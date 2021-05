Retraite: 7 actions à dividendes à éviter dans votre portefeuille de retraite

Les actions à revenu et la retraite vont de pair car elles sont toutes deux conçues pour le long terme. Vous n’achetez pas d’actions pour leurs dividendes à court terme. Ce sont des investissements réguliers qui améliorent votre richesse à l’ancienne, lentement au fil du temps.

Le défi consiste à trouver des actions capables de maintenir et d’augmenter leurs dividendes année après année. Si leurs dividendes sont solides, leur activité est également probablement solide et vous constaterez également une croissance du cours des actions.

Mais il existe des actions de catégories spéciales – sociétés en commandite (LP), fiducies de placement immobilier (FPI), sociétés de développement des affaires (BDC) – qui sont structurées de telle manière qu’elles réduisent directement les bénéfices nets de l’investisseur et peuvent offrir des avantages alléchants. les rendements des dividendes.

Cependant, ils peuvent être cycliques, et ces dividendes peuvent être là un jour, disparus le lendemain. Les sept actions à dividendes à éviter dans votre portefeuille de retraite ne sont pas fiables pour le moment, alors gardez-les en dehors de vos projets à long terme.

Propriétés de Boston (NYSE:BXP)

PPL Corp (NYSE:PPL)

Transfert d’énergie LP (NYSE:ET)

AT&T (NYSE:T)

VF Corp (NYSE:VFC)

Equity Résidentiel (NYSE:EQR)

Publicité Lamar (NASDAQ:LAMR)

Actions de retraite à éviter: Boston Properties (BXP)

Source: Shutterstock

L’immobilier est chaud, alors pourquoi cette FPI est-elle sur la liste? Parce que ce n’est pas le bon type de bien immobilier aux mauvais endroits.

Certes, dans cet environnement de taux d’intérêt bas, les FPI dans leur ensemble se sont bien comportées. Mais vous ne jugez pas une action sur ses performances dans les bons moments. C’est la façon dont il traverse les moments difficiles qui compte le plus pour les investisseurs à long terme qui envisagent de prendre leur retraite.

BXP est le plus grand promoteur immobilier commercial coté en bourse aux États-Unis. Il possède près de 200 immeubles à Boston, Los Angeles, San Francisco, New York et Washington, DC.

Ces grandes villes connaissaient également un exode de main-d’œuvre des entreprises avant même la pandémie. Et maintenant c’est pire. Ajoutez à cela la kryptonite des FPI – la hausse des taux d’intérêt – et BXP devient une FPI qui ressemble à celle des FPI des centres commerciaux il y a quelques années.

Compte tenu de cela, son dividende de 3,7% peut sembler tentant maintenant, mais l’action recule déjà.

Le titre obtient une note D dans mon Portfolio Grader.

PPL Corp (PPL)

Source: Shutterstock

Avec un dividende de 5,72% et des entreprises de services publics au Royaume-Uni, ainsi que dans la ville en plein essor de Louisville et du centre de la Pennsylvanie, cela semble être une excellente action pour les investisseurs achetant et conservant à la recherche de liquidités pour leur retraite.

Mais l’activité au Royaume-Uni est à vendre et la hausse des tarifs n’est pas bonne pour les services publics car c’est une entreprise à forte intensité de liquidités, qui permet à tout de fonctionner, de manière fiable et sûre. Cela signifie que la hausse des taux n’aidera pas PPL.

Et si elle vend ses activités au Royaume-Uni, cela affectera les flux de trésorerie, ce qui pourrait avoir un effet négatif sur son généreux dividende. S’il doit réduire son dividende, c’est généralement comme du sang dans l’eau avec des investisseurs.

Ce n’est pas le moment d’être aveuglé par les risques de PPL juste au nom de son dividende séduisant.

Le titre obtient une note D dans mon Portfolio Grader.

Transfert d’énergie LP (ET)

Source: Casimiro PT / Shutterstock.com

En tant que société en commandite, ET traite ses actionnaires (techniquement les porteurs de parts) comme des propriétaires et, conformément à la loi, les paie sur les bénéfices nets en utilisant un dividende en actions. Compte tenu du retour récent des actions pétrolières, il n’est pas surprenant que le dividende actuel d’ET soit de 6,11%.

C’est certainement tentant, mais il y a beaucoup de risques et de volatilité qui vont avec. ET est une société pétrolière intermédiaire de premier plan, ce qui signifie qu’elle fait son argent dans les pipelines, transportant du pétrole, du gaz naturel et des liquides de gaz naturel des champs aux raffineries et aux centres de distribution.

Vous vous souvenez de Standing Rock? C’était un pipeline appartenant aux ET qui tentait de traverser la nation Sioux. C’est toujours un problème. Et puis il y a l’attaque actuelle de ransomware sur le pipeline colonial sur la côte Est. Le fait est qu’il y a des risques ici.

