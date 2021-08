in

Barron’s Retirement est en vacances d’été, mais nous ne pouvons pas arrêter de penser à l’épargne-retraite et à la planification. Chaque semaine, nous essayons de fournir des nouvelles et des conseils d’actualité, utiles et pratiques pour éclairer votre réflexion ou fournir des conseils sur la façon d’exécuter une stratégie. Tous les articles ou colonnes ne sont pas des succès, mais ces 10 l’ont été.

L’auteur de la règle de retraite de 4 % pense que c’est faux. Il dit que cela pourrait maintenant aller jusqu’à 4,5%.

En 1994, William Bengen a déclaré que les retraités devraient commencer par retirer 4% de leurs actifs par an et augmenter la distribution chaque année en fonction du taux d’inflation. En 2021, il dit que la règle doit être affinée

Guide de l’épargnant-retraite pour couper le cordon : Naviguer entre les options et les coûts

Les Américains plus âgés qui gagneraient le plus à libérer de l’argent en coupant le cordon sont parmi les moins susceptibles d’abandonner les services de télévision traditionnels. Nous aidons les craintifs dans le processus.

Vous voulez économiser plus ? Appuyez sur certains fonds en avance ? Voici 3 astuces pour l’épargne-retraite.

Les comptes de retraite individuels et les comptes 401(k) peuvent offrir aux épargnants la possibilité de retirer des fonds sans pénalité avant l’âge de 59 ans et demi ou de renforcer leur épargne, entre autres mesures discrètes.

Les portefeuilles à trois fonds peuvent réduire les risques, les impôts et les coûts pour les investisseurs. Voici comment en construire un.

Les épargnants pour la retraite à la recherche de simplicité et de moins de volatilité devraient envisager la stratégie moins c’est plus. Beaucoup dans la communauté des investisseurs Bogleheads l’apprécient.

Comment une réserve d’argent peut aider les retraités à garder l’esprit tranquille, si ce n’est un portefeuille

Alors que de nombreux professionnels de la finance affirment qu’il existe de meilleurs moyens pour les investisseurs réticents au risque de gérer la volatilité, les partisans affirment que les stratégies de cash-bucket peuvent empêcher les épargnants de renflouer les marchés lorsque le marché est bas.

Oui, vous pouvez prendre votre retraite sur les dividendes. Voici comment.

L’idée d’utiliser des dividendes pour le revenu de retraite est très attrayante, avec des rendements sur de nombreux investissements traditionnels proches des creux historiques et des individus de plus en plus à la merci de leur revenu d’après-carrière.

6 conseils pour gérer votre 401(k) comme un pro

Selon les conseillers, si vous consacrez un peu de temps et d’efforts à la gestion de votre 401 (k), vous pouvez limiter les dépenses, augmenter les rendements et minimiser les impôts futurs.

Les Américains plus âgés se tournent vers le pot pour obtenir de l’aide contre les maladies. Voici ce qu’il faut savoir.

La marijuana d’aujourd’hui est plus puissante qu’elle ne l’était lorsque de nombreuses personnes âgées étaient plus jeunes, ce qui rend difficile l’obtention d’un dosage correct lors de l’automédication.

L’intérêt pour le CBD est élevé. La surveillance réglementaire est faible. Les personnes âgées doivent être prudentes.

Une faille rend les plans « 529 » de bons outils de transfert de richesse. Voici comment les utiliser.

Vous cherchez un moyen de transférer de la richesse à la prochaine génération, mais vous voulez toujours la possibilité de la récupérer si vous changez d’avis ? Considérez un plan d’épargne-études « 529 », disent les professionnels de la finance.

Trouvez un emploi à la retraite. Cela aidera votre richesse et votre santé.

Le travail à temps partiel peut permettre aux investisseurs à l’âge de la retraite de ne pas puiser dans leurs portefeuilles de retraite. Et les experts de la santé affirment que le maintien des liens sociaux et l’activité physique aident à ralentir le vieillissement.

