de PM 2,5 a récemment diminué à Delhi, car la direction du vent n’était pas favorable au transport des polluants, ont déclaré des scientifiques associés au système de prévision du Système de recherche et de prévision météorologique sur la qualité de l’air (SAFAR). Express.

Selon le bulletin du CPCB, il y a eu 1 353 incendies actifs au Pendjab le 29 octobre, le plus élevé en une seule journée depuis au moins le 16 octobre.

Au Pendjab, le nombre d’incendies actifs a connu une augmentation constante depuis le 26 octobre. Il y a eu 76 incendies le 25 octobre. Ce chiffre est passé à 329 le 26 octobre et à 279 le lendemain. Le nombre d’incendies actifs est passé à 761 le 28 octobre et a franchi la barre des 1 000 points le 29 octobre. Le 22 octobre, avec 1 111 incendies enregistrés, était la dernière fois que le nombre a dépassé 1 000 cette année.

Dans le cas de l’Haryana, le nombre de feux actifs était de 161 le 29 octobre, 134 le 28 octobre et 93 le 27 octobre.

Dimanche, la qualité de l’air à Delhi est restée « mauvaise » pour le cinquième jour consécutif alors que l’IQA a atteint 289. La contribution de la combustion du chaume aux niveaux de PM 2,5 était de 8% dimanche. Le ratio était de 12 % le 30 octobre et de 20 % le 29 octobre.

Le récent changement de direction du vent explique la faible contribution du brûlage du chaume aux polluants dans la capitale nationale. Le système d’alerte précoce de la qualité de l’air a prédit la direction du vent du sud-est de Delhi aujourd’hui et mardi. Les polluants provenant du brûlage du chaume atteignent généralement Delhi lorsque le vent souffle du nord-ouest ou de l’ouest.

