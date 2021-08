Retraité du gouvernement central? Consultez les lignes directrices pour une résolution rapide de vos griefs

in

Les lignes directrices sont destinées à la réparation des griefs, en particulier pour les groupes cibles prioritaires, à savoir les retraités familiaux et les retraités super-seniors.

Le Département des retraites et du bien-être des retraités du ministère du Personnel, des réclamations publiques et des retraites a récemment publié des directives pour le traitement rapide et qualitatif des réclamations des retraités. Le Département des retraites et du bien-être des retraités (DoPPW) a mis en place une interface à guichet unique permettant à tous les retraités du gouvernement central d’enregistrer leurs griefs concernant l’un des ministères/départements/organisations du gouvernement central.

Ces réclamations sont ensuite transmises en ligne au ministère/département/organisation concerné pour réparation via le portail du système centralisé de règlement et de suivi des réclamations relatives aux pensions (CPENGRAMS).

Bien que des directives/instructions spécifiques aient été émises à maintes reprises aux ministères, le DoPPW a publié les instructions/directives et a révisé le délai de réparation des griefs spécialement pour les groupes cibles prioritaires, à savoir les retraités familiaux et les retraités super-aînés afin de promouvoir de bonnes gouvernance et de veiller à ce que les retraités/retraités familiaux obtiennent leurs droits légitimes.

Lignes directrices pour la réparation des griefs

je. Conformément au Règlement de 1972 sur les services publics centraux (pensions), chaque bureau est responsable de la sanction des pensions, de la révision et du paiement des prestations de retraite à ses employés. Par conséquent, tout grief lié à la pension et aux autres prestations de retraite doit être réglé par le bureau concerné d’où l’employé a pris sa retraite ou a servi avant son décès.

ii. Tout grief doit être réglé dans le cadre des règles en vigueur. Dans le cas d’un grief sortant du cadre des règles, un ordre de prise de parole sera émis indiquant la position de la règle.

iii. Tous les ministères/départements/organisations doivent respecter strictement le délai de 45 jours pour résoudre les griefs des retraités. Si le grief concerne un retraité familial/super retraité (âgé de 80 ans et plus), le délai pour résoudre le grief est de 30 jours.

iv. Tout grief ne sera fermé qu’après sa résolution finale. Si un grief concerne un bureau subordonné/attaché, le cas peut être transmis par le ministère/département au bureau concerné, mais il ne doit pas être clos tant que la mesure finale n’est pas prise.

Il incombe au ministère/département concerné de suivre l’affaire avec les unités subordonnées/attachées pour une résolution finale. Chaque agent nodal doit entreprendre un examen hebdomadaire des griefs en suspens dans le portail.

v. Le grief ne sera pas clos faute de documents du pensionné/pensionné familial. Le bureau peut contacter le retraité concerné sur le numéro de téléphone portable ou par e-mail disponible sur le portail CPENGRAM afin d’assurer une résolution rapide et satisfaisante des réclamations.

vi. Le ministère/département/organisation disposera des griefs après avoir indiqué qu’ils sont « acceptés » ou « rejetés » ou « partiellement acceptés ». En cas de règlement du grief en faveur du retraité, l’option « Accepté » doit être indiquée. Dans les autres cas, un ordre de prise de parole doit être passé indiquant les raisons du rejet/acceptation partielle et également téléchargé dans le portail.

vii. Les cas réenregistrés doivent être traités par les autorités d’appel désignées dans chaque ministère/département/organisation à cette fin.

viii. Les ministères/départements/organisations doivent identifier les principaux domaines sujets aux griefs et rationaliser leurs systèmes pour éliminer la cause première des griefs. Les cas retardés au-delà de la date limite doivent être analysés et traités rapidement.