C’est une grande entreprise, qui déplace environ 30% de la prime de patch énergétique à travers le pays. Mais les LP et leurs dividendes ne sont pas quelque chose sur lequel vous pouvez compter, et le secteur est cyclique, ce qui n’est pas exactement ce que vous voulez dans une action de retraite.

Le titre obtient une note D dans mon Portfolio Grader.

AT&T (T)

Source: Roman Tiraspolsky / Shutterstock.com

Il semble étrange de voir l’ancien Ma Bell sur cette liste étant donné sa longue réputation en tant qu’entreprise de premier ordre. Cependant, T n’est pas la compagnie de l’ancien.

En fait, vous pourriez faire valoir que son héritage est précisément ce qui l’a mis dans la situation difficile dans laquelle il se trouve aujourd’hui. Il pensait que sa primauté allait perdurer lorsque le marché de la téléphonie mobile exploserait, compte tenu de sa position de force dans le monde des télécommunications.

Mais des concurrents plus agressifs ont commencé à s’attaquer à la base insatisfaite d’AT & T, et aujourd’hui elle perd du terrain.

De plus, lorsqu’il a acheté TimeWarner Media, il n’était pas prêt à entrer dans le nouveau secteur du contenu numérique et du streaming. Cela a été une leçon coûteuse.

C’est fou de penser que cette société avec une capitalisation boursière de 230 milliards de dollars et un dividende de 6,5% est un choix risqué pour l’argent de la retraite, mais c’est là que nous en sommes.

Le titre obtient une note D dans mon Portfolio Grader.

VF Corp (VFC)

Source: rblfmr / Shutterstock.com

Chaque jour, vous voyez probablement une ou deux marques appartenant à VF Corp. Elle fabrique des vêtements depuis 1899 et possède aujourd’hui des marques telles que Dickies, Supreme, The North Face, Jansport, Vans, Timberland et autres.

Cela semble être un portefeuille assez solide de marques couvrant le travail, le plein air et les vêtements de loisirs haut de gamme, et c’est le cas. Mais il est également en concurrence sur un marché très concurrentiel et à faible marge pour la plupart. Et c’est au gré des dépenses de consommation.

Depuis le début de l’année, le stock est légèrement sous l’eau. Et son dividende de 2,3% est solide, pour l’instant. Mais toute perturbation avec les fournisseurs en Chine ou un affaiblissement du dollar pourrait nuire aux marges.

Il existe de nombreuses autres actions sans ces risques, avec de meilleurs paiements.

Le titre obtient une note D dans mon Portfolio Grader.

Equity Résidentiel (EQR)

Source: IgorGolovniov / Shutterstock.com

Comme son nom l’indique, EQR est une FPI résidentielle axée sur les immeubles d’appartements dans les grandes villes du pays – Washington, DC; New York; Denver; Seattle; sud de la Californie – pour n’en nommer que quelques-uns.

Le problème est que la pandémie a mis le pays en ligne et que les solutions de travail à domicile pourraient bien faire partie de la nouvelle réalité du travail pour certains. Les horaires de travail hybrides rendront moins important le travail dans une ville dense, bruyante et chère.

Cela signifie que les loyers actuels et les frais de construction peuvent prendre un coup pour garder les unités pleines. Et étant donné les taux de chômage actuels, il se peut que certains locataires n’aient tout simplement pas les moyens de vivre au centre-ville.

L’action est en hausse de 25% depuis le début de l’année et elle a un dividende de 3,3%. Il existe actuellement de bien meilleures sociétés de placement immobilier.

Le titre obtient une note F dans mon Portfolio Grader.

Publicité Lamar (LAMR)

Source: Andriy Blokhin / Shutterstock.com

Oubliez la publicité numérique, LAMR est dans le secteur de la publicité depuis 1902. Mais son activité consiste à environ 200 panneaux d’affichage aux États-Unis et au Canada, ainsi qu’à environ 325 000 logos, enseignes et affichages de transport en commun.

Il y a environ sept ans, elle a transformé la société en une société de placement immobilier. C’est certainement une entreprise unique, et il n’y a aucun des risques qui accompagnent de nombreuses FPI qui essaient de gagner de l’argent dans un environnement de taux d’intérêt à la hausse.

Mais le LAMR est cher, se négociant à un ratio cours / bénéfice (P / E) actuel de 42. Il n’y a tout simplement pas assez de croissance dans son modèle pour ce type d’évaluation. Son dividende actuel est d’environ 3%, mais il est difficile de voir comment LAMR continue à ce rythme à long terme.

Le titre obtient une note D dans mon Portfolio Grader.

A la date de publication, Louis Navellier n’a aucune position sur les actions de cet article. Louis Navellier n’avait (ni directement ni indirectement) d’autres positions sur les titres mentionnés dans cet article.

Le membre du personnel de recherche d’InvestorPlace principalement responsable de cet article ne détenait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

